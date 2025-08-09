Arouca x AVS: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga - 09/08

Arouca x AVS: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Arouca e AVS se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela rodada de estreia da Primeira Liga 2025/26. O duelo será realizado no Estádio Municipal de Arouca, às 16h30 (horário de Brasília).

O Arouca vem de uma campanha sólida na última temporada e busca repetir o desempenho que o levou à parte de cima da tabela.

Já o AVS estreia na elite tentando surpreender logo de cara, apostando em organização defensiva e transições rápidas.

Arouca x AVS Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Vitória do Arouca – odd pagando 2.05 na Bet365







Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.72 na Superbet







Ambas marcam: Não – odd pagando 1.75 na Novibet





Com base no histórico recente das equipes e no perfil típico de estreia, os palpites a seguir priorizam a cautela dos primeiros jogos e o favoritismo leve do Arouca em casa.

Vitória do Arouca – odd pagando 2.05

O Arouca joga em casa, é mais experiente na divisão e começa com favoritismo natural. Apesar do AVS ter potencial de crescimento, o cenário inicial favorece quem já conhece os caminhos da Primeira Liga.

Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.72

A tendência é de jogo travado, com poucas oportunidades claras. Equipes que ainda estão ganhando ritmo de competição normalmente apresentam menor intensidade ofensiva, o que valoriza essa linha de aposta.

Ambas marcam: Não – odd pagando 1.75

A chance de apenas um dos times marcar é alta, principalmente se o AVS adotar postura mais defensiva fora de casa. Arouca tem boas chances de manter o controle do jogo sem sofrer muitos sustos.

Arouca x AVS: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Arouca x AVS



ℹ️ Jogo: Arouca x AVS pela Primeira Liga



📅 Data: 9 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Municipal de Arouca, Portugal



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Arouca x AVS: Escalações prováveis

Arouca: Nico Mantl; Alex Pinto, Matías Rocha, Jose Fontán, Arnau Solá; David Simão, Loum, Pablo Gozálbez, Taichi Fukui; Hyun-Ju Lee, Trezza.

AVS: Simão Bertelli; Kiki Afonso, Aderllan, Cristian Devenish, Rivas; Rafael Barbosa, Jaume Grau, Escobar, John Mercado; Sangaré, Nenê.