Arouca x Casa Pia Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Primeira Liga, 14/09/2025

Arouca x Casa Pia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Arouca e Casa Pia se enfrentam no domingo, 14 de setembro, no Estádio Municipal de Arouca, em partida válida pela Primeira Liga de Portugal. O Arouca x Casa Pia pode passar na Novibet e arranca às 14:00 (horário de Brasília).

Enquanto o Arouca tenta equilibrar ataque e defesa para se firmar na parte de cima da tabela, o Casa Pia precisa encontrar soluções ofensivas para não se afundar entre os últimos colocados.

Arouca x Casa Pia Palpite: 3 Dicas de Hoje



🎯 Vitória do Arouca: 2.00

🎯 Empate: 3.40

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.93



⚖️ Palpites de Odds Médias Arouca x Casa Pia



🎯 Vitória do Casa Pia: 3.90

🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.72

🎯 Handicap Asiático - Arouca (-0.75): 2.23



🚀 Palpites de Odds Altas Arouca x Casa Pia



🎯 Resultado Exato: 0-0: 7.55

🎯 Resultado Exato: 2-2: 15.30

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Casa Pia: 8.16



Arouca x Casa Pia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



Competição: Primeira Liga

Data: 14 de setembro de 2025

Horário: 14h00 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Arouca



Arouca x Casa Pia: Escalações prováveis

Arouca: João Valido; Tiago Esgaio, Jose Fontán, Matías Rocha, Amadou Danté; Taichi Fukui, David Simão, Alfonso Trezza, Lee Hyun-ju; Nais Djouahra, Dylan Nandín.

Casa Pia: Patrick Sequeira; João Goulart, José Fonte, Duplexe Tchamba, Gaizka Larrazabal; Iyad Mohamed, Sebastián Pérez, Fahem Benaissa, Jérémy Livolant; Max Svensson, Korede Osundina.

Como Arouca e Casa Pia Chegam Para o Confronto

Arouca e Casa Pia entram em campo buscando recuperação. O Arouca ocupa a 8ª posição, somando 5 pontos em 4 jogos (1 vitória, 2 empates e 1 derrota), com 7 gols marcados e 11 sofridos, números que mostram um ataque eficiente (1,75 gol/jogo), mas uma defesa ainda vulnerável.

O Casa Pia aparece em 14º lugar, com apenas 3 pontos em 4 partidas, conquistados em uma vitória e três derrotas.

A equipe tem dificuldades no setor ofensivo, com apenas 2 gols marcados (0,5 por jogo) e uma média de 0,69 gols esperados, além de 8,25 finalizações por partida.