Argélia x Níger: Palpite Odds Altas +6, +8, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 18/08
Argélia x Níger: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de segunda-feira (18/08), às 14h (horário de Brasília), válido pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas no Estádio Nacional Nyayo, em Nairóbi. A partida não terá transmissão para o Brasil.
A seleção da Argélia vem em segundo lugar no Grupo C do Campeonato das Nações Africanas, com cinco pontos. Já a seleção de Níger é a lanterna do grupo, com somente um ponto. Foram três gols sofridos e nenhum marcado no torneio até aqui para a equipe de Níger.
Argélia x Níger Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático Argélia (-1.5) - odd 1.89
- 🎯 Palpite: Argélia Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 1.81
- 🎯 Palpite: Primeiro Gol (Argélia) - odd 1.29
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto recente das equipes. A Argélia tem um ataque efetivo e um bom desempenho defensivo, enquanto o Níger ainda não balançou as redes no torneio. Acreditamos, portanto, que a Argélia vencerá a partida sem sofrer gols e que marcará o primeiro gol do jogo.
Palpites Alternativos Argélia x Níger
- 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Argélia E Não) - odd 1.76
- 🎯 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.73
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.29
Os palpites alternativos servem como uma aposta na qual o apostador tenta se diferenciar. A vitória da Argélia por 2 a 0 ou 2 a 1 são possibilidades reais, o que valida o palpite de "Gols Exatos (2)" e de "Total de Gols (Acima de 1.5)". O mercado de Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Argélia E Não) é uma ótima opção para quem acredita na vitória da Argélia e que o Níger não fará gols.
💰 Argélia x Níger: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Argélia - Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 1.60
- • 🟢 Palpite: Níger - Total (Menos de 0.5) - odd 1.60
- • 🟡 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.29
⚖️ Argélia x Níger: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Argélia - Gols Exatos (2) - odd 3.47
- • 🟢 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Argélia E Sim) - odd 3.73
- • 🟡 Palpite: Handicap Asiático Argélia (-2) - odd 2.62
🚀 Argélia x Níger: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 5.11
- • 🟢 Palpite: Placar Exato (3:0) - odd 6.61
- • 🟡 Palpite: Placar Exato (2:1) - odd 8.76
Argélia x Níger: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Argélia e Níger será no Estádio Nacional Nyayo, em Nairóbi, no dia 18 de agosto, uma segunda-feira. A partida é válida pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas e não terá transmissão para o Brasil.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: Argélia x Níger - Campeonato das Nações Africanas
- • 📅 Data: 18/08/25
- • ⏰ Horário: 14h (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Estádio Nacional Nyayo, em Nairóbi
- • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Como Argélia e Níger Chegam Para o Confronto
A seleção da Argélia chega para a partida na segunda colocação do grupo, com cinco pontos em três jogos. O time, que está invicto na competição, marcou cinco gols e sofreu dois até aqui. Em seus últimos dez jogos, a Argélia tem um bom desempenho, com oito vitórias e duas derrotas. A equipe tem uma média de 2.4 gols marcados por jogo e 0.9 gols sofridos por jogo.
Já a seleção de Níger chega para a última rodada da fase de grupos na lanterna, com apenas um ponto. O time ainda não balançou as redes na competição, sofrendo três gols. O retrospecto recente de Níger mostra uma equipe com dificuldades em marcar gols, não tendo marcado em cinco de seus últimos dez jogos. Em seus últimos 10 jogos, a equipe tem uma média de 1.2 gols marcados por jogo e 1.3 gols sofridos por jogo.
Algeria x Niger: Palpite do Dia
Algeria x Niger: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Algeria x Niger: Confrontos Diretos
