Argentina x Brasil Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Eliminatórias 2025

Além disso, nos últimos 7 jogos entre as equipes, só houve mais do que 1 gol em uma única partida. Em todas as outras, só se viu 1 golzinho. Para completar, a última vez que o Brasil ganhou da Argentina na casa do rival foi em 2009.

Portanto, nosso palpite de baixo risco para Argentina x Brasil é uma aposta múltipla com os seguintes cenários:

📝⚽ Dupla Chance: Argentina ou Empate (1X)

📝⚽ Menos do que 3.5 gols no jogo

A maior odd para esse palpite é da F12, que paga 1.56 na aposta. Toque no botão abaixo para aproveitar!

Odds altas Apostar agora Análise Portaria SPA/MF Nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🎯 Ambas equipes com +2,5 cartões - odd de 1.72 na Superbet (palpite de médio risco)

Brasil e Argentina é sempre um confronto brigado e pilhado. Nesta terça-feira, será ainda mais, após as declarações de Raphinha. Por isso, acreditamos neste palpite de médio risco, com Argentina e Brasil recebendo mais do que 2.5 cartões cada.