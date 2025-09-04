- E
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- D
Argentina x Venezuela: Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 04/09
Argentina x Venezuela: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Argentina x Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 20:30 (horário de Brasília) no Estádio Monumental, Buenos Aires. A transmissão do jogo será feita pelo Sportv.
O jogo tem um atrativo especial: é bem possível que seja o último jogo de Messi pela Argentina, em casa, válido pelas Eliminatórias.
A aposentadoria do camisa 10 é cada vez mais tema na Argentina. Porém, o comandante Lionel Scaloni não se quer alongar muito nesse assunto.
"Vamos desfrutar de Messi enquanto o temos, não há de se pensar no futuro. Ele ganhou o direito de decidir quando vai se aposentar. Ainda marca a diferença, os craques são assim", disse Scaloni em entrevista à TNT Sports da Argentina.
Por isso, é com natural interesse que se aguarda o jogo Argentina x Venezuela desta quinta.
Palpites de Argentina x Venezuela: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Argentina (1.22)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.55)
- 🎯 Argentina para vencer sem sofrer gol: Sim (1.84)
Palpites Alternativos Argentina x Venezuela
- 🎯 Argentina total de gols: Mais de 2.5 (1.98)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.61)
- 🎯 Resultado Exato: 2-0 (5.27)
Super Palpite Argentina x Venezuela
- 🚀 Argentina para vencer por 3+ gols de diferença: 2.50
💰 Palpites de Odds Baixas Argentina x Venezuela
- ⚡Vitória da Argentina: 1.22
- ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.17
- ⚡Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.61
⚖️ Palpites de Odds Médias Argentina x Venezuela
- ⚡Argentina total de gols - Mais de 2.5: 1.98
- ⚡Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.14
- ⚡Argentina para vencer por 2 gols de diferença: 3.75
🚀 Palpites de Odds Altas Argentina x Venezuela
- ⚡Vitória da Venezuela: 12.80
- ⚡ Resultado Exato: 0-0: 15.63
- ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória da Venezuela: 24.94
Argentina x Venezuela: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Argentina x Venezuela - Eliminatórias da Copa Mundo
- 📅 Data: 04/09/2025
- ⏰ Horário: 20:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Monumental, Buenos Aires
- 📺 Transmissão: Sportv
Argentina x Venezuela: Como chegam os times
Argentina
- ⚽️ 16 Jogos
- ✅ 11 Vitórias (69%)
- 🤝 2 Empates (13%)
- ❌ 3 Derrotas (19%)
- 🥅 28 Gols marcados (Média de 1,75 por jogo)
- 🛡️ 9 Gols sofridos (Média de 0,56 por jogo)
Venezuela
- ⚽️ 17 Jogos
- ✅ 4 Vitórias (24%)
- 🤝 6 Empates (35%)
- ❌ 7 Derrotas (41%)
- 🥅 16 Gols marcados (Média de 0,94 por jogo)
- 🛡️ 22 Gols sofridos (Média de 1,29 por jogo)
Argentina x Venezuela: Palpite do Dia
Argentina x Venezuela: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Argentina x Venezuela: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás extra na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros.
Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- E
- V
- D
Uganda Vence
- D
- E
- D
- D
- E
- D
- V
- V
- E
- V
Spain Vence
- V
- D
- E
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- D
Italy Vence