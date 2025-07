Argentina x Peru: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Copa América Feminina 2025

Argentina x Peru palpite: as seleções se enfrentam nesta segunda-feira, 21/07, pela primeira fase da Copa América Feminina 2025. A bola rola às 18h00 (horário de Brasília), no Complejo Independiente del Valle, no Equador, e até o momento não há transmissão oficial confirmada.

A Argentina lidera o Grupo A com 100% de aproveitamento. Já garantida nas semifinais em caso de vitória, entra em campo para confirmar sua superioridade. O Peru, eliminado, busca terminar sua campanha com dignidade após três derrotas em três jogos.

Confira nosso palpite de hoje Argentina x Peru, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações para o duelo desta segunda-feira.

Argentina x Peru Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Resultado Final: Argentina vence - odd pagando @1.10 na Bet365

Total de Gols (Mais de 3.5) - odd pagando @1.85 na Superbet

Ambas Marcam: Não - odd pagando @1.60 na Novibet



Para as apostas em Argentina x Peru, nós sugerimos esses três palpites com base no desempenho recente de ambas as seleções na Copa América Feminina 2025. A Argentina chega embalada, enquanto o Peru tem a pior campanha do grupo.

Resultado Final: Argentina vence - odd pagando 1.10

A seleção argentina venceu seus dois primeiros jogos no torneio, marcou quatro gols e sofreu apenas um. Contra o Chile, na última rodada, venceu por 2x0 com autoridade.

O Peru, por outro lado, sofreu três derrotas, marcou apenas um gol e foi vazado sete vezes. O histórico do confronto também pesa: quatro jogos e nenhuma vitória peruana. A última vitória argentina foi por 4x0 em 2022.

Total de Gols (Mais de 3.5) - odd pagando 1.85

O Peru sofreu em média 2.43 gols por jogo na competição. Já a Argentina tem média de 1.50 gols marcados. Como o favoritismo é claro, o cenário aponta para um possível placar elástico.

A diferença técnica e a fragilidade defensiva do Peru aumentam a expectativa de um jogo de muitos gols, especialmente se a Argentina repetir a intensidade demonstrada nas rodadas anteriores.

Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.60

A defesa argentina sofreu apenas um gol em dois jogos. Contra seleções mais frágeis, tem se mostrado sólida. O Peru marcou apenas uma vez em três partidas, demonstrando dificuldade para finalizar com eficiência.

Dado o desempenho ofensivo limitado do Peru, a tendência é de um placar sem gols da equipe peruana, reforçando a aposta para o mercado de “ambas não marcam”.

Argentina x Peru: Últimos 5 Jogos Entre Os Times



12/07/2022 - Argentina 4x0 Peru (Copa América Feminina)



08/11/2010 - Argentina 2x0 Peru (Copa América Feminina)



27/04/2003 - Peru 1x1 Argentina (Copa América Feminina)



12/03/1998 - Argentina 1x1 (5x4 pen.) Peru (Copa América Feminina)



Últimas Notícias da Argentina

Notícias da Argentina: A seleção feminina vive um bom momento, com duas vitórias na competição e a liderança do grupo A. Solana Pereyra e Eliana Stábile são os pilares da equipe, que tem se mostrado equilibrada entre defesa e ataque.

A jogadora Daiana Falfán, com um gol marcado, é uma das principais armas ofensivas. Com uma vitória, a Argentina garante vaga direta na semifinal da Copa América.

Argentina - Últimos 5 jogos



✅ Argentina 2x0 Chile



✅ Argentina 2x1 Uruguai



❌ Argentina 0x3 Brasil



🟡 Argentina 1x1 Paraguai



❌ Argentina 0x2 Colômbia



Últimas Notícias do Peru

Notícias do Peru: A seleção peruana teve uma campanha ruim até aqui. Com três derrotas em três jogos, sofreu sete gols e marcou apenas um. A equipe já não tem chances de classificação.

Mesmo assim, jogadoras como Pierina Núñez e Raquel Bilcape têm se destacado individualmente. A meta agora é tentar fechar o torneio com uma atuação mais sólida diante da favorita Argentina.

Peru - Últimos 5 jogos



❌ Peru 0x3 Uruguai



❌ Peru 0x2 Chile



❌ Peru 1x2 Paraguai



🟡 Peru 0x0 Bolívia



❌ Peru 0x4 Argentina



Argentina x Peru: quem ganha? - Melhores odds

A Argentina tem 90,91% de chance de vencer este jogo de segunda-feira, 21/07. Esse número vem da odd @1.10, que reflete o amplo favoritismo da Albiceleste.

O Peru, com odd @18.00, tem apenas 5,56% de chance de vitória. Já o empate, pagando @6.50, representa 15,38% de probabilidade.



Argentina vence - Odd de @1.10 na Bet365



Empate - Odd de @6.50 na Novibet



Peru vence - Odd de @18.00 na Superbet



Entenda melhor o que são odds e como interpretar esses números nas apostas esportivas.

