Argentinos Juniors x Unión Santa Fe: Palpite, Odds e Onde Assistir - Argentino 2025

Confira os melhores palpite para Argentinos Juniors x Unión Santa Fe, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Argentinos Juniors e Unión Santa Fe se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Argentino neste domingo, dia 10 de agosto, às 20h (horário de Brasília), no Estadio Diego Armando Maradona. O Argentinos Juniors é o 14º colocado, e o Unión Santa Fe o 4º. Argentinos Juniors x Unión Santa Fe terá transmissão do streaming Disney+ e das casas de apostas Bet365 e Novibet.

Palpites de Argentinos Juniors x Unión Santa Fe: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Superliga 2025, analisamos o desempenho de Argentinos Juniors e Unión Santa Fe para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.45 na Novibet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.50 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.38 na Stake



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpites Alternativos Argentinos Juniors x Unión Santa Fe



⚽ Handicap Asiático: Unión Santa Fe +0.75 - Odd de 1.77 na Novibet



⚽ Total de Escanteios do Unión Santa Fe - Acima de 4.5 - Odd de 3.10 na Stake



⚽ Total de Gols 1º Tempo - Mais de 0.5 - Odd de 1.51 na Betsul



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Argentinos Juniors x Unión Santa Fe. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a solidez defensiva de ambas as equipes e a tendência de jogos equilibrados, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Argentinos Juniors x Unión Santa Fe



⚽ Chance Dupla - 1X - Odd de 1.18 na Stake



⚽ Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 1.53 na Superbet



⚽ Total de Cartões Amarelos - Mais de 4.5 - Odd de 1.88 na Novibet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Superliga para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Argentinos Juniors x Unión Santa Fe



⚽ Total de Gols 2º Tempo - Mais de 1.5 - Odd de 2.64 na Betsul



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Argentino Juniors/Argentino Juniors - Odd de 2.85 na Stake



⚽ 1º Tempo - Total de Gols Argentinos Juniors - Mais de 0.5 - Odd de 2.62 na Esportes da Sorte



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Argentinos Juniors x Unión Santa Fe



⚽ Resultado Final - 1x1 - Odd de 5.20 na Esportes da Sorte



⚽ Marcar o Gol 1 - Tomas Molina - Odd de 5.50 na Superbet



⚽ Argentino Juniors marca através de um pênalti - Sim - Odd de 7.00 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Argentinos Juniors x Unión Santa Fe: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Argentinos Juniors x Unión Santa Fe - Campeonato Argentino

Argentinos Juniors x Unión Santa Fe - Campeonato Argentino

Data: 10/08/2025

10/08/2025

Horário: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília)

Local: Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires (Argentina)

Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires (Argentina)

Transmissão: Disney+, Bet365 e Novibet



Como assistir Argentinos Juniors x Unión Santa Fe

Caso você não possua assinatura do streaming, é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir a partida.

Como Argentinos Juniors e Unión Santa Fe Chegam Para o Confronto

O Argentinos Juniors, 14º colocado na Superliga 2025, tem uma defesa sólida, com uma média de 0.7 gols sofridos por jogo. Ofensivamente, a equipe registrou uma média de 4.3 chutes no gol e 5.0 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo moderado. A média de 3.0 escanteios sugere que o time busca o ataque pelas laterais. Jogando em casa, o Argentinos Juniors buscará a vitória para subir na tabela.

O Unión Santa Fe, 4º colocado na competição, tem uma defesa ainda mais sólida, com uma média de apenas 0.3 gols sofridos por jogo. No ataque, a equipe registra uma média de 4.3 chutes no gol e 5.7 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo considerável. A média de 5.3 escanteios também reforça a capacidade ofensiva da equipe. O Unión Santa Fe buscará um bom resultado fora de casa para se manter no G4.