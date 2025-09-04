Argentina x Venezuela: Quem vai ganhar? Eliminatórias Copa do Mundo, 04/09
Se você está se perguntando "Em Argentina x Venezuela, quem ganha?" e quer saber as chances de cada time no confronto pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, este é o lugar certo. A partida promete fortes emoções, colocando frente a frente a atual campeã mundial e uma equipe que luta para fazer história.
A Argentina, já garantida na Copa do Mundo de 2026, chega para o duelo no Monumental de Núñez com o objetivo de consolidar sua liderança na tabela. O time de Lionel Scaloni vem de uma campanha quase perfeita, demonstrando grande força e entrosamento.
Por outro lado, a Venezuela vive um momento de pressão. A "Vinotinto" precisa de uma vitória para manter vivo o sonho da inédita classificação. A tarefa é enorme, mas a equipe busca um resultado histórico para apagar a campanha irregular.
A seguir, vamos analisar as chances de cada time e o histórico da Argentina contra a Venezuela!
Argentina x Venezuela: quem ganha?
A Argentina é a grande favorita para a partida. A probabilidade de vitória da Argentina é de 81,3%, enquanto a chance de a Venezuela vencer é de apenas 8,3%. A probabilidade de um empate é de 15,6%. Esses valores são calculados com base nas cotações de apostas disponíveis no mercado.
- Probabilidade da Argentina ganhar: 81,3%
- Probabilidade da Venezuela ganhar: 8,3%
- Chances do empate: 15,6%
Quais as chances da Venezuela ganhar da Argentina?
As chances da Venezuela vencer a Argentina giram em torno de 8%. A "Vinotinto" terá que superar a desvantagem histórica, já que não vence a Argentina em território argentino desde 1941.
A equipe tem um desempenho irregular fora de casa, com cinco derrotas consecutivas. A Venezuela precisará de uma atuação quase perfeita para sair com os três pontos.
Quais as chances da Argentina ganhar da Venezuela?
Com 81,3% de probabilidade, a vitória da Argentina é o resultado mais provável de acontecer. A equipe de Lionel Scaloni tem demonstrado um ótimo desempenho, com um ataque que marca em média 3 gols por jogo em casa e uma defesa que sofreu apenas 0,4 gols por jogo. O retrospecto recente é de dez jogos sem perder. A Argentina marcou o primeiro gol em 80% dos seus jogos em casa.
Se a Argentina ganhar hoje, o que acontece?
Uma vitória da Argentina garante mais três pontos e consolida a equipe no topo da tabela das Eliminatórias, mantendo a boa fase antes da Copa do Mundo.
Para a Venezuela, uma derrota em Buenos Aires é um resultado esperado, mas dificultará a briga por uma vaga na Copa. A "Vinotinto" precisará de uma vitória em sua última partida para ter chance de classificação.
Últimas Notícias da Argentina
A seleção argentina chega para o jogo em um excelente momento, com cinco jogos sem perder e uma sequência de quatro vitórias seguidas.
A albiceleste tem demonstrado grande poderio ofensivo, marcando 6 gols contra a Bolívia e 4 contra o Brasil em seus últimos jogos em casa.
O time tem uma média de 3 gols marcados por partida em casa. A defesa também se destaca, sem sofrer gols em 60% dos jogos em casa. Confira os últimos jogos da Argentina em casa:
- 🟡 Argentina 1x1 Colômbia
- ✅ Chile 0x1 Argentina
- ✅ Argentina 4x0 Brasil
- ✅ Uruguai 0x1 Argentina
- ❌ Paraguai 2x1 Argentina
Últimas Notícias da Venezuela
A Venezuela atravessa uma fase irregular, com uma sequência de cinco jogos sem vencer fora de casa. A equipe teve resultados negativos contra o Uruguai, Equador, Chile e Paraguai nos últimos confrontos.
A "Vinotinto" tem média de 0,8 gols marcados por jogo fora de casa e sofreu 2,8 gols por jogo. A equipe não marcou gols em 40% de seus jogos fora de casa.
Os últimos jogos da seleção foram assim:
- ❌ Uruguai 2x0 Venezuela
- ✅ Venezuela 2x0 Bolívia
- ✅ Venezuela 1x0 Peru
- ❌ Equador 2x1 Venezuela
- ❌ Chile 4x2 Venezuela
Histórico de Confrontos: Argentina x Venezuela
O histórico da Argentina contra a Venezuela é amplamente dominado pela Albiceleste. Em 28 jogos oficiais, a Argentina venceu 23, com 3 empates e apenas 2 vitórias da Venezuela. A Venezuela só venceu a Argentina uma única vez em solo argentino, em 1941.
Confira o histórico de confrontos nos últimos três anos:
- 2024 (Eliminatórias): Venezuela 1x1 Argentina
- 2022 (Eliminatórias): Argentina 3x0 Venezuela
- 2021 (Eliminatórias): Venezuela 1x3 Argentina
- 2019 (Copa América): Venezuela 0x2 Argentina
- 2019 (Amistoso): Argentina 1x3 Venezuela
Provável Placar de Argentina x Venezuela
Nossa previsão é de vitória da Argentina por 3x1. A superioridade técnica da equipe de Lionel Scaloni e a fragilidade defensiva da Venezuela, que sofre em média 2,8 gols por jogo fora de casa, devem resultar em um placar elástico. As odds para o placar de 3x1 são de 10.00. Outros placares prováveis são 2x0 (odds de 5.40) e 3x0 (odds de 6.40).
Onde assistir Argentina x Venezuela ao vivo?
A transmissão do jogo será ao vivo no Brasil.
- Data: Quinta-feira, 04/09
- Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Monumental, Buenos Aires, Argentina
- Canal: SporTV 3
Argentina x Venezuela: Escalações prováveis
As escalações oficiais para Argentina x Venezuela serão anunciadas aproximadamente 1 hora antes do início do jogo. As projeções são:
⚽ Escalação provável da Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Paredes e Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.
⚽ Escalação provável da Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel e Navarro; Rincón, Daniel Pereira e Cásseres; Savarino, Soteldo e Rondón. Técnico: Fernando Batista.
⚠️ Jogo Responsável
Se for apostar, tenha em mente a importância do Jogo Responsável. Estabeleça limites para sua aposta e evite tentar recuperar perdas. O jogo deve ser uma forma de entretenimento, e não uma fonte de problemas.
- 🎯 Aposte apenas valores que você pode perder.
- 📉 Não aumente as apostas para tentar recuperar perdas.
- ⏱️ Defina um limite de tempo e dinheiro para suas apostas.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Se precisar de ajuda, procure o apoio de amigos, familiares ou serviços especializados.
- ➡️ Aposte de forma consciente e com responsabilidade.