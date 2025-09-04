Argentina x Venezuela: Palpite com Super Odds, Eliminatórias Copa do Mundo, 04/09
Argentina x Venezuela: veja o Palpite com Super Odds para o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (04/09), a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental.
A Albiceleste e a Vinotinto se enfrentam em um duelo com clima de festa para a atual campeã mundial. Com as casas de apostas como Superbet oferecendo cotações especiais para combinações de eventos, os apostadores têm a chance de encontrar grande valor.
Argentina x Venezuela: Super Odds com odd 2.00
- ⚽ Lionel Messi marca a qualquer momento
- ⚽ Argentina vence
- ⚽ Argentina com a maioria dos escanteios
Esta Super Odd vale a pena?
Sim, a Super Odd para este palpite de Argentina x Venezuela vale a pena. A odd de 2.00 oferece um ótimo valor para um cenário bastante provável.
A Argentina é a grande favorita para a vitória, com uma probabilidade de vitória de 81,3%. Lionel Messi é o principal artilheiro e finalizador da equipe e deve ter inúmeras oportunidades de balançar as redes.
Além disso, com a Argentina exercendo pressão ofensiva durante a maior parte do jogo, a tendência é que a equipe consiga um número maior de escanteios.
Argentina x Venezuela: Super Odds com odd 5.00
- ⚽ Mais de 9.5 chutes no gol na partida
- ⚽ Mais de 4.5 gols na partida
Esta Super Odd vale a pena?
Este é um palpite de alta aposta, mas com boa chance de se concretizar. O histórico da Argentina mostra um time extremamente ofensivo, com uma média de 3 gols marcados por jogo em casa nas Eliminatórias.
A Venezuela, por sua vez, tem a segunda pior defesa da competição, sofrendo em média 2,8 gols por jogo fora de casa. Com a Argentina buscando um placar elástico e a Venezuela lutando para surpreender nos contra-ataques, o cenário para um jogo com muitos gols e finalizações é bastante provável.
Argentina x Venezuela: Super Odds com odd 8.00
- ⚽ Lionel Messi terá mais de 1.5 chutes a gol
- ⚽ De Paul, Rodrigo marca com o pé direito
Esta Super Odd vale a pena?
Esta Super Odd oferece um valor ainda mais alto e atrativo. Lionel Messi, como a estrela principal, é o jogador mais acionado no ataque e a probabilidade de ele ter mais de 1,5 chutes a gol é alta.
Já Rodrigo De Paul, um dos motores do meio-campo argentino, tem a capacidade de infiltrar na área e finalizar. A odd de 8.00 para a combinação oferece uma excelente recompensa para quem confia na capacidade desses dois jogadores de serem decisivos no ataque.
Argentina x Venezuela: Onde Assistir
Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo a partir das 20h30 (horário de Brasília), diretamente do Estádio Monumental, em Buenos Aires.
- Confronto: Argentina x Venezuela - Eliminatórias Copa do Mundo
- Data: 04/09/2025
- Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Monumental, Buenos Aires
- Transmissão: SporTV
Argentina x Venezuela: Jogo Responsável
Antes de apostar nas Super Odds, é importante reforçar a prática do jogo responsável. Apostas esportivas devem ser encaradas como uma forma de entretenimento, e não como uma fonte de renda.
Estabeleça limites de tempo e dinheiro, nunca aposte mais do que pode perder e evite tentar recuperar prejuízos com novas apostas. Se o jogo começar a afetar negativamente sua rotina, relacionamentos ou bem-estar emocional, busque ajuda.