- D
- V
- D
- E
- D
- V
- D
- E
- V
- E
Arouca x Rio Ave: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga, 23/08
Arouca x Rio Ave: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Arouca e Rio Ave se enfrentam neste sábado, 23/08, em duelo válido pela Primeira Liga 2025. A bola rola às 16:30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, em Portugal, e promete equilíbrio entre duas equipes que costumam brigar na parte intermediária da tabela.
O Arouca aposta no mando de campo para sair na frente, enquanto o Rio Ave busca surpreender e arrancar pontos importantes fora de casa.
Arouca x Rio Ave Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Arouca ou Empate (1X)
Menos de 2.5 gols na partida
Ambas equipes marcam (sim)
Esses mercados refletem o histórico de jogos equilibrados entre as equipes e o estilo de disputa comum em confrontos diretos da liga.
Dupla Chance: Arouca ou Empate (1X)
Jogando em casa, o Arouca tende a ser mais agressivo e buscar o resultado. Ainda assim, a partida promete ser equilibrada, o que torna o mercado de dupla chance (1X) uma alternativa segura, cobrindo tanto a vitória da equipe da casa quanto o empate.
Menos de 2.5 gols na partida
Tradicionalmente, jogos entre Arouca e Rio Ave costumam ser truncados, com poucas oportunidades claras de gol. A tendência é de um duelo de estudo e marcação forte, favorecendo o mercado de menos de 2.5 gols.
Ambas equipes marcam (sim)
Apesar da expectativa de placar baixo, os dois times têm condições de encontrar ao menos um gol cada. Tanto o Arouca quanto o Rio Ave apresentam características ofensivas que podem gerar chances, especialmente em jogadas de bola parada.
Arouca x Rio Ave: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Arouca x Rio Ave pela Primeira Liga
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Municipal de Arouca, Portugal
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Arouca x Rio Ave: Escalações prováveis
Arouca: João Valido; Alex Pinto, José Fontán, Boris Popović, Amadou Danté; Taichi Fukui, Pedro Santos, Alfonso Trezza, Lee Hyun-ju; Nais Djouahra, Mansilla.
Rio Ave: Cezary Miszta; Andreas Ntoi, Jonathan Panzo, Nelson Abbey, Marious Vrousai; Brandon Aguilera, Theofanis Bakoulas, Nikos Athanasiou, André Luiz; Clayton Silva, Ole Pohlmann.
Arouca x Rio Ave: Como chegam os times
Arouca
- ⚽ 2 jogos disputados
- ✅ 1 vitória (50%)
- 🤝 0 empates (0%)
- ❌ 1 derrota (50%)
- ⚽ 3 golos marcados (média de 1,5 por jogo)
- 🥅 7 golos sofridos (média de 3,5 por jogo)
Rio Ave
- ⚽ 1 jogo disputado
- ✅ 0 vitórias (0%)
- 🤝 1 empate (100%)
- ❌ 0 derrotas (0%)
- ⚽ 1 golo marcado (média de 1 por jogo)
- 🥅 1 golo sofrido (média de 1 por jogo)
Arouca x Rio Ave: Retrospecto
Já se realizaram 19 encontros entre as duas equipes, havendo 7 vitórias do Rio Ave, 5 empates e 7 triunfos do Arouca.
- 10/02/2025 Arouca 1-1 Rio Ave Liga Portugal Betclic 24/25🤝 Empate
- 01/09/2024 Rio Ave 1-0 Arouca Liga Portugal Betclic 24/25✅ Vitória do Rio Ave
- 19/04/2024 Rio Ave 1-1 Arouca Liga Portugal Betclic 23/24🤝 Empate
- 10/12/2023 Arouca 2-2 Rio Ave Liga Portugal Betclic 23/24🤝 Empate
- 30/07/2023 Arouca 2-0 Rio Ave Allianz Cup 23/24 ✅ Vitória do FC Arouca
Arouca x Rio Ave: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Arouca x Rio Ave: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Arouca x Rio Ave: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- V
- E
- E
- D
- D
- D
- V
- V
Gazişehir Gaziantep Vence
- D
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- E
- V
NEC Nijmegen Vence
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- E
- D
- D
- V
- E
- E
- D
- D
- D
- D
- E
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- E
Al Wahda FC Vence
- E
- D
- E
- V
- D
- D
- V
- V
- E
- D
San Martin S.J. Vence