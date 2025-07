Arsenal x Milan: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Amistoso 2025 (23/07)

Arsenal e Milan se enfrentam nesta quarta-feira, 23/07, em partida amistosa de preparação para a temporada 2025/26. A bola rola às 08h00 (de Brasília) no Estádio Nacional da Singapura, em Kallang, com transmissão da ESPN.

O Arsenal chega ao amistoso com boas expectativas, testando os reforços Zubimendi, Norgaard e Madueke. Vice-campeão da última Premier League, o time de Mikel Arteta busca ganhar ritmo antes da estreia oficial. Do outro lado, o Milan, agora comandado por Allegri, pode ter a estreia de Luka Modric. Os rossoneros querem esquecer a campanha fraca no último Campeonato Italiano e reencontrar um futebol competitivo.

Confira nosso palpite de Arsenal x Milan, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações do jogo de hoje.

Arsenal x Milan Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Ambas marcam - Odd pagando 1.80 na Bet365



Mais de 2.5 gols - Odd pagando 1.95 na Superbet



Total de gols do Arsenal acima de 1.5 - Odd pagando 1.67 na Esportes da Sorte



Para as apostas em Arsenal x Milan, sugerimos esses três palpites com base nas estatísticas recentes das equipes e no momento atual da pré-temporada europeia. São dois times ofensivos e que costumam expor bastante a defesa.

Ambas marcam - odd pagando 1.80

Nos últimos encontros entre Arsenal e Milan, ambos marcaram gols em 4 dos 5 jogos mais recentes. Além disso, o Arsenal balancou as redes em 90% de seus últimos 10 jogos, enquanto o Milan também marcou em 8 deles. Mesmo em caráter amistoso, a tendência é de que os dois times testem suas peças ofensivas.

A defesa do Milan sofreu gols em 7 dos últimos 10 jogos, algo que pode favorecer esse cenário. O Arsenal, por outro lado, teve dificuldades em manter o zero no placar. A combinação de elencos em formação e novidades nos times favorece um jogo com chances dos dois lados.

Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.95

Historicamente, os duelos entre essas equipes costumam ter média de 3 gols por partida. E nas últimas 10 partidas do Arsenal, em 7 delas houve mais de 2.5 gols. O Milan também teve esse mercado confirmado em 6 dos seus últimos 10 jogos.

Com novos nomes em campo e formações em teste, o jogo tende a ser mais aberto, algo comum em amistosos de pré-temporada. Os dois times também têm bons jogadores de frente e devem jogar para o ataque.

Total de gols do Arsenal acima de 1.5 - odd pagando 1.67

Nos últimos 10 jogos, o Arsenal marcou dois ou mais gols em 6 ocasiões. Diante de um Milan ainda se adaptando ao comando de Allegri e testando um meio de campo novo com Modric, os ingleses devem encontrar espaços.

O Arsenal costuma iniciar bem as pré-temporadas sob Arteta, com intensidade e boa movimentação ofensiva. Contra uma defesa ainda em formação, a chance de marcar dois ou mais gols é real.

Arsenal x Milan - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Arsenal x Milan na ESPN. A partida está marcada para às 08h00 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, no Estádio Nacional da Singapura, em Kallang.

Tudo o que você precisa saber de Arsenal x Milan:



⚽️ Confronto: Arsenal x Milan - Amistoso

Arsenal x Milan - Amistoso

🗓️ Data: 23/07/2025

23/07/2025

⏰ Horário: 08h00 (horário de Brasília)

08h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Nacional da Singapura, Kallang

Estádio Nacional da Singapura, Kallang

📺 Onde vai passar Arsenal x Milan: ESPN



Arsenal x Milan: Escalações





Provável escalação do Arsenal: Raya, White, Kiwior, Tierney, Zinchenko; Zubimendi, Noorgard, Martinelli, Saka, Odegaard; Merino.







Provável escalação do Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic; Ricci, Modric, Jimenez, Chukwueze; Pulisic, Rafael Leão, Giménez.





As escalações são previsões com base nos últimos jogos e atletas disponíveis, podendo sofrer alterações até o início do jogo.

Arsenal x Milan - Últimos jogos



15/03/2018 - Arsenal 3x1 Milan (Europa League 2018)



08/03/2018 - Milan 0x2 Arsenal (Europa League 2018)



06/03/2012 - Arsenal 3x0 Milan (Champions League 2012)



15/02/2012 - Milan 4x0 Arsenal (Champions League 2012)



04/03/2008 - Milan 0x2 Arsenal (Champions League 2008)



Arsenal x Milan: quem ganha? - Melhores odds

O Arsenal tem 55,5% de probabilidade de vencer o jogo desta quarta-feira, 23 de julho. Isso porque o time londrino apresenta um elenco mais entrosado, com base mantida da temporada anterior e boas opções no banco. Já o Milan ainda busca estrutura com Allegri e testando novas formações.



Vitória do Arsenal - Odd de @1.89 na Esportes da Sorte

- Odd de @1.89 na Esportes da Sorte

Empate - Odd de @3.58 na Esportes da Sorte

- Odd de @3.58 na Esportes da Sorte

Vitória do Milan - Odd de @3.44 na Esportes da Sorte



Aposte com responsabilidade e defina seus limites. Conheça mais sobre o Jogo Responsável.