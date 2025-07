Aris Salônica x Araz: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 31/07

Aris Salônica x Araz: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Com mais rodagem internacional e apoio da torcida, o Aris chega como favorito. O time grego costuma construir boas performances em casa e tem tradição nesse tipo de confronto. O Araz, do Azerbaijão, busca surpreender com um modelo de jogo mais reativo.

Aris Salônica x Araz Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Vitória do Aris - odd pagando 1.42 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.90 na Novibet







Palpite 3 - Aris vence sem sofrer gols - odd pagando 2.20 na Novibet





O jogo tende a ser controlado pelos donos da casa, com margem para uma atuação sólida.

Vitória do Aris - odd pagando 1.42

Os gregos devem comandar o ritmo do jogo. Ideal para compor múltiplas ou apostar com mais segurança.

Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.90

O Aris costuma acelerar o jogo em casa, e o Araz pode contribuir com alguma reação. Mercado com bom equilíbrio entre risco e retorno.

Aris vence sem sofrer gols - odd pagando 2.20

Se espera domínio, essa linha oferece valor. Pode ser uma boa alternativa para quem quer uma odd mais alta.

Aris Salônica x Araz: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Aris Salônica x Araz: