Argentina x Venezuela: Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 04/09

Argentina x Venezuela: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Argentina x Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 20:30 (horário de Brasília) no Estádio Monumental, Buenos Aires. A transmissão do jogo será feita pelo Sportv.

O jogo tem um atrativo especial: é bem possível que seja o último jogo de Messi pela Argentina, em casa, válido pelas Eliminatórias.

A aposentadoria do camisa 10 é cada vez mais tema na Argentina. Porém, o comandante Lionel Scaloni não se quer alongar muito nesse assunto.

"Vamos desfrutar de Messi enquanto o temos, não há de se pensar no futuro. Ele ganhou o direito de decidir quando vai se aposentar. Ainda marca a diferença, os craques são assim", disse Scaloni em entrevista à TNT Sports da Argentina.

Por isso, é com natural interesse que se aguarda o jogo Argentina x Venezuela desta quinta.

Palpites de Argentina x Venezuela: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Argentina (1.22)



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.55)



🎯 Argentina para vencer sem sofrer gol: Sim (1.84)



Palpites Alternativos Argentina x Venezuela



🎯 Argentina total de gols: Mais de 2.5 (1.98)



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.61)



🎯 Resultado Exato: 2-0 (5.27)



Super Palpite Argentina x Venezuela



🚀 Argentina para vencer por 3+ gols de diferença: 2.50



💰 Palpites de Odds Baixas Argentina x Venezuela



⚡Vitória da Argentina: 1.22

⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.17

⚡Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.61



⚖️ Palpites de Odds Médias Argentina x Venezuela



⚡Argentina total de gols - Mais de 2.5: 1.98

⚡Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.14

⚡Argentina para vencer por 2 gols de diferença: 3.75



🚀 Palpites de Odds Altas Argentina x Venezuela



⚡Vitória da Venezuela: 12.80

⚡ Resultado Exato: 0-0: 15.63

⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória da Venezuela: 24.94



Argentina x Venezuela: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Argentina x Venezuela - Eliminatórias da Copa Mundo

📅 Data: 04/09/2025

⏰ Horário: 20:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Monumental, Buenos Aires

📺 Transmissão: Sportv



Argentina x Venezuela: Como chegam os times

Argentina



⚽️ 16 Jogos



✅ 11 Vitórias (69%)

🤝 2 Empates (13%)

❌ 3 Derrotas (19%)

🥅 28 Gols marcados (Média de 1,75 por jogo)

🛡️ 9 Gols sofridos (Média de 0,56 por jogo)



Venezuela