Odds atualizadas a 09.08.2025 às 13:01

Arouca x AVS: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga - 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Arouca x AVS: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Arouca e AVS se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela rodada de estreia da Primeira Liga 2025/26. O duelo será realizado no Estádio Municipal de Arouca, às 16h30 (horário de Brasília).


O Arouca vem de uma campanha sólida na última temporada e busca repetir o desempenho que o levou à parte de cima da tabela.


Já o AVS estreia na elite tentando surpreender logo de cara, apostando em organização defensiva e transições rápidas.


Arouca x AVS Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Vitória do Aroucaodd pagando 2.05 na Bet365




  • Menos de 2.5 golsodd pagando 1.72 na Superbet




  • Ambas marcam: Nãoodd pagando 1.75 na Novibet




Com base no histórico recente das equipes e no perfil típico de estreia, os palpites a seguir priorizam a cautela dos primeiros jogos e o favoritismo leve do Arouca em casa.


Vitória do Arouca – odd pagando 2.05


O Arouca joga em casa, é mais experiente na divisão e começa com favoritismo natural. Apesar do AVS ter potencial de crescimento, o cenário inicial favorece quem já conhece os caminhos da Primeira Liga.


Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.72


A tendência é de jogo travado, com poucas oportunidades claras. Equipes que ainda estão ganhando ritmo de competição normalmente apresentam menor intensidade ofensiva, o que valoriza essa linha de aposta.


Ambas marcam: Não – odd pagando 1.75


A chance de apenas um dos times marcar é alta, principalmente se o AVS adotar postura mais defensiva fora de casa. Arouca tem boas chances de manter o controle do jogo sem sofrer muitos sustos.


Arouca x AVS: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Arouca x AVS



  • ℹ️ Jogo: Arouca x AVS pela Primeira Liga

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal de Arouca, Portugal

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Arouca x AVS: Escalações prováveis


Arouca: Nico Mantl; Alex Pinto, Matías Rocha, Jose Fontán, Arnau Solá; David Simão, Loum, Pablo Gozálbez, Taichi Fukui; Hyun-Ju Lee, Trezza.


AVS: Simão Bertelli; Kiki Afonso, Aderllan, Cristian Devenish, Rivas; Rafael Barbosa, Jaume Grau, Escobar, John Mercado; Sangaré, Nenê.

Apostar agora

Arouca x AVS: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Arouca x AVS: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Friendlies Clubs
AVS
0 - 0
Arouca
2024 Primeira Liga
AVS
0 - 1
Arouca
2024 Primeira Liga
Arouca
1 - 1
AVS
2023 Taça da Liga
AVS
1 - 2
Arouca

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

