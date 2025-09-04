Assine UOL
Argentina
World Cup - Qualification South America
Estadio Mâs Monumental
Venezuela
Argentina x Venezuela: Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 04/09

Alex Alves
Autor
Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Argentina x Venezuela: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Argentina x Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 20:30 (horário de Brasília) no Estádio Monumental, Buenos Aires. A transmissão do jogo será feita pelo Sportv.


O jogo tem um atrativo especial: é bem possível que seja o último jogo de Messi pela Argentina, em casa, válido pelas Eliminatórias.


A aposentadoria do camisa 10 é cada vez mais tema na Argentina. Porém, o comandante Lionel Scaloni não se quer alongar muito nesse assunto.


"Vamos desfrutar de Messi enquanto o temos, não há de se pensar no futuro. Ele ganhou o direito de decidir quando vai se aposentar. Ainda marca a diferença, os craques são assim", disse Scaloni em entrevista à TNT Sports da Argentina.


Por isso, é com natural interesse que se aguarda o jogo Argentina x Venezuela desta quinta.


Palpites de Argentina x Venezuela: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Argentina (1.22)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.55)

  • 🎯 Argentina para vencer sem sofrer gol: Sim (1.84)


Palpites Alternativos Argentina x Venezuela



  • 🎯 Argentina total de gols: Mais de 2.5 (1.98)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.61)

  • 🎯 Resultado Exato: 2-0 (5.27)


Super Palpite Argentina x Venezuela



  • 🚀 Argentina para vencer por 3+ gols de diferença: 2.50


💰 Palpites de Odds Baixas Argentina x Venezuela



  • ⚡Vitória da Argentina: 1.22

  • ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.17

  • ⚡Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.61


⚖️ Palpites de Odds Médias Argentina x Venezuela



  • ⚡Argentina total de gols - Mais de 2.5: 1.98

  • ⚡Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.14

  • ⚡Argentina para vencer por 2 gols de diferença: 3.75


🚀 Palpites de Odds Altas Argentina x Venezuela



  • ⚡Vitória da Venezuela: 12.80

  • ⚡ Resultado Exato: 0-0: 15.63

  • ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória da Venezuela: 24.94


Argentina x Venezuela: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Argentina x Venezuela - Eliminatórias da Copa Mundo

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 20:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Monumental, Buenos Aires

  • 📺 Transmissão: Sportv


Argentina x Venezuela: Como chegam os times


Argentina



  • ⚽️ 16 Jogos

  • 11 Vitórias (69%)

  • 🤝 2 Empates (13%)

  • 3 Derrotas (19%)

  • 🥅 28 Gols marcados (Média de 1,75 por jogo)

  • 🛡️ 9 Gols sofridos (Média de 0,56 por jogo)


Venezuela



  • ⚽️ 17 Jogos

  • 4 Vitórias (24%)

  • 🤝 6 Empates (35%)

  • 7 Derrotas (41%)

  • 🥅 16 Gols marcados (Média de 0,94 por jogo)

  • 🛡️ 22 Gols sofridos (Média de 1,29 por jogo)

Argentina x Venezuela: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Argentina x Venezuela: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2026 World Cup - Qualification South America
Venezuela
1 - 1
Argentina
2022 World Cup - Qualification South America
Argentina
3 - 0
Venezuela
2022 World Cup - Qualification South America
Venezuela
1 - 3
Argentina
2019 Copa America
Venezuela
0 - 2
Argentina
2019 Friendlies
Argentina
1 - 3
Venezuela

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Argentina
Empate
Venezuela

As apostas esportivas podem dar um gás extra na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros.


Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

