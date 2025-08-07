Assine UOL
Algeria
African Nations Championship - World Wide
Mandela National Stadium
South Africa
Argélia x África do Sul: Palpite com Odds 5+, Onde Assistir, CHAN, 08/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Argélia x África do Sul: Palpite para o jogo da segunda rodada do Grupo C do Campeonato das Nações Africanas - CHAN 2025, nesse dia 8 de agosto de 2025, às 11:00 (horário de Brasília). A partida acontece no Estádio Nacional Nelson Mandela, localizado em Campala, no Uganda. 



A Argélia chega motivada pela goleada 3x0 ao Uganda, na rodada inaugural. Por seu turno, essa partida marca a estreia da África do Sul no torneio, pois folgou na primeira rodada.


Argélia x África do Sul: Palpite do Dia


Total de gols: Menos de 2.5 - Odd pagando 1.61 na Esportes da Sorte


Embora a Argélia tenha vencido por 3 a 0 em sua primeira partida, a África do Sul ainda não jogou e provavelmente adotará uma postura mais cautelosa contra o líder do grupo. As cotações médias sugerem que as casas de apostas esperam um jogo com poucas oportunidades de gol. Este palpite é uma boa opção se você acredita que a África do Sul irá dificultar a vida da Argélia e o jogo será mais fechado, mesmo com a Argélia sendo a favorita para a vitória.



Argélia x África do Sul: Palpites Alternativos



  • Ambas as equipes marcam: Não - Odd pagando 1.71 na Esportes da Sorte: esse palpite sugere um jogo com foco defensivo da África do Sul ou com um domínio claro da Argélia, resultando em um placar magro.

  • 🚫 Argélia para não sofrer gol: Sim - Odd pagando 2.20 na Esportes da Sorte: aqui, o palpite é que a Argélia consiga evitar que a África do Sul marque durante a partida. É um palpite com risco um pouco maior, mas com um bom potencial de retorno.

  • ⏱️ Total de gols no 1º Tempo: Mais de 0.5 - Odd pagando 1.47 na Esportes da Sorte: a Argélia vai querer marcar cedo para controlar o duelo, só que a África do Sul quer entrar a ganhar na competição.



Argélia x África do Sul: Palpites com Odds Altas



  • 🏆 Argélia para vencer ambos os tempos - Odd pagando 5.39 na Esportes da Sorte: é um palpite para quem acredita que a Argélia dominará o jogo do início ao fim.

  • 🧤 África do Sul para vencer sem sofrer gol - Odd pagando 5.66 na Esportes da Sorte: em alternativa, esse palpite antecipa uma performance defensiva impecável da África do Sul, que tem de marcar pelo menos um gol.

  • 🥅 Vitória da África do Sul por 1 gol de diferença - Odd pagando 5.65 na Esportes da Sorte: São odds interessantes para quem acredita em uma partida disputada, mas com a África do Sul saindo vitoriosa por um placar apertado.



Argélia x África do Sul: Onde Assistir


Esse jogo da CHAN 2025 não tem transmissão confirmada para o Brasil. Porém, ele poderá ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.


Ficha Técnica



  • Jogo: Argélia x África do Sul

  • Competição: Campeonato das Nações Africanas (CHAN) 2025 - 2ª rodada do Grupo C

  • Data: 8 de agosto de 2025, sexta-feira

  • Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Nacional Nelson Mandela, Campala, Uganda

Algeria x South Africa: Palpite do Dia

Algeria x South Africa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Algeria x South Africa: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Friendlies
Algeria
3 - 3
South Africa
2015 Africa Cup of Nations
Algeria
3 - 1
South Africa

Jogo Responsável


Se você está pensando em apostar em Argélia x África do Sul, lembre-se da importância do Jogo Responsável. Apostar deve ser uma forma de entretenimento, e não uma fonte de renda ou uma maneira de resolver problemas financeiros.


Defina um limite de gastos e um tempo para apostar, e nunca o ultrapasse. Esteja ciente dos riscos e lembre-se de que a derrota faz parte do jogo. Se sentir que está perdendo o controle, procure ajuda profissional.


O objetivo é se divertir com o jogo, seja torcendo ou analisando a partida. Aposte com moderação e responsabilidade.

