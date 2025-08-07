- V
Argélia x África do Sul: Palpite com Odds 5+, Onde Assistir, CHAN, 08/08
Argélia x África do Sul: Palpite para o jogo da segunda rodada do Grupo C do Campeonato das Nações Africanas - CHAN 2025, nesse dia 8 de agosto de 2025, às 11:00 (horário de Brasília). A partida acontece no Estádio Nacional Nelson Mandela, localizado em Campala, no Uganda.
A Argélia chega motivada pela goleada 3x0 ao Uganda, na rodada inaugural. Por seu turno, essa partida marca a estreia da África do Sul no torneio, pois folgou na primeira rodada.
Argélia x África do Sul: Palpite do Dia
⚽ Total de gols: Menos de 2.5 - Odd pagando 1.61 na Esportes da Sorte
Embora a Argélia tenha vencido por 3 a 0 em sua primeira partida, a África do Sul ainda não jogou e provavelmente adotará uma postura mais cautelosa contra o líder do grupo. As cotações médias sugerem que as casas de apostas esperam um jogo com poucas oportunidades de gol. Este palpite é uma boa opção se você acredita que a África do Sul irá dificultar a vida da Argélia e o jogo será mais fechado, mesmo com a Argélia sendo a favorita para a vitória.
Argélia x África do Sul: Palpites Alternativos
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Não - Odd pagando 1.71 na Esportes da Sorte: esse palpite sugere um jogo com foco defensivo da África do Sul ou com um domínio claro da Argélia, resultando em um placar magro.
- 🚫 Argélia para não sofrer gol: Sim - Odd pagando 2.20 na Esportes da Sorte: aqui, o palpite é que a Argélia consiga evitar que a África do Sul marque durante a partida. É um palpite com risco um pouco maior, mas com um bom potencial de retorno.
- ⏱️ Total de gols no 1º Tempo: Mais de 0.5 - Odd pagando 1.47 na Esportes da Sorte: a Argélia vai querer marcar cedo para controlar o duelo, só que a África do Sul quer entrar a ganhar na competição.
Argélia x África do Sul: Palpites com Odds Altas
- 🏆 Argélia para vencer ambos os tempos - Odd pagando 5.39 na Esportes da Sorte: é um palpite para quem acredita que a Argélia dominará o jogo do início ao fim.
- 🧤 África do Sul para vencer sem sofrer gol - Odd pagando 5.66 na Esportes da Sorte: em alternativa, esse palpite antecipa uma performance defensiva impecável da África do Sul, que tem de marcar pelo menos um gol.
- 🥅 Vitória da África do Sul por 1 gol de diferença - Odd pagando 5.65 na Esportes da Sorte: São odds interessantes para quem acredita em uma partida disputada, mas com a África do Sul saindo vitoriosa por um placar apertado.
Argélia x África do Sul: Onde Assistir
Esse jogo da CHAN 2025 não tem transmissão confirmada para o Brasil. Porém, ele poderá ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.
Ficha Técnica
- Jogo: Argélia x África do Sul
- Competição: Campeonato das Nações Africanas (CHAN) 2025 - 2ª rodada do Grupo C
- Data: 8 de agosto de 2025, sexta-feira
- Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nacional Nelson Mandela, Campala, Uganda
Algeria x South Africa: Palpite do Dia
Algeria x South Africa: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Algeria x South Africa: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Se você está pensando em apostar em Argélia x África do Sul, lembre-se da importância do Jogo Responsável. Apostar deve ser uma forma de entretenimento, e não uma fonte de renda ou uma maneira de resolver problemas financeiros.
Defina um limite de gastos e um tempo para apostar, e nunca o ultrapasse. Esteja ciente dos riscos e lembre-se de que a derrota faz parte do jogo. Se sentir que está perdendo o controle, procure ajuda profissional.
O objetivo é se divertir com o jogo, seja torcendo ou analisando a partida. Aposte com moderação e responsabilidade.