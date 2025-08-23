Assine UOL
Arouca
  • D
  • V
  • D
  • E
  • D
Primeira Liga - Portugal
Estádio Municipal de Arouca
Rio Ave
  • V
  • D
  • E
  • V
  • E
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 14:01

Arouca x Rio Ave: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Arouca x Rio Ave: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Arouca e Rio Ave se enfrentam neste sábado, 23/08, em duelo válido pela Primeira Liga 2025. A bola rola às 16:30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, em Portugal, e promete equilíbrio entre duas equipes que costumam brigar na parte intermediária da tabela.


O Arouca aposta no mando de campo para sair na frente, enquanto o Rio Ave busca surpreender e arrancar pontos importantes fora de casa.


Arouca x Rio Ave Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Arouca ou Empate (1X)




  • Menos de 2.5 gols na partida




  • Ambas equipes marcam (sim)




Esses mercados refletem o histórico de jogos equilibrados entre as equipes e o estilo de disputa comum em confrontos diretos da liga.


Dupla Chance: Arouca ou Empate (1X)


Jogando em casa, o Arouca tende a ser mais agressivo e buscar o resultado. Ainda assim, a partida promete ser equilibrada, o que torna o mercado de dupla chance (1X) uma alternativa segura, cobrindo tanto a vitória da equipe da casa quanto o empate.


Menos de 2.5 gols na partida


Tradicionalmente, jogos entre Arouca e Rio Ave costumam ser truncados, com poucas oportunidades claras de gol. A tendência é de um duelo de estudo e marcação forte, favorecendo o mercado de menos de 2.5 gols.


Ambas equipes marcam (sim)


Apesar da expectativa de placar baixo, os dois times têm condições de encontrar ao menos um gol cada. Tanto o Arouca quanto o Rio Ave apresentam características ofensivas que podem gerar chances, especialmente em jogadas de bola parada.


Arouca x Rio Ave: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Arouca x Rio Ave pela Primeira Liga

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal de Arouca, Portugal 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Arouca x Rio Ave: Escalações prováveis


Arouca: João Valido; Alex Pinto, José Fontán, Boris Popović, Amadou Danté; Taichi Fukui, Pedro Santos, Alfonso Trezza, Lee Hyun-ju; Nais Djouahra, Mansilla.


Rio Ave: Cezary Miszta; Andreas Ntoi, Jonathan Panzo, Nelson Abbey, Marious Vrousai; Brandon Aguilera, Theofanis Bakoulas, Nikos Athanasiou, André Luiz; Clayton Silva, Ole Pohlmann.


Arouca x Rio Ave: Como chegam os times


Arouca



  • 2 jogos disputados

  • 1 vitória (50%)

  • 🤝 0 empates (0%)

  • 1 derrota (50%)

  • 3 golos marcados (média de 1,5 por jogo)

  • 🥅 7 golos sofridos (média de 3,5 por jogo)


Rio Ave



  • 1 jogo disputado

  • 0 vitórias (0%)

  • 🤝 1 empate (100%)

  • 0 derrotas (0%)

  • 1 golo marcado (média de 1 por jogo)

  • 🥅 1 golo sofrido (média de 1 por jogo)


Arouca x Rio Ave: Retrospecto


Já se realizaram 19 encontros entre as duas equipes, havendo 7 vitórias do Rio Ave, 5 empates e 7 triunfos do Arouca.



  • 10/02/2025 Arouca 1-1 Rio Ave Liga Portugal Betclic 24/25🤝 Empate

  • 01/09/2024 Rio Ave 1-0 Arouca Liga Portugal Betclic 24/25✅ Vitória do Rio Ave

  • 19/04/2024 Rio Ave 1-1 Arouca Liga Portugal Betclic 23/24🤝 Empate

  • 10/12/2023 Arouca 2-2 Rio Ave Liga Portugal Betclic 23/24🤝 Empate

  • 30/07/2023 Arouca 2-0 Rio Ave Allianz Cup 23/24 ✅ Vitória do FC Arouca

Ver mais Ver menos

Arouca x Rio Ave: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Arouca x Rio Ave: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Arouca x Rio Ave: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2024 Primeira Liga
Arouca
1 - 1
Rio Ave
2024 Primeira Liga
Rio Ave
1 - 0
Arouca
2024 Friendlies Clubs
Rio Ave
3 - 2
Arouca
2023 Primeira Liga (Disabled)
Rio Ave
1 - 1
Arouca
2023 Primeira Liga (Disabled)
Arouca
2 - 2
Rio Ave

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

