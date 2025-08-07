Assine UOL
UEFA Europa Conference League - World Wide
AEK Athens FC
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D
Aris Limassol x AEK Atenas: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Aris Limassol x AEK Atenas: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Aris Limassol e AEK Atenas se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Tsirion, em Chipre. O duelo é válido pelas eliminatórias da Liga Conferência da UEFA e marca o encontro entre duas equipes do mesmo eixo geográfico.


Aris Limassol x AEK Atenas Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Empate Anula Aposta: AEK Atenas - odd 1.65 na Novibet




  • Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.70 na Novibet




  • Palpite 3 - Resultado Correto: 0x1 para o AEK - odd 7.00 na Novibet




Empate Anula Aposta: AEK Atenas


O AEK tem elenco mais experiente em torneios continentais, e mesmo fora de casa, tem condições de sair com um resultado positivo. Esse mercado protege em caso de empate.


Menos de 2.5 Gols


Como é uma fase eliminatória, os dois lados tendem a atuar com mais cautela, e isso pode refletir num placar enxuto.


Resultado Correto: 0x1


Um palpite mais ousado, mas plausível. O AEK tem uma defesa sólida e pode aproveitar uma única oportunidade para matar o jogo.


Aris Limassol x AEK Atenas: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Aris Limassol x AEK Atenas



  • ℹ️ Jogo: Aris Limassol x AEK Atenas pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Tsirion Limassol, Chipre

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Aris Limassol x AEK Atenas: Escalações prováveis


Aris Limassol: Vaná Alves; Steeve Yago, Leon Balogun, Connor Goldson, Anderson Correia; Alex Moussounda, Charalampos Charalampous, Dennis Gaustad, Aleksander Kokorin; Jaden Montnor, Giorgi Kvilitaia.


AEK Atenas: Thomas Strakosha; Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Stavros Pilios, Filipe Relvas; Orbelín Pineda, Petros Mantalos, Roberto Pereyra, Mijat Gacinovic; Aboubakary Koita, Zini.

Aris x AEK Athens FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Aris x AEK Athens FC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
AEK Athens FC
0 - 0
Aris

Palpites