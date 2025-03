Arminia Bielefeld x Bayer Leverkusen Palpite – Onde Assistir, Hora e Escalações – 01/

Nesta terça-feira, 01/04, Arminia Bielefeld x Bayer Leverkusen se enfrentam pela semifinal da Copa da Alemanha 2025. O jogo acontece às 15:45, no SchücoArena, e promete fortes emoções para quem apostar.

Ao longo do artigo, você vai encontrar os melhores palpites para este confronto, as estatísticas recentes de cada equipe e as prováveis escalações. Também vamos mostrar onde assistir ao jogo ao vivo.