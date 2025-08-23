Arouca x Rio Ave: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga, 23/08

Arouca x Rio Ave: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Arouca e Rio Ave se enfrentam neste sábado, 23/08, em duelo válido pela Primeira Liga 2025. A bola rola às 16:30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, em Portugal, e promete equilíbrio entre duas equipes que costumam brigar na parte intermediária da tabela.

O Arouca aposta no mando de campo para sair na frente, enquanto o Rio Ave busca surpreender e arrancar pontos importantes fora de casa.

Arouca x Rio Ave Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Dupla Chance: Arouca ou Empate (1X)







Menos de 2.5 gols na partida







Ambas equipes marcam (sim)





Esses mercados refletem o histórico de jogos equilibrados entre as equipes e o estilo de disputa comum em confrontos diretos da liga.

Dupla Chance: Arouca ou Empate (1X)

Jogando em casa, o Arouca tende a ser mais agressivo e buscar o resultado. Ainda assim, a partida promete ser equilibrada, o que torna o mercado de dupla chance (1X) uma alternativa segura, cobrindo tanto a vitória da equipe da casa quanto o empate.

Menos de 2.5 gols na partida

Tradicionalmente, jogos entre Arouca e Rio Ave costumam ser truncados, com poucas oportunidades claras de gol. A tendência é de um duelo de estudo e marcação forte, favorecendo o mercado de menos de 2.5 gols.

Ambas equipes marcam (sim)

Apesar da expectativa de placar baixo, os dois times têm condições de encontrar ao menos um gol cada. Tanto o Arouca quanto o Rio Ave apresentam características ofensivas que podem gerar chances, especialmente em jogadas de bola parada.

Arouca x Rio Ave: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Arouca x Rio Ave pela Primeira Liga



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Municipal de Arouca, Portugal



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Arouca x Rio Ave: Escalações prováveis

Arouca: João Valido; Alex Pinto, José Fontán, Boris Popović, Amadou Danté; Taichi Fukui, Pedro Santos, Alfonso Trezza, Lee Hyun-ju; Nais Djouahra, Mansilla.

Rio Ave: Cezary Miszta; Andreas Ntoi, Jonathan Panzo, Nelson Abbey, Marious Vrousai; Brandon Aguilera, Theofanis Bakoulas, Nikos Athanasiou, André Luiz; Clayton Silva, Ole Pohlmann.

Arouca x Rio Ave: Como chegam os times

Arouca



⚽ 2 jogos disputados

disputados

✅ 1 vitória (50%)

(50%)

🤝 0 empates (0%)

(0%)

❌ 1 derrota (50%)

(50%)

⚽ 3 golos marcados (média de 1,5 por jogo)

(média de 1,5 por jogo)

🥅 7 golos sofridos (média de 3,5 por jogo)



Rio Ave



⚽ 1 jogo disputado

disputado

✅ 0 vitórias (0%)

(0%)

🤝 1 empate (100%)

(100%)

❌ 0 derrotas (0%)

(0%)

⚽ 1 golo marcado (média de 1 por jogo)

(média de 1 por jogo)

🥅 1 golo sofrido (média de 1 por jogo)



Arouca x Rio Ave: Retrospecto

Já se realizaram 19 encontros entre as duas equipes, havendo 7 vitórias do Rio Ave, 5 empates e 7 triunfos do Arouca.