Argélia x Botswana, Palpite, Odds +6, Eliminatórias da Copa do Mundo 04/09

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Argélia x Botswana: Confira Palpite com odds altas para o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo. Veja dicas, odds e nossa análise.


Argélia e Botswana se enfrentam na quinta-feira, 04 de setembro de 2025, em um duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo - África. 


A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília) e tem relevância no futebol africano, com as duas seleções buscando um lugar na próxima fase.


A partida será disputada em território argelino, com a Argélia buscando fazer valer o fator casa.


Enquanto isso, Botswana chega com a esperança de surpreender e somar pontos importantes fora de casa. A expectativa é de um jogo disputado, com as equipes buscando a vitória.


Confira nossos palpites de Argélia x Botswana.


Argélia x Botswana: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Ambas as equipes marcam - odd 2.10

  • 🎯 Argélia vence - odd 1.75

  • 🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 2.40


Para os palpites de Argélia x Botswana, analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas dos confrontos diretos.


A Argélia, com sua tradição e histórico, geralmente entra como favorita, mas Botswana tem mostrado evolução. Acreditamos em um jogo com oportunidades de gols.


Argélia x Botswana: Palpites Alternativos



  • 🎯 Argélia vence por 1 gol de diferença - odd 3.50

  • 🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.00

  • 🎯 Gol nos dois tempos - odd 2.30


Para os apostadores mais ousados, separamos alternativas que oferecem boas oportunidades de lucro. Analisamos as estatísticas e o momento de cada time, e separamos algumas sugestões que podem ser interessantes.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de arriscar um pouco mais e confia na sua análise. Acreditamos em um jogo movimentado, com potencial para lances inesperados.


Super Palpite Argélia x Botswana



  • 🚀 Argélia vence e ambas as equipes marcam - odd 4.00


Argélia x Botswana: Palpite de Odds Baixas



  • 🔵 Argélia para vencer qualquer tempo - odd 1.45

  • 🟢 Total de gols acima de 1.5 - odd 1.35

  • 🟡 Handicap asiático Argélia -0.5 - odd 1.60


As odds mais seguras também podem trazer bons lucros, por isso separamos algumas opções com menor risco. Analisamos o histórico dos times e o momento de cada um para oferecer as melhores opções para você.


Palpite de Odds Médias Para o Argélia x Botswana



  • 🔵 Argélia marca o primeiro gol - odd 2.70

  • 🟢 Resultado correto: 2-1 para Argélia - odd 5.00

  • 🟡 Empate no primeiro tempo - odd 2.20


Se você gosta de um pouco mais de emoção, mas ainda busca segurança, confira nossos palpites com odds médias. Analisamos as estratégias dos times e as estatísticas para te dar as melhores dicas.


Palpite de Odds Altas Argélia x Botswana



  • 🔵 Ambos marcam e Argélia vence - odd 3.80

  • 🟢 Artilheiro a qualquer momento: Islam Slimani - odd 3.50

  • 🟡 Cartão vermelho no jogo - odd 6.00


Para quem busca grandes emoções e retornos, selecionamos palpites com odds altas. Avaliamos as chances de cada lance acontecer para te dar as melhores dicas.


Argélia x Botswana: Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Argélia x Botswana - Eliminatórias da Copa do Mundo - África

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Hocine Aït Ahmed


Como Argélia e Botswana Chegam Para o Confronto


A Argélia, com sua tradição e histórico em Copas do Mundo, busca consolidar sua posição nas Eliminatórias. A equipe conta com um elenco experiente e talentoso, e precisa mostrar sua força para se classificar.


Botswana, por outro lado, chega com a esperança de surpreender e somar pontos importantes. A equipe tem demonstrado evolução nos últimos anos, e busca uma vaga na Copa do Mundo. Aposta em um jogo equilibrado e com muita entrega em campo.


Últimos Jogos da Argélia


A Argélia tem demonstrado um desempenho misto, com resultados variados nos últimos jogos. A equipe tem potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar sustos.


Nos últimos jogos, a equipe alternou entre vitórias, empates e derrotas. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para as Eliminatórias.



  • ❌ Argélia 1x3 Sudão - Amistoso

  • 🟡 Argélia 1x1 Níger - Amistoso

  • 🟡 Guiné 2x2 Argélia - Amistoso

  • 🟡 Argélia 0x0 África do Sul - Amistoso

  • ✅ Uganda 0x1 Argélia - Amistoso


Últimos Jogos de Botswana


Botswana vem de uma sequência de resultados com altos e baixos, mostrando que a equipe está em constante evolução. O time tem se mostrado competitivo, mas precisa melhorar a consistência para alcançar seus objetivos.


A equipe tem lutado para se manter firme nos jogos, buscando sempre dar o seu melhor. O técnico está em busca de ajustes finos para alcançar o nível ideal.



  • ✅ Malawi 0x1 Botswana - Amistoso

  • 🟡 Botswana 1x1 Zâmbia - Amistoso

  • 🟡 Comores 0x0 Botswana - Amistoso

  • ✅ Botswana 2x1 Somália - Eliminatórias

  • ❌ Botswana 1x3 Argélia - Eliminatórias


Nossa Opinião para Argélia x Botswana


Com base nos dados e análises, acreditamos em um jogo disputado, com a Argélia levando uma leve vantagem, mas sem descartar uma possível surpresa de Botswana. Acreditamos em um jogo com gols, com ambas as equipes buscando a vitória.


A Argélia precisa da vitória para somar pontos importantes nas Eliminatórias. Botswana, por sua vez, busca surpreender e mostrar sua evolução. As duas equipes têm qualidades e podem oferecer um bom espetáculo.

Algeria x Botswana: Palpite do Dia

Algeria x Botswana: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Algeria x Botswana: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Botswana
1 - 3
Algeria
2021 Africa Cup of Nations - Qualification
Algeria
5 - 0
Botswana
2021 Africa Cup of Nations - Qualification
Botswana
0 - 1
Algeria

