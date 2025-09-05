Assine UOL
Armenia
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht
Portugal
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
19
x
8
2
1.12
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
35
x
8.5
2
1.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
18
x
7.2
2
1.11
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
20
x
8.5
2
1.14
Apostar agora
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 07:30

Armênia x Portugal: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 06/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Armênia x Portugal: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Armênia e Portugal se encontram no sábado, 06 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo está marcado para as 13h00 (horário de Brasília) no Estádio Vazgen Sargsyan, em Yerevan. A transmissão do Armênia x Portugal no Brasil passa ao vivo no Disney+ e na Sportv. 


O confronto promete ser interessante, com Portugal buscando a vitória para consolidar sua posição, enquanto a Armênia tentará surpreender em casa. A expectativa é de um jogo disputado, com as duas equipes buscando seus objetivos.


O time português tem várias estrelas no elenco, mas a Armênia promete criar dificuldades aos campeões da última edição da Copa das Nações da UEFA.


Palpites de Armênia x Portugal: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória de Portugal - odd 1.45

  • 🎯 Ambos Marcam: Sim - odd 2.05

  • 🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 1.90


Palpites Alternativos Armênia x Portugal



  • 🎯 Portugal vence e Ambos marcam - odd 3.20

  • 🎯 Cristiano Ronaldo marca a qualquer momento - odd 1.80

  • 🎯 Escanteios: Portugal Mais de 6.5 - odd 2.00


Super Palpites Armênia x Portugal



  • 🚀 Placar Exato: Portugal 3 x 1 - odd 10.00


💰 Palpites de Odds Baixas Armênia x Portugal



  • 🔵 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.35

  • 🟢 Handicap Asiático: Portugal -1.0 - odd 1.85

  • 🟡 Total de Cartões: Abaixo de 4.5 - odd 1.60


⚖️ Palpites de Odds Médias Armênia x Portugal



  • 🔵 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Portugal - odd 4.00

  • 🟢 Marcar Primeiro: Portugal - odd 1.70

  • 🟡 Escanteios: Armênia Mais de 3.5 - odd 2.60


🚀 Palpites de Odds Altas Armênia x Portugal



  • 🔵 Placar Correto: 1-3 - odd 8.00

  • 🟢 Tempo com mais Gols: Segundo Tempo - odd 2.80

  • 🟡 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 7.50


Armênia x Portugal: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Armênia x Portugal - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 06/09/2025

  • Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Vazgen Sargsyan, Yerevan

  • 📺 Transmissão: Disney+ e Sportv


Armênia x Portugal: Escalações prováveis


As escalações oficiais para Armênia x Portugal serão anunciadas aproximadamente 1 hora antes do início do jogo. As projeções são:


⚽ Escalação provável da Armênia: Arsen Beglaryan; Varazdat Haroyan, Georgiy Harutyunyan, Styopa Mkrtchyan, Nayair Tiknizyan; Daniel Aghbalyan, Tigran Avanesian, Eduard Spertsyan, Zhirayr Shaghoyan; Edgar Sevikyan, Artur Serobyan.


⚽ Escalação provável de Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.


Como Armênia e Portugal Chegam Para o Confronto


A Armênia busca mostrar sua força jogando em casa, e garantir pontos importantes nessa fase das eliminatórias. A equipe sabe da dificuldade do confronto, mas confia em seu potencial para surpreender.


Portugal chega como favorito, mas ciente de que precisará jogar bem para vencer a Armênia. A equipe busca manter o bom desempenho e somar mais três pontos na competição.


Últimos Jogos da Armênia


A Armênia tem alternado resultados, com vitórias e derrotas em seus últimos jogos. A equipe busca encontrar um padrão de jogo para somar pontos importantes nas eliminatórias.


Apesar de algumas derrotas, a Armênia tem mostrado poder de reação em alguns momentos. A equipe tenta corrigir seus erros e melhorar seu desempenho em campo.



  • ❌ Armênia 0x1 Kosovo - Eliminatórias

  • ✅ Armênia 2x0 Letônia - Eliminatórias

  • ❌ Geórgia 2x1 Armênia - Eliminatórias

  • ❌ Armênia 1x2 Geórgia - Amistoso

  • 🟡 Armênia 1x1 Montenegro - Eliminatórias


Últimos Jogos de Portugal


Portugal chega para este jogo com um excelente retrospecto, mostrando a força de seu elenco e sua capacidade de vencer. A equipe demonstra confiança e busca manter a sequência positiva.


A seleção portuguesa tem se mostrado muito eficiente tanto no ataque quanto na defesa, e tem tudo para fazer uma boa campanha nas eliminatórias. A equipe busca se manter focada para garantir a classificação.



  • ✅ Portugal 3x1 Espanha - Amistoso

  • ✅ Alemanha 2x3 Portugal - Amistoso

  • ✅ Portugal 3x0 Dinamarca - Eliminatórias

  • ❌ Dinamarca 2x1 Portugal - Eliminatórias

  • 🟡 Croácia 1x1 Portugal - Eliminatórias

Ver mais Ver menos

Armenia x Portugal: Palpite do Dia

Portugal Vence
Superbet logo
1.14
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Nigeria - Rwanda
1
1.41
Criciuma - Chapecoense-sc
1
1.88
Georgia - Bulgaria
1
1.47
Múltipla
3.90
x
Aposta
20
=
Ganhos
77.93
Apostar agora

Armenia x Portugal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Armenia x Portugal: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Portugal
0 - 0
Armenia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Armenia
Empate
Portugal

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Criciuma
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Chapecoense-sc
  • E
  • V
  • V
  • E
  • V

Criciuma Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Armenia
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Portugal
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Portugal Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Belgium
  • V
  • V
  • E
  • V
  • D
-
Kazakhstan
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D

Belgium Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Central African Republic
  • D
  • E
  • D
  • D
  • D
-
Comoros
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E

Central African Republic Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte