Argélia x África do Sul: Palpite com Odds 5+, Onde Assistir, CHAN, 08/08

Argélia x África do Sul: Palpite para o jogo da segunda rodada do Grupo C do Campeonato das Nações Africanas - CHAN 2025, nesse dia 8 de agosto de 2025, às 11:00 (horário de Brasília). A partida acontece no Estádio Nacional Nelson Mandela, localizado em Campala, no Uganda.

A Argélia chega motivada pela goleada 3x0 ao Uganda, na rodada inaugural. Por seu turno, essa partida marca a estreia da África do Sul no torneio, pois folgou na primeira rodada.

Argélia x África do Sul: Palpite do Dia

⚽ Total de gols: Menos de 2.5 - Odd pagando 1.61 na Esportes da Sorte

Embora a Argélia tenha vencido por 3 a 0 em sua primeira partida, a África do Sul ainda não jogou e provavelmente adotará uma postura mais cautelosa contra o líder do grupo. As cotações médias sugerem que as casas de apostas esperam um jogo com poucas oportunidades de gol. Este palpite é uma boa opção se você acredita que a África do Sul irá dificultar a vida da Argélia e o jogo será mais fechado, mesmo com a Argélia sendo a favorita para a vitória.

Argélia x África do Sul: Palpites Alternativos



⚽ Ambas as equipes marcam: Não - Odd pagando 1.71 na Esportes da Sorte: esse palpite sugere um jogo com foco defensivo da África do Sul ou com um domínio claro da Argélia, resultando em um placar magro.

🚫 Argélia para não sofrer gol: Sim - Odd pagando 2.20 na Esportes da Sorte: aqui, o palpite é que a Argélia consiga evitar que a África do Sul marque durante a partida. É um palpite com risco um pouco maior, mas com um bom potencial de retorno.

⏱️ Total de gols no 1º Tempo: Mais de 0.5 - Odd pagando 1.47 na Esportes da Sorte: a Argélia vai querer marcar cedo para controlar o duelo, só que a África do Sul quer entrar a ganhar na competição.



Argélia x África do Sul: Palpites com Odds Altas



🏆 Argélia para vencer ambos os tempos - Odd pagando 5.39 na Esportes da Sorte: é um palpite para quem acredita que a Argélia dominará o jogo do início ao fim.



🧤 África do Sul para vencer sem sofrer gol - Odd pagando 5.66 na Esportes da Sorte: em alternativa, esse palpite antecipa uma performance defensiva impecável da África do Sul, que tem de marcar pelo menos um gol.



🥅 Vitória da África do Sul por 1 gol de diferença - Odd pagando 5.65 na Esportes da Sorte: São odds interessantes para quem acredita em uma partida disputada, mas com a África do Sul saindo vitoriosa por um placar apertado.



Argélia x África do Sul : Onde Assistir

Esse jogo da CHAN 2025 não tem transmissão confirmada para o Brasil. Porém, ele poderá ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.

Ficha Técnica