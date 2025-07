Arda Kardzhali x HJK Helsinki: Palpites e Onde Assistir - Conference League (24/07)

Arda Kardzhali x HJK Helsinki jogam nesta quinta-feira, 24/07, às 13h (Brasília), no Estádio Arda Arena, em Kardzhali (Bulgária). É a partida de ida no duelo que decide vaga na fase de grupos da UEFA Conference League.

A seguir, três palpites apostas de acordo com o perfil das equipes, além de detalhes de transmissão.

Arda Kardzhali x HJK Helsinki Palpites – Conference League



Palpite 1 – Over 2.5 gols

Arda cede oportunidades em casa e HJK tem média de 2 gols por partida nos jogos europeus. O embate ofensivo de ambos favorece um confronto aberto com ao menos três gols.

Palpite 2 – Ambas as equipes marcam

Em partidas de qualificação, Arda marcou em 75% dos jogos em casa, enquanto HJK marcou em 80% dos confrontos fora, indicando boa chance de gol para os dois lados.

Palpite 3 – Total de escanteios: Mais de 8.5

Arda aposta em cruzamentos e HJK pressiona constantemente pelas pontas. Ambos têm média combinada de 9 escanteios por jogo, sugerindo numerosos tiros de canto.

Como chegam Arda e HJK

Arda Kardzhali

O clube búlgaro estreou no último final de semana no campeonato nacional, fora de casa, e perdeu para o CSKA Sofia por 1x0.

HJK Helsinki

O HJK está na metade da temporada. Atualmente, está na 4ª colocação do Campeonato Finlandês, com 29 pontos, seis atrás do líder.

Arda Kardzhali x HJK Helsinki – Onde Assistir

Arda Kardzhali x HJK Helsinki não tem transmissão no Brasil. A transmissão será pelo UEFA.tv (streaming oficial gratuito) e via plataformas de apostas que ofereçam sinal ao vivo.

Ficha do Jogo:



⚽️ Confronto: Arda Kardzhali x HJK Helsinki – UEFA Conference League (Qualificação)



📅 Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 13h00 (Brasília)



🏟️ Estádio: Arda Arena, Kardzhali (BUL)



📺 Transmissão: UEFA.tv e plataformas de apostas com streaming



Lembrete: aposte com responsabilidade.