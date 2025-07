Argentina x Colômbia: Palpite, Odds e Onde Assistir - Copa América Feminina

Este confronto promete ser um dos pontos altos da Copa América Feminina. Argentina e Colômbia se enfrentam em um duelo direto que pode definir os rumos da competição, dada a boa fase de ambas as seleções. A partida, válida pela fase final, coloca frente a frente duas equipes invictas e com campanhas consistentes até aqui.

Neste artigo, você encontrará uma análise completa do palpite para Argentina x Colômbia, com as melhores dicas de apostas, odds atualizadas e informações sobre onde assistir a este embate decisivo. Prepare-se para um jogo emocionante e confira nossos prognósticos para fazer suas apostas.

Palpites de Argentina x Colômbia: Nossas 3 Melhores Dicas

A partida entre Argentina e Colômbia apresenta um cenário interessante para apostas, com a Colômbia vindo como favorita, mas a Argentina demonstrando um ótimo desempenho. Analisamos as odds e o momento das equipes para trazer os palpites mais promissores.



🎯 Colômbia - Feminino para vencer - odd 1.75

🎯 Ambos os Times Marcam - Sim - odd 1.91

🎯 Mais de 1.5 Gols - odd 1.61



Palpites Alternativos Argentina x Colômbia

Para os apostadores que buscam opções com um pouco mais de risco e potencial de retorno, separamos alguns palpites alternativos que podem ser vantajosos neste confronto entre Argentina e Colômbia, considerando o estilo de jogo e o desempenho das equipes.



🎯 Colômbia - Feminino (-0.5 Handicap Asiático) - odd 1.72

🎯 Colômbia - Feminino marca em ambos os tempos - odd 2.91

🎯 Primeiro Gol - Colômbia - Feminino - odd 1.59



💰 Palpites de Odds Baixas Argentina x Colômbia

Aqui, selecionamos palpites com odds que oferecem menor risco e maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca apostas mais conservadoras, com retornos entre 1.10 e 2.49.



🔵 Dupla Hipótese: Empate ou Colômbia - Feminino - odd 1.19

🟢 Colômbia - Feminino - Mais de 0.5 gols - odd 1.19

🟡 Argentina - Feminino (+1 Handicap Asiático) - odd 1.44



⚖️ Palpites de Odds Médias Argentina x Colômbia

Para quem busca um equilíbrio entre risco e retorno, estas são as opções de odds médias, que variam entre 2.50 e 4.99.



🔵 Argentina - Feminino - Empate Anula Aposta - odd 2.80

🟢 Colômbia - Feminino / Colômbia - Feminino (Intervalo/Final do Jogo) - odd 2.76

🟡 Argentina - Feminino (0) - Handicap Asiático - odd 2.80



🚀 Palpites de Odds Altas Argentina x Colômbia

Se você busca grandes retornos e não tem medo de arriscar, confira estas apostas com odds mais elevadas, entre 5.00 e 12.00.



🔵 Empate e Sim (Ambos os times marcam) - odd 5.00

🟢 Argentina - Feminino / Argentina - Feminino (Intervalo/Final do Jogo) - odd 7.51

🟡 Placar Exato: 1x1 - odd 6.49



Informações do Jogo: Argentina x Colômbia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto : Argentina x Colômbia - Copa América Feminina

📅 Data : 28/07/2025

⏰ Horário : 21h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local : Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito - Equador

📺 Transmissão: SporTV



Como Argentina e Colômbia Chegam Para o Confronto

A seleção da Argentina chega para este confronto decisivo com a melhor campanha da Copa América Feminina até o momento, ostentando um impressionante 100% de aproveitamento na fase de grupos. A equipe demonstrou sua força desde a estreia, vencendo o Uruguai e mantendo o ritmo contra Chile, Peru e Equador. Essa campanha impecável reflete a solidez defensiva e a eficiência ofensiva da equipe argentina, que se consolidou como uma das favoritas ao título. Lesões ou suspensões significativas não foram reportadas, o que indica que a Argentina deve vir com força máxima para o duelo.

Do outro lado, a Colômbia também está invicta na competição e realizou uma excelente fase de grupos. A equipe terminou em segundo lugar no Grupo B, somando 8 pontos, resultado de duas vitórias e dois empates em quatro jogos. Apesar de não ter o aproveitamento perfeito da Argentina, a Colômbia mostrou resiliência e capacidade de se adaptar aos adversários, com um sistema de jogo que prioriza a consistência e a exploração de oportunidades. A equipe colombiana tem demonstrado um futebol organizado e deve ser um adversário duro para as argentinas.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.