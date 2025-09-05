Armênia x Portugal: Quem vai ganhar? Eliminatórias Copa do Mundo, 06/09

Armênia x Portugal: Quem ganha hoje? Se você vai acompanhar o confronto que abre a jornada de armênios e portugueses nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, seja como torcedor ou apostador, provavelmente está se perguntando qual dos dois times tem mais chances de vencer.

Portugal chega ao jogo confiante após a conquista de seu segundo troféu da Copa das Nações da UEFA em junho.

O time tem estrelas mundiais e quase todos os jogadores jogam nos principais elencos do futebol internacional. A exceção, mas que exceção, é Cristiano Ronaldo que joga no campeonato da Arábia Saudita. Mas CR7 é a estrela das estrelas do time e coloca em respeito qualquer adversário ainda nessa idade.