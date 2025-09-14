Assine UOL
Arouca
  • E
  • V
  • D
  • V
  • D
Primeira Liga - Portugal
Estádio Municipal de Arouca
Casa Pia
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.86
x
3.4
2
4.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.12
x
3.22
2
3.89
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.08
x
3.15
2
3.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
3.1
2
3.8
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 09:30

Arouca x Casa Pia Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Primeira Liga, 14/09/2025

Alex Alves
Autor
Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Arouca x Casa Pia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Arouca e Casa Pia se enfrentam no domingo, 14 de setembro, no Estádio Municipal de Arouca, em partida válida pela Primeira Liga de Portugal. O Arouca x Casa Pia pode passar na Novibet e arranca às 14:00 (horário de Brasília).


Enquanto o Arouca tenta equilibrar ataque e defesa para se firmar na parte de cima da tabela, o Casa Pia precisa encontrar soluções ofensivas para não se afundar entre os últimos colocados.


Arouca x Casa Pia Palpite: 3 Dicas de Hoje



  • 🎯 Vitória do Arouca: 2.00

  • 🎯 Empate: 3.40

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.93


⚖️ Palpites de Odds Médias Arouca x Casa Pia



  • 🎯 Vitória do Casa Pia: 3.90

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.72

  • 🎯 Handicap Asiático - Arouca (-0.75): 2.23


🚀 Palpites de Odds Altas Arouca x Casa Pia



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 7.55

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 15.30

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Casa Pia: 8.16


Arouca x Casa Pia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Competição: Primeira Liga

  • Data: 14 de setembro de 2025

  • Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Municipal de Arouca


Arouca x Casa Pia: Escalações prováveis


Arouca: João Valido; Tiago Esgaio, Jose Fontán, Matías Rocha, Amadou Danté; Taichi Fukui, David Simão, Alfonso Trezza, Lee Hyun-ju; Nais Djouahra, Dylan Nandín.


Casa Pia: Patrick Sequeira; João Goulart, José Fonte, Duplexe Tchamba, Gaizka Larrazabal; Iyad Mohamed, Sebastián Pérez, Fahem Benaissa, Jérémy Livolant; Max Svensson, Korede Osundina.


Como Arouca e Casa Pia Chegam Para o Confronto


Arouca e Casa Pia entram em campo buscando recuperação. O Arouca ocupa a 8ª posição, somando 5 pontos em 4 jogos (1 vitória, 2 empates e 1 derrota), com 7 gols marcados e 11 sofridos, números que mostram um ataque eficiente (1,75 gol/jogo), mas uma defesa ainda vulnerável.


O Casa Pia aparece em 14º lugar, com apenas 3 pontos em 4 partidas, conquistados em uma vitória e três derrotas.


A equipe tem dificuldades no setor ofensivo, com apenas 2 gols marcados (0,5 por jogo) e uma média de 0,69 gols esperados, além de 8,25 finalizações por partida.

Ver mais Ver menos

Arouca x Casa Pia: Palpite do Dia

Arouca Vence
Superbet logo
2.15
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Lille - Toulouse
1
1.82
Juventude - Flamengo
2
1.45
Heracles - AZ Alkmaar
2
1.59
Múltipla
4.20
x
Aposta
20
=
Ganhos
83.92
Apostar agora

Arouca x Casa Pia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Arouca x Casa Pia: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Primeira Liga
Arouca
0 - 0
Casa Pia
2024 Primeira Liga
Casa Pia
3 - 1
Arouca
2023 Primeira Liga (Disabled)
Casa Pia
1 - 0
Arouca
2023 Primeira Liga (Disabled)
Arouca
0 - 1
Casa Pia
2022 Primeira Liga (Disabled)
Arouca
2 - 0
Casa Pia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Arouca
Empate
Casa Pia

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Athletic Club
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Botafogo SP
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D

Botafogo SP Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Estrela
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Guimaraes
  • E
  • D
  • V
  • D
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte