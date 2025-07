Argentina x Uruguai Feminino: Palpite, Onde Assistir, 01/08, 3º lugar Copa América

Confira palpites para o jogo Argentina x Uruguai, de 01/08, que decide o 3º lugar da Copa América Feminina.

A Argentina é a favorita, vindo de uma campanha mais consistente e com a moral em alta, apesar da eliminação na semifinal diante da Colômbia, nas grandes penalidades. O Uruguai, por sua vez, busca a recuperação após uma goleada pesrada para o Brasil.

A expertise da nossa equipe aponta para um jogo com grande potencial ofensivo, principalmente do lado argentino. Confira também os melhores palpites para os outros jogos do dia.

Argentina x Uruguai Feminino: Palpites Odds Altas

Aqui estão os palpites que oferecem um maior retorno, mas que também carregam mais risco.



⚽️ Resultado Exato: 2 a 1 para a Argentina – Odd: 7.52



🥅 Resultado Exato: 3 a 1 para a Argentina – Odd: 12.43



🎯 Argentina vence o 1º e o 2º tempo – Odd: 4.33



📊 Handicap Asiático: Argentina (-1.25) – Odd: 2.38



📈 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Argentina – Odd: 4.59



Argentina x Uruguai Feminino: Palpites Odds Médias

Estes palpites oferecem um bom equilíbrio entre risco e potencial de ganho.



💰 Total de Gols: Mais de 2.5 – Odd: 1.82



💥 Ambas as equipes marcam: Sim – Odd: 1.81



✅ Argentina total de gols: Mais de 1.5 – Odd: 1.77



⏱️ 1º Tempo - Resultado: Argentina vence – Odd: 2.21



🔢 Número Exato de Gols: 2-3 – Odd: 1.97



Argentina x Uruguai Feminino: Palpites Odds Baixas

Estes são os palpites com maior probabilidade de acerto, ideal para quem busca uma aposta mais conservadora.



🏆 Resultado Final: Argentina vence – Odd: 1.66



✨ Dupla Chance: Argentina ou Fora – Odd: 1.27



⭐️ Empate sem Aposta: Argentina vence – Odd: 1.25



🔥 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 0.5 – Odd: 1.36



⚽️ Argentina total de gols: Mais de 0.5 – Odd: 1.53



Super Palpite Argentina x Uruguai Feminino

Super Palpite





🥅 Total de Gols: Mais de 2.5 – Odd: 1.82

A superioridade ofensiva da Argentina, que já venceu o Uruguai por 1 a 0 na fase de grupos, somada às fragilidades defensivas uruguaias, especialmente após a goleada sofrida para o Brasil, sugere que o jogo terá mais de 2.5 gols.









Dica de Especialista

“O desempenho da Argentina na Copa América, com um ataque consistente e um estilo de jogo dominante, justifica plenamente as odds baixas para a sua vitória. A odd para o Mais de 2.5 gols, no entanto, é o palpite de maior valor, pois o Uruguai tem de ir para o ataque, o que aumenta a probabilidade de o jogo ter mais gols.” – Leandro Barros, especialista em prognósticos de futebol.

Argentina x Uruguai Feminino: Onde Assistir

O jogo Argentina x Uruguai pode passar em plataformas de streaming de casas de apostas como Superbet ou Bet365.

Ficha do Jogo: