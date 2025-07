Aris Limassol x Puskás Akadémia: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 24/07

Aris Limassol x Puskás Akadémia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Aris Limassol de Chipre e Puskás Akadémia, da Hungria, se defrontam nessa quinta-feira, pelas 13:00 (horário de Brasília), em jogo válido pela qualificação para a 2ª Pré-Eliminatória da Liga Conferência.

O time Puskás Akadémia tenta manter o ritmo forte com que terminou a última época. Nos últimos 5 jogos oficiais venceu quatro e somou um empate. Será que na nova época mantém o ritmo?

Do outro lado estará o Aris que, a jogar em casa, quer encaminhar sua passagem e parte como favorito na eliminatória.

Aris Limassol x Puskás Akadémia Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



✅ Vitória do Aris Limassol - Odd pagando 1.70 na Esportes da Sorte



⚽ Mais de 2.5 Gols - Odd pagando 1.75 na Esportes da Sorte



? Handicap Asiático: Aris -0.5 - Odd pagando 1.67 na Esportes da Sorte



✅ Vitória do Aris Limassol - Odd: 1.70

O time cipriota é favorito em casa, com melhor retrospecto recente. A odd oferece bom valor para uma vitória esperada.

⚽ Mais de 2.5 Gols - Odd: 1.75

Ambos os times têm média ofensiva decente, e o Aris costuma ter jogos movimentados em casa.

? Handicap Asiático: Aris -0.5 - Odd: 1.67

Cobre uma vitória simples do time da casa, que tem vantagem técnica e joga em seu estádio.

Aris Limassol x Puskás Akadémia: Onde Assistir

Você pode assistir a Aris Limassol x Puskás Akadémia ao vivo pelo streaming Novibet. O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como também Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo o que você precisa saber de Aris Limassol x Puskás Akadémia:



ℹ️ Jogo: Aris Limassol x Puskás Akadémia pela Liga Conferência



? Data: 24 de julho de 2025



? Horário: 13:00 (horário de Brasília)



?️ Local: Estádio Tsirio, Limassol, Chipre.



? Onde vai passar: Novibet (streaming)



Aris Limassol x Puskás Akadémia: Escalações

Provável escalação do Aris Limassol: Vaná; Cajú, Alex Moucketou-Moussounda, Connor Goldson, Anderson Correia, Steeve Yago; Adam Marhiev, Dennis Gaustad, Marios Theocharous; Yannick Gomis, Aleksandr Kokorin.

Provável escalação do Puskás Akadémia: Tamás Markek; Wojciech Golla, Patrizio Stronati, Roland Szolnoki, Brandon Ormonde-Ottewill; Laros Duarte, Urho Nissilä, Zsolt Nagy, Artem Favorov; Lamin Colley, Mikael Soisalo.

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.