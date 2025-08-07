- V
- V
- V
- E
- D
- E
- V
- V
- D
- D
Aris Limassol x AEK Atenas: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08
Aris Limassol x AEK Atenas: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Aris Limassol e AEK Atenas se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Tsirion, em Chipre. O duelo é válido pelas eliminatórias da Liga Conferência da UEFA e marca o encontro entre duas equipes do mesmo eixo geográfico.
Aris Limassol x AEK Atenas Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 - Empate Anula Aposta: AEK Atenas - odd 1.65 na Novibet
Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.70 na Novibet
Palpite 3 - Resultado Correto: 0x1 para o AEK - odd 7.00 na Novibet
Empate Anula Aposta: AEK Atenas
O AEK tem elenco mais experiente em torneios continentais, e mesmo fora de casa, tem condições de sair com um resultado positivo. Esse mercado protege em caso de empate.
Menos de 2.5 Gols
Como é uma fase eliminatória, os dois lados tendem a atuar com mais cautela, e isso pode refletir num placar enxuto.
Resultado Correto: 0x1
Um palpite mais ousado, mas plausível. O AEK tem uma defesa sólida e pode aproveitar uma única oportunidade para matar o jogo.
Aris Limassol x AEK Atenas: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Aris Limassol x AEK Atenas
- ℹ️ Jogo: Aris Limassol x AEK Atenas pela Liga Conferência
- 📅 Data: 7 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Tsirion Limassol, Chipre
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Aris Limassol x AEK Atenas: Escalações prováveis
Aris Limassol: Vaná Alves; Steeve Yago, Leon Balogun, Connor Goldson, Anderson Correia; Alex Moussounda, Charalampos Charalampous, Dennis Gaustad, Aleksander Kokorin; Jaden Montnor, Giorgi Kvilitaia.
AEK Atenas: Thomas Strakosha; Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Stavros Pilios, Filipe Relvas; Orbelín Pineda, Petros Mantalos, Roberto Pereyra, Mijat Gacinovic; Aboubakary Koita, Zini.
Aris x AEK Athens FC: Palpite do Dia
Aris x AEK Athens FC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Aris x AEK Athens FC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.