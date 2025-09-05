Armênia x Portugal: Quem vai ganhar? Eliminatórias Copa do Mundo, 06/09
Armênia x Portugal: Quem ganha hoje? Se você vai acompanhar o confronto que abre a jornada de armênios e portugueses nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, seja como torcedor ou apostador, provavelmente está se perguntando qual dos dois times tem mais chances de vencer.
Portugal chega ao jogo confiante após a conquista de seu segundo troféu da Copa das Nações da UEFA em junho.
O time tem estrelas mundiais e quase todos os jogadores jogam nos principais elencos do futebol internacional. A exceção, mas que exceção, é Cristiano Ronaldo que joga no campeonato da Arábia Saudita. Mas CR7 é a estrela das estrelas do time e coloca em respeito qualquer adversário ainda nessa idade.
Portugal quer somar os primeiros pontos e vai a campo também para lutar de homenagem a Diogo Jota, que perdeu a vida de forma trágica há poucos meses e fazia parte do elenco frequente do técnico Roberto Martínez.
Do outro lado está a Armênia que, jogando em casa, tentará surpreender uma das seleções mais estreladas do planeta.
Assim, quem ganha o Armênia x Portugal?
Para isso, é necessário colocar de parte tudo que não sejam factos. E para isso mergulhamos nos dados para a partida, desde o momento e contexto dos jogadores e as estatísticas.
Armênia x Portugal: quem ganha?
Portugal é grande favorito para vencer a partida, com as estatísticas e o histórico pesando a seu favor. A Armênia é a zebra da partida, mas por jogar em casa pode surpreender Cristiano Ronaldo e companhia.
Ou seja, o fator casa pode pesar alguma coisa para a Armênia.
Confira as probabilidades para o resultado da partida deste sábado.
- Probabilidade da Armênia ganhar: 4.86%
- Probabilidade de Portugal ganhar: 87.72%
- Chances do empate: 12.32%
As chances de vitória da Armênia e de Portugal são calculadas com base nas cotações de apostas oferecidas pelas principais plataformas do mercado. Através da média das odds, é possível extrair a probabilidade de cada resultado acontecer.
Quais as chances da Armênia ganhar de Portugal?
As chances da Armênia vencer Portugal rondam os 4.86%. A vitória da Armênia tem a menor probabilidade implícita, o que significa que o time da casa não é favorito no encontro de sábado.
O time segue com uma campanha muito fraca nas últimas partidas com 3 derrotas e 1 empate nos seus últimos 4 jogos. Sendo que os desaires foram contra seleções modestas.
A Armênia arranca uma fase nova com Yeghishe Melikyan aos comandos. Ele foi recém-nomeado como substituído do holandês John van't Schip na liderança técnica da seleção.
O elenco contra com o regresso da estrela da companhia, Grant-Leon Ranos, que joga na Bundesliga.
Recentemente, ainda com a anterior comissão técnica, Grant-Leon Ranos deixou a seleção, alegando uma conversa tensa com o ex-técnico.
Agora, Grant-Leon Ranos regressa para tentar contrariar a força de uma das defesas mais robustas do futebol mundial.
O retrospecto mostra que Armênia nunca ganhou de Portugal. Já foram disputados 6 jogos entre as duas equipes, com 4 vitórias do Portugal e 2 empates. São esses empates que alimentam a esperança da Armênia.
- Dica de Aposta: Grant-Leon Ranos para marcar a qualquer momento - Odd de 5.93
Quais as chances de Portugal ganhar da Armênia?
Os 87.72% indicam que a vitória de Portugal é o resultado mais provável de acontecer. Basta lembrar que o time é comandado no campo por Cristiano Ronaldo, uma das estrelas mais brilhantes de sempre do futebol.
Além disso, o elenco conta com uma defesa sólida na baliza com Diogo Costa e na zaga com nomes como Ruben Dias (Manchester City) ou Nuno Mendes (PSG).
Além disso, no meio-campo está uma grande força de combate do time: João Neves e Vitinha, ambos do PSG.
Ou seja, Portugal é uma equipe com muitos pontos fortes em todos os setores do campo. Que dizer de um elenco quase perfeito?
- Dica de Aposta: Pedro Neto para marcar a qualquer momento - odd de 3.09
Se Portugal ganhar hoje, o que acontece?
A vitória de Portugal tem alta probabilidade de acontecer e isso significará que o time alcança os primeiros pontos na classificação.
Portugal parte como um dos favoritos a vencer a Copa do Mundo de 2026 e tem muitos argumentos para isso.
Como tal, o time de Cristiano Ronaldo terá de começar bem a fase de apuramento europeu para a prova.
Do lado da Armênia, uma derrota em casa diante de Portugal não é um cenário perturbador face à qualidade do opositor. No entanto, para sonhar com um histórico apuramento, a Armênia precisa de pontuar nas rondas seguintes.
Onde assistir Armênia x Portugal ao vivo?
A transmissão do Armênia x Portugal no Brasil passa ao vivo no Disney+ e na Sportv. O jogo é sábado 06/09 pelas 13:00 (horário de Brasília), sendo válido pelo Grupo F, marcado para o Estádio Vazgen Sargsyan, Yerevan, Armênia.
Armênia x Portugal: Escalações prováveis
As escalações oficiais para Armênia x Portugal serão anunciadas aproximadamente 1 hora antes do início do jogo. As projeções são:
⚽ Escalação provável da Armênia: Arsen Beglaryan; Varazdat Haroyan, Georgiy Harutyunyan, Styopa Mkrtchyan, Nayair Tiknizyan; Daniel Aghbalyan, Tigran Avanesian, Eduard Spertsyan, Zhirayr Shaghoyan; Edgar Sevikyan, Artur Serobyan.
⚽ Escalação provável de Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.
