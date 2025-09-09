Assine UOL
Armenia
  • D
  • E
  • D
  • D
  • D
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht
Rep. Of Ireland
  • D
  • E
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.2
x
3.4
2
1.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.25
x
3.5
2
1.88
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.1
x
3.3
2
1.88
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.09.2025 às 11:00

Armênia x Irlanda, Palpite, Odds +4, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Armênia x Irlanda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O Armênia x Irlanda decorre nesta terça-feira, 09 de setembro, às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht, em Yerevan, Armênia. A transmissão no Brasil passa na ESPN e este duelo promete muita emoção.


De um lado, a Armênia busca uma vitória em casa para somar pontos importantes na qualificação, após derrota pesada contra Portugal.


Do outro, a Irlanda que quer mostrar sua força e amealhar os primeiros 3 pontos na competição de acesso à Copa.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Armênia x Irlanda, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e histórico entre os times. Acompanhe!


Palpites de Armênia x Irlanda: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 República da Irlanda para vencer - Odd 2.30

  • 🎯 Ambos os times marcam: Sim - Odd 2.05

  • 🎯 Total de gols: Mais de 2.5 - Odd 2.70


⚖️ Palpites de Odds Médias Armênia x Irlanda



  • 🟡 Ambos os times marcam: Sim - Odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: Ambas as equipes tem potencial de gols


🚀 Palpites de Odds Altas Armênia x Irlanda


Para os mais ousados, as apostas de alto risco podem trazer grandes emoções e retornos significativos. É importante analisar bem as estatísticas e o momento dos times.


Nossa dica é apostar na vitória da Irlanda. A odd está em 4.20, e o risco é alto, mas o potencial de ganho é grande.



  • 🔴 República da Irlanda para vencer - Odd 4.20 Risco: Alto Justificativa: Apesar das dificuldades, a República da Irlanda tem jogadores de qualidade individual que podem fazer a diferença.


Armênia x Irlanda: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Para não perder nenhum lance da partida, fique ligado nas informações sobre a transmissão do jogo. Além disso, confira a ficha técnica da partida para ter todos os detalhes.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Armênia x Irlanda

  • Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025

  • Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht, Yerevan

  • Competição: Qualificação Copa do Mundo

  • Transmissão: ESPN


Armênia x Irlanda: Escalações prováveis


Armênia: Henri Avagyan; Kamo Hovhannisyan, Sergey Muradyan, Erik Piloyan, Georgiy Harutyunyan; Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan, Ugochukwu Iwu, Eduard Spertsyan; Lucas Zelarayán, Tigran Barseghyan.


Irlanda: Caoimhin Kelleher; Jake O’Brien, Nathan Collins, Dara O’Shea, Matt Doherty; Sammie Szmodics, Josh Cullen, Jason Knight, Ryan Manning; Finn Azaz, Evan Ferguson.


Como Armênia e Irlanda Chegam Para o Confronto


A Armênia busca consolidar sua posição em casa e começar a temporada com vitórias. A equipe quer mostrar sua força desde o início da qualificação.


Já a República da Irlanda, embora jogue fora de casa, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência.


Últimos Jogos da Armênia


A Armênia teve um desempenho recente fraco. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.



  • ❌ Armênia 0 x 5 Portugal - Qualificação Copa do Mundo

  • ❌ Geórgia 3 x 0 Armênia - Qualificação Copa do Mundo

  • ❌ Armênia 0 x 1 Geórgia - Qualificação Copa do Mundo

  • ❌ Kosovo 2 x 0 Armênia - Qualificação Copa do Mundo

  • 🟡 Montenegro 1 x 1 Armênia - Qualificação Copa do Mundo


Últimos Jogos da República da Irlanda


A República da Irlanda vem de uma sequência equilibrada em seus últimos jogos, com empates e vitórias. O time tem se mostrado eficiente, mas precisa melhorar a consistência defensiva.



  • ❌ Inglaterra 2 x 1 Rep. da Irlanda - Amistoso

  • 🟡 Luxemburgo 1 x 1 Rep. da Irlanda - Qualificação Copa do Mundo

  • 🟡 Rep. da Irlanda 1 x 1 Senegal - Amistoso

  • ✅ Rep. da Irlanda 2 x 0 Bulgária - Qualificação Copa do Mundo

  • ✅ Bulgária 0 x 2 Rep. da Irlanda - Qualificação Copa do Mundo


Nossa Opinião para Armênia x República da Irlanda


A partida entre Armênia e República da Irlanda promete ser disputada. A República da Irlanda, apesar de jogar fora de casa, pode levar vantagem, mas a Armênia pode surpreender com o apoio da torcida.


Acreditamos em um jogo com gols, com ambas as equipes buscando a vitória. Nossa aposta é na vitória da República da Irlanda, mas com ambos os times marcando.

Ver mais Ver menos

Armenia x Rep. Of Ireland: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Malta - San Marino
1
1.23
Estonia - Andorra
1
1.78
Benin - Lesotho
1
1.53
Múltipla
3.35
x
Aposta
20
=
Ganhos
67.00
Apostar agora

Armenia x Rep. Of Ireland: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Armenia x Rep. Of Ireland: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Rep. Of Ireland
0 - 0
Armenia
2022 UEFA Nations League
Rep. Of Ireland
3 - 2
Armenia
2022 UEFA Nations League
Armenia
1 - 0
Rep. Of Ireland

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Armenia
Empate
Rep. Of Ireland

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte