Argélia x Botswana, Palpite, Odds +6, Eliminatórias da Copa do Mundo 04/09
Argélia x Botswana: Confira Palpite com odds altas para o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo. Veja dicas, odds e nossa análise.
Argélia e Botswana se enfrentam na quinta-feira, 04 de setembro de 2025, em um duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo - África.
A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília) e tem relevância no futebol africano, com as duas seleções buscando um lugar na próxima fase.
A partida será disputada em território argelino, com a Argélia buscando fazer valer o fator casa.
Enquanto isso, Botswana chega com a esperança de surpreender e somar pontos importantes fora de casa. A expectativa é de um jogo disputado, com as equipes buscando a vitória.
Confira nossos palpites de Argélia x Botswana.
Argélia x Botswana: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Ambas as equipes marcam - odd 2.10
- 🎯 Argélia vence - odd 1.75
- 🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 2.40
Para os palpites de Argélia x Botswana, analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas dos confrontos diretos.
A Argélia, com sua tradição e histórico, geralmente entra como favorita, mas Botswana tem mostrado evolução. Acreditamos em um jogo com oportunidades de gols.
Argélia x Botswana: Palpites Alternativos
- 🎯 Argélia vence por 1 gol de diferença - odd 3.50
- 🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.00
- 🎯 Gol nos dois tempos - odd 2.30
Para os apostadores mais ousados, separamos alternativas que oferecem boas oportunidades de lucro. Analisamos as estatísticas e o momento de cada time, e separamos algumas sugestões que podem ser interessantes.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de arriscar um pouco mais e confia na sua análise. Acreditamos em um jogo movimentado, com potencial para lances inesperados.
Super Palpite Argélia x Botswana
- 🚀 Argélia vence e ambas as equipes marcam - odd 4.00
Argélia x Botswana: Palpite de Odds Baixas
- 🔵 Argélia para vencer qualquer tempo - odd 1.45
- 🟢 Total de gols acima de 1.5 - odd 1.35
- 🟡 Handicap asiático Argélia -0.5 - odd 1.60
As odds mais seguras também podem trazer bons lucros, por isso separamos algumas opções com menor risco. Analisamos o histórico dos times e o momento de cada um para oferecer as melhores opções para você.
Palpite de Odds Médias Para o Argélia x Botswana
- 🔵 Argélia marca o primeiro gol - odd 2.70
- 🟢 Resultado correto: 2-1 para Argélia - odd 5.00
- 🟡 Empate no primeiro tempo - odd 2.20
Se você gosta de um pouco mais de emoção, mas ainda busca segurança, confira nossos palpites com odds médias. Analisamos as estratégias dos times e as estatísticas para te dar as melhores dicas.
Palpite de Odds Altas Argélia x Botswana
- 🔵 Ambos marcam e Argélia vence - odd 3.80
- 🟢 Artilheiro a qualquer momento: Islam Slimani - odd 3.50
- 🟡 Cartão vermelho no jogo - odd 6.00
Para quem busca grandes emoções e retornos, selecionamos palpites com odds altas. Avaliamos as chances de cada lance acontecer para te dar as melhores dicas.
Argélia x Botswana: Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Argélia x Botswana - Eliminatórias da Copa do Mundo - África
- 📅 Data: 04/09/2025
- ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Hocine Aït Ahmed
Como Argélia e Botswana Chegam Para o Confronto
A Argélia, com sua tradição e histórico em Copas do Mundo, busca consolidar sua posição nas Eliminatórias. A equipe conta com um elenco experiente e talentoso, e precisa mostrar sua força para se classificar.
Botswana, por outro lado, chega com a esperança de surpreender e somar pontos importantes. A equipe tem demonstrado evolução nos últimos anos, e busca uma vaga na Copa do Mundo. Aposta em um jogo equilibrado e com muita entrega em campo.
Últimos Jogos da Argélia
A Argélia tem demonstrado um desempenho misto, com resultados variados nos últimos jogos. A equipe tem potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar sustos.
Nos últimos jogos, a equipe alternou entre vitórias, empates e derrotas. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para as Eliminatórias.
- ❌ Argélia 1x3 Sudão - Amistoso
- 🟡 Argélia 1x1 Níger - Amistoso
- 🟡 Guiné 2x2 Argélia - Amistoso
- 🟡 Argélia 0x0 África do Sul - Amistoso
- ✅ Uganda 0x1 Argélia - Amistoso
Últimos Jogos de Botswana
Botswana vem de uma sequência de resultados com altos e baixos, mostrando que a equipe está em constante evolução. O time tem se mostrado competitivo, mas precisa melhorar a consistência para alcançar seus objetivos.
A equipe tem lutado para se manter firme nos jogos, buscando sempre dar o seu melhor. O técnico está em busca de ajustes finos para alcançar o nível ideal.
- ✅ Malawi 0x1 Botswana - Amistoso
- 🟡 Botswana 1x1 Zâmbia - Amistoso
- 🟡 Comores 0x0 Botswana - Amistoso
- ✅ Botswana 2x1 Somália - Eliminatórias
- ❌ Botswana 1x3 Argélia - Eliminatórias
Nossa Opinião para Argélia x Botswana
Com base nos dados e análises, acreditamos em um jogo disputado, com a Argélia levando uma leve vantagem, mas sem descartar uma possível surpresa de Botswana. Acreditamos em um jogo com gols, com ambas as equipes buscando a vitória.
A Argélia precisa da vitória para somar pontos importantes nas Eliminatórias. Botswana, por sua vez, busca surpreender e mostrar sua evolução. As duas equipes têm qualidades e podem oferecer um bom espetáculo.
Algeria x Botswana: Palpite do Dia
Algeria x Botswana: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Algeria x Botswana: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
