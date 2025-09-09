Armênia x Irlanda, Palpite, Odds +4, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09

Armênia x Irlanda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Armênia x Irlanda decorre nesta terça-feira, 09 de setembro, às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht, em Yerevan, Armênia. A transmissão no Brasil passa na ESPN e este duelo promete muita emoção.

De um lado, a Armênia busca uma vitória em casa para somar pontos importantes na qualificação, após derrota pesada contra Portugal.

Do outro, a Irlanda que quer mostrar sua força e amealhar os primeiros 3 pontos na competição de acesso à Copa.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Armênia x Irlanda, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e histórico entre os times. Acompanhe!

Palpites de Armênia x Irlanda: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 República da Irlanda para vencer - Odd 2.30

🎯 Ambos os times marcam: Sim - Odd 2.05

🎯 Total de gols: Mais de 2.5 - Odd 2.70



⚖️ Palpites de Odds Médias Armênia x Irlanda



🟡 Ambos os times marcam: Sim - Odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: Ambas as equipes tem potencial de gols



🚀 Palpites de Odds Altas Armênia x Irlanda

Para os mais ousados, as apostas de alto risco podem trazer grandes emoções e retornos significativos. É importante analisar bem as estatísticas e o momento dos times.

Nossa dica é apostar na vitória da Irlanda. A odd está em 4.20, e o risco é alto, mas o potencial de ganho é grande.



🔴 República da Irlanda para vencer - Odd 4.20 Risco: Alto Justificativa: Apesar das dificuldades, a República da Irlanda tem jogadores de qualidade individual que podem fazer a diferença.



Armênia x Irlanda: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Para não perder nenhum lance da partida, fique ligado nas informações sobre a transmissão do jogo. Além disso, confira a ficha técnica da partida para ter todos os detalhes.

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Armênia x Irlanda

Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Horário: 13h00 (horário de Brasília)

Local: Estádio Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht, Yerevan

Competição: Qualificação Copa do Mundo

Transmissão: ESPN



Armênia x Irlanda: Escalações prováveis

Armênia: Henri Avagyan; Kamo Hovhannisyan, Sergey Muradyan, Erik Piloyan, Georgiy Harutyunyan; Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan, Ugochukwu Iwu, Eduard Spertsyan; Lucas Zelarayán, Tigran Barseghyan.

Irlanda: Caoimhin Kelleher; Jake O’Brien, Nathan Collins, Dara O’Shea, Matt Doherty; Sammie Szmodics, Josh Cullen, Jason Knight, Ryan Manning; Finn Azaz, Evan Ferguson.

Como Armênia e Irlanda Chegam Para o Confronto

A Armênia busca consolidar sua posição em casa e começar a temporada com vitórias. A equipe quer mostrar sua força desde o início da qualificação.

Já a República da Irlanda, embora jogue fora de casa, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência.

Últimos Jogos da Armênia

A Armênia teve um desempenho recente fraco. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.



❌ Armênia 0 x 5 Portugal - Qualificação Copa do Mundo



❌ Geórgia 3 x 0 Armênia - Qualificação Copa do Mundo



❌ Armênia 0 x 1 Geórgia - Qualificação Copa do Mundo



❌ Kosovo 2 x 0 Armênia - Qualificação Copa do Mundo



🟡 Montenegro 1 x 1 Armênia - Qualificação Copa do Mundo



Últimos Jogos da República da Irlanda

A República da Irlanda vem de uma sequência equilibrada em seus últimos jogos, com empates e vitórias. O time tem se mostrado eficiente, mas precisa melhorar a consistência defensiva.



❌ Inglaterra 2 x 1 Rep. da Irlanda - Amistoso



🟡 Luxemburgo 1 x 1 Rep. da Irlanda - Qualificação Copa do Mundo



🟡 Rep. da Irlanda 1 x 1 Senegal - Amistoso



✅ Rep. da Irlanda 2 x 0 Bulgária - Qualificação Copa do Mundo



✅ Bulgária 0 x 2 Rep. da Irlanda - Qualificação Copa do Mundo



Nossa Opinião para Armênia x República da Irlanda

A partida entre Armênia e República da Irlanda promete ser disputada. A República da Irlanda, apesar de jogar fora de casa, pode levar vantagem, mas a Armênia pode surpreender com o apoio da torcida.

Acreditamos em um jogo com gols, com ambas as equipes buscando a vitória. Nossa aposta é na vitória da República da Irlanda, mas com ambos os times marcando.