Armênia x Portugal: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 06/09

Armênia x Portugal: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Armênia e Portugal se encontram no sábado, 06 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo está marcado para as 13h00 (horário de Brasília) no Estádio Vazgen Sargsyan, em Yerevan. A transmissão do Armênia x Portugal no Brasil passa ao vivo no Disney+ e na Sportv.

O confronto promete ser interessante, com Portugal buscando a vitória para consolidar sua posição, enquanto a Armênia tentará surpreender em casa. A expectativa é de um jogo disputado, com as duas equipes buscando seus objetivos.

O time português tem várias estrelas no elenco, mas a Armênia promete criar dificuldades aos campeões da última edição da Copa das Nações da UEFA.

Palpites de Armênia x Portugal: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória de Portugal - odd 1.45

🎯 Ambos Marcam: Sim - odd 2.05

🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 1.90



Palpites Alternativos Armênia x Portugal



🎯 Portugal vence e Ambos marcam - odd 3.20

🎯 Cristiano Ronaldo marca a qualquer momento - odd 1.80

🎯 Escanteios: Portugal Mais de 6.5 - odd 2.00



Super Palpites Armênia x Portugal



🚀 Placar Exato: Portugal 3 x 1 - odd 10.00



💰 Palpites de Odds Baixas Armênia x Portugal



🔵 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.35

🟢 Handicap Asiático: Portugal -1.0 - odd 1.85

🟡 Total de Cartões: Abaixo de 4.5 - odd 1.60



⚖️ Palpites de Odds Médias Armênia x Portugal



🔵 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Portugal - odd 4.00

🟢 Marcar Primeiro: Portugal - odd 1.70

🟡 Escanteios: Armênia Mais de 3.5 - odd 2.60



🚀 Palpites de Odds Altas Armênia x Portugal



🔵 Placar Correto: 1-3 - odd 8.00

🟢 Tempo com mais Gols: Segundo Tempo - odd 2.80

🟡 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 7.50



Armênia x Portugal: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Armênia x Portugal - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

📅 Data: 06/09/2025

⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Vazgen Sargsyan, Yerevan

📺 Transmissão: Disney+ e Sportv



Armênia x Portugal: Escalações prováveis

As escalações oficiais para Armênia x Portugal serão anunciadas aproximadamente 1 hora antes do início do jogo. As projeções são:

⚽ Escalação provável da Armênia: Arsen Beglaryan; Varazdat Haroyan, Georgiy Harutyunyan, Styopa Mkrtchyan, Nayair Tiknizyan; Daniel Aghbalyan, Tigran Avanesian, Eduard Spertsyan, Zhirayr Shaghoyan; Edgar Sevikyan, Artur Serobyan.

⚽ Escalação provável de Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.

Como Armênia e Portugal Chegam Para o Confronto

A Armênia busca mostrar sua força jogando em casa, e garantir pontos importantes nessa fase das eliminatórias. A equipe sabe da dificuldade do confronto, mas confia em seu potencial para surpreender.

Portugal chega como favorito, mas ciente de que precisará jogar bem para vencer a Armênia. A equipe busca manter o bom desempenho e somar mais três pontos na competição.

Últimos Jogos da Armênia

A Armênia tem alternado resultados, com vitórias e derrotas em seus últimos jogos. A equipe busca encontrar um padrão de jogo para somar pontos importantes nas eliminatórias.

Apesar de algumas derrotas, a Armênia tem mostrado poder de reação em alguns momentos. A equipe tenta corrigir seus erros e melhorar seu desempenho em campo.



❌ Armênia 0x1 Kosovo - Eliminatórias



✅ Armênia 2x0 Letônia - Eliminatórias



❌ Geórgia 2x1 Armênia - Eliminatórias



❌ Armênia 1x2 Geórgia - Amistoso



🟡 Armênia 1x1 Montenegro - Eliminatórias



Últimos Jogos de Portugal

Portugal chega para este jogo com um excelente retrospecto, mostrando a força de seu elenco e sua capacidade de vencer. A equipe demonstra confiança e busca manter a sequência positiva.

A seleção portuguesa tem se mostrado muito eficiente tanto no ataque quanto na defesa, e tem tudo para fazer uma boa campanha nas eliminatórias. A equipe busca se manter focada para garantir a classificação.