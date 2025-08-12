- E
- V
- V
- V
- V
- E
- D
- D
- V
- V
Arda Kardzhali x Kauno Zalgiris: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência
Arda Kardzhali x Kauno Zalgiris: Confira os palpites para o jogo pela Liga Conferência da UEFA. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
O confronto entre Arda Kardzhali e Kauno Zalgiris marca a crucial segunda mão da Terceira Pré-Eliminatória da Liga Conferência da UEFA, agendada para 14 de agosto de 2025.
Esta eliminatória representa um passo fundamental na busca pela fase de grupos da competição, com o vencedor a garantir um lugar na ronda de play-off.
O formato da qualificação para a Liga Conferência da UEFA prevê eliminatórias a duas mãos, onde o resultado agregado decide a progressão. Em caso de empate no marcador total, recorre-se a prolongamento e, se necessário, a desempate por grandes penalidades.
Na primeira mão, disputada a 7 de agosto de 2025, o Arda Kardzhali conseguiu uma vitória vital por 1-0 fora de casa contra o Kauno Zalgiris.
Este resultado confere à equipa búlgara uma vantagem agregada significativa e o benefício de jogar a segunda mão em casa.
Embora uma vitória por 1-0 fora de casa seja, sem dúvida, um resultado sólido em competições europeias, a expulsão precoce de um jogador do Kauno Zalgiris modifica a perceção do domínio do Arda na primeira mão.
Esta circunstância indica que o desempenho do Arda e a sua capacidade de marcar apenas um golo contra um adversário em desvantagem numérica podem não refletir totalmente a sua capacidade ofensiva contra uma equipa com a sua força total.
Por outro lado, o Kauno Zalgiris, apesar do défice, demonstrou resiliência e conseguiu criar oportunidades mesmo com dez homens, o que sugere que a sua qualidade. Esta dinâmica prepara o terreno para uma segunda mão potencialmente diferente e mais aberta.
O Arda Kardzhali possui um valor de mercado total do plantel significativamente superior, avaliado em 10,93 milhões de euros.
O valor de mercado total do plantel do Kauno Zalgiris é de 6,95 milhões de euros , inferior ao do Arda Kardzhali. Embora ainda seja um valor relevante para um clube lituano, esta diferença qualitativa no papel sugere uma potencial desvantagem.
Esta métrica financeira correlaciona-se com uma maior qualidade individual dos jogadores. E esse dado é relevante para definir favorito e preparar um palpite.
Arda Kardzhali x Kauno Zalgiris: Palpite pela Liga Conferência da UEFA
Vencedor do Jogo (1X2): Arda Kardzhali para vencer. Dada a sua vantagem agregada, o fator casa, o valor superior do plantel, a disciplina tática e as ausências-chave do Kauno Zalgiris, o Arda está bem posicionado para garantir mais uma vitória na segunda mão. As odds de +100 (2,00 decimal) para uma vitória do Arda oferecem um valor razoável, considerando todos os fatores.
Total de Golos: Abaixo de 2.5 Golos. A primeira mão foi um jogo apertado, com o resultado de 1-0 , e o registo defensivo do Arda é consistentemente forte (0,33 golos sofridos por jogo nos seus últimos três ). Embora o Kauno Žalgiris precise de atacar, a defesa disciplinada do Arda e a pressão da situação provavelmente limitarão as oportunidades claras de golo. A aposta em "Menos de 2.5 Golos" é também explicitamente apoiada por análises externas.
Ambas as Equipas Marcam (BTTS): Não. Com base na robusta força defensiva do Arda e na potencial dificuldade do Kauno Zalgiris em quebrar a sua defesa, especialmente sem jogadores-chave criativos e do meio-campo, uma aposta em "Ambas as Equipas Marcam - Não" apresenta um forte apelo. O Arda estará satisfeito em defender a sua vantagem, e o Kauno Zalgiris poderá ter dificuldades em encontrar o caminho para o golo.
Resultado Correto: Arda Kardzhali 1-0 ou 2-0. Dada a solidez defensiva do Arda e a probabilidade de um jogo com poucos golos, uma vitória por 1-0 ou 2-0 para a equipa da casa parece plausível. Isto alinha-se com a sua abordagem tática e os desafios enfrentados pelo Kauno Zalgiris.
Arda Kardzhali x Kauno Zalgiris: Onde Assistir
O jogo Arda Kardzhali x Kauno Zalgirispode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Arda Kardzhali x Kauno Zalgiris pela Liga Conferência da UEFA
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14h30 (horário de Brasília)
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
- 🏟️ Local: Estádio Arena Arda, em Kardzhali, Bulgária
Arda Kardzhali x Kauno Žalgiris: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Arda Kardzhali x Kauno Žalgiris: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Arda Kardzhali x Kauno Žalgiris: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Apelo ao Jogo Responsável
As apostas esportivas são uma atividade que devem ser desfrutadas com responsabilidade.
Por isso, é essencial praticar o Jogo Responsável. Alguns tópicos do Jogo Responsável incluem:
- Estabelecer limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Nunca perseguir perdas
- Manter o jogo como uma forma de entretenimento, não uma fonte de renda
Se você ou alguém que você conhece está lutando com o jogo compulsivo, não hesite em procurar ajuda. Há recursos disponíveis para apoiá-lo nesse desafio.
Jogos do Dia
- D
- D
- E
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- V
Exeter City Vence
- E
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- V
- D
- V
Besiktas Vence
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- E
Hibernian Vence
- E
- V
- V
- V
- E
- D
- D
- D
- D
- D
Independiente del Valle Vence
- V
- D
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- V
Anderlecht Vence