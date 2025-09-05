Assine UOL
Palpites do Brasileirão, outros campeonatos e esportes

Armênia x Portugal: Quem vai ganhar? Eliminatórias Copa do Mundo, 06/09

Ademilson Júnior
Atualizada em
Imagem

Armênia x Portugal: Quem ganha hoje? Se você vai acompanhar o confronto que abre a jornada de armênios e portugueses nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, seja como torcedor ou apostador, provavelmente está se perguntando qual dos dois times tem mais chances de vencer.

Portugal chega ao jogo confiante após a conquista de seu segundo troféu da Copa das Nações da UEFA em junho. 

O time tem estrelas mundiais e quase todos os jogadores jogam nos principais elencos do futebol internacional. A exceção, mas que exceção, é Cristiano Ronaldo que joga no campeonato da Arábia Saudita. Mas CR7 é a estrela das estrelas do time e coloca em respeito qualquer adversário ainda nessa idade.

Portugal quer somar os primeiros pontos e vai a campo também para lutar de homenagem a Diogo Jota, que perdeu a vida de forma trágica há poucos meses e fazia parte do elenco frequente do técnico Roberto Martínez.

Do outro lado está a Armênia que, jogando em casa, tentará surpreender uma das seleções mais estreladas do planeta.

Assim, quem ganha o Armênia x Portugal? 

Superbet
Transmissão de Jogos
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Para isso, é necessário colocar de parte tudo que não sejam factos. E para isso mergulhamos nos dados para a partida, desde o momento e contexto dos jogadores e as estatísticas.

Armênia x Portugal: quem ganha?

Portugal é grande favorito para vencer a partida, com as estatísticas e o histórico pesando a seu favor. A Armênia é a zebra da partida, mas por jogar em casa pode surpreender Cristiano Ronaldo e companhia.

Ou seja, o fator casa pode pesar alguma coisa para a Armênia.

Confira as probabilidades para o resultado da partida deste sábado.

  • Probabilidade da Armênia ganhar: 4.86%
  • Probabilidade de Portugal ganhar: 87.72%
  • Chances do empate: 12.32%

As chances de vitória da Armênia e de Portugal são calculadas com base nas cotações de apostas oferecidas pelas principais plataformas do mercado. Através da média das odds, é possível extrair a probabilidade de cada resultado acontecer.

Acha que Portugal vai ganhar? Toque no botão e faça sua aposta! 👇

Bet365
Grande variedade de mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Quais as chances da Armênia ganhar de Portugal?

As chances da Armênia vencer Portugal rondam os 4.86%. A vitória da Armênia tem a menor probabilidade implícita, o que significa que o time da casa não é favorito no encontro de sábado.

O time segue com uma campanha muito fraca nas últimas partidas com 3 derrotas e 1 empate nos seus últimos 4 jogos. Sendo que os desaires foram contra seleções modestas.

F12
Odds altas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

A Armênia arranca uma fase nova com Yeghishe Melikyan aos comandos. Ele foi recém-nomeado como substituído do holandês John van't Schip na liderança técnica da seleção.

O elenco contra com o regresso da estrela da companhia, Grant-Leon Ranos, que joga na Bundesliga.

Recentemente, ainda com a anterior comissão técnica, Grant-Leon Ranos deixou a seleção, alegando uma conversa tensa com o ex-técnico. 

Agora, Grant-Leon Ranos regressa para tentar contrariar a força de uma das defesas mais robustas do futebol mundial.

O retrospecto mostra que Armênia nunca ganhou de Portugal. Já foram disputados 6 jogos entre as duas equipes, com 4 vitórias do Portugal e 2 empates. São esses empates que alimentam a esperança da Armênia.

  • Dica de Aposta: Grant-Leon Ranos para marcar a qualquer momento - Odd de 5.93
Novibet
Combinada Turbinada!
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Quais as chances de Portugal ganhar da Armênia?

Os 87.72% indicam que a vitória de Portugal é o resultado mais provável de acontecer. Basta lembrar que o time é comandado no campo por Cristiano Ronaldo, uma das estrelas mais brilhantes de sempre do futebol.

Além disso, o elenco conta com uma defesa sólida na baliza com Diogo Costa e na zaga com nomes como Ruben Dias (Manchester City) ou Nuno Mendes (PSG).

Além disso, no meio-campo está uma grande força de combate do time: João Neves e Vitinha, ambos do PSG.

Ou seja, Portugal é uma equipe com muitos pontos fortes em todos os setores do campo. Que dizer de um elenco quase perfeito?

BetNacional
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.092, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.
  • Dica de Aposta: Pedro Neto para marcar a qualquer momento - odd de 3.09
Alfa.bet
Odds elevados e muitos mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Se Portugal ganhar hoje, o que acontece?

A vitória de Portugal tem alta probabilidade de acontecer e isso significará que o time alcança os primeiros pontos na classificação.

Portugal parte como um dos favoritos a vencer a Copa do Mundo de 2026 e tem muitos argumentos para isso.

Como tal, o time de Cristiano Ronaldo terá de começar bem a fase de apuramento europeu para a prova.

Do lado da Armênia, uma derrota em casa diante de Portugal não é um cenário perturbador face à qualidade do opositor. No entanto, para sonhar com um histórico apuramento, a Armênia precisa de pontuar nas rondas seguintes.

Esportes da Sorte
Amplo mercado de apostas esportivas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Onde assistir Armênia x Portugal ao vivo?

A transmissão do Armênia x Portugal no Brasil passa ao vivo no Disney+ e na Sportv. O jogo é sábado 06/09 pelas 13:00 (horário de Brasília), sendo válido pelo Grupo F, marcado para o Estádio Vazgen Sargsyan, Yerevan, Armênia.

Armênia x Portugal: Escalações prováveis

As escalações oficiais para Armênia x Portugal serão anunciadas aproximadamente 1 hora antes do início do jogo. As projeções são:

⚽ Escalação provável da Armênia: Arsen Beglaryan; Varazdat Haroyan, Georgiy Harutyunyan, Styopa Mkrtchyan, Nayair Tiknizyan; Daniel Aghbalyan, Tigran Avanesian, Eduard Spertsyan, Zhirayr Shaghoyan; Edgar Sevikyan, Artur Serobyan.

⚽ Escalação provável de Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.

Stake
Grande variedade de mercados de apostas
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 263, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

⚠️ Jogo Responsável

Apostar exige controle e limites claros:

  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.