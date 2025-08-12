Assine UOL
Arda Kardzhali
UEFA Europa Conference League - World Wide
Arena Arda
Kauno Žalgiris
Arda Kardzhali x Kauno Zalgiris: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Arda Kardzhali x Kauno Zalgiris: Confira os palpites para o jogo pela Liga Conferência da UEFA. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O confronto entre Arda Kardzhali e Kauno Zalgiris marca a crucial segunda mão da Terceira Pré-Eliminatória da Liga Conferência da UEFA, agendada para 14 de agosto de 2025.


Esta eliminatória representa um passo fundamental na busca pela fase de grupos da competição, com o vencedor a garantir um lugar na ronda de play-off.


O formato da qualificação para a Liga Conferência da UEFA prevê eliminatórias a duas mãos, onde o resultado agregado decide a progressão. Em caso de empate no marcador total, recorre-se a prolongamento e, se necessário, a desempate por grandes penalidades.


Na primeira mão, disputada a 7 de agosto de 2025, o Arda Kardzhali conseguiu uma vitória vital por 1-0 fora de casa contra o Kauno Zalgiris.


Este resultado confere à equipa búlgara uma vantagem agregada significativa e o benefício de jogar a segunda mão em casa.


Embora uma vitória por 1-0 fora de casa seja, sem dúvida, um resultado sólido em competições europeias, a expulsão precoce de um jogador do Kauno Zalgiris modifica a perceção do domínio do Arda na primeira mão.


Esta circunstância indica que o desempenho do Arda e a sua capacidade de marcar apenas um golo contra um adversário em desvantagem numérica podem não refletir totalmente a sua capacidade ofensiva contra uma equipa com a sua força total.


Por outro lado, o Kauno Zalgiris, apesar do défice, demonstrou resiliência e conseguiu criar oportunidades mesmo com dez homens, o que sugere que a sua qualidade. Esta dinâmica prepara o terreno para uma segunda mão potencialmente diferente e mais aberta.


O Arda Kardzhali possui um valor de mercado total do plantel significativamente superior, avaliado em 10,93 milhões de euros.


O valor de mercado total do plantel do Kauno Zalgiris é de 6,95 milhões de euros , inferior ao do Arda Kardzhali. Embora ainda seja um valor relevante para um clube lituano, esta diferença qualitativa no papel sugere uma potencial desvantagem.


Esta métrica financeira correlaciona-se com uma maior qualidade individual dos jogadores. E esse dado é relevante para definir favorito e preparar um palpite.


Arda Kardzhali x Kauno Zalgiris: Palpite pela Liga Conferência da UEFA




  • Vencedor do Jogo (1X2): Arda Kardzhali para vencer. Dada a sua vantagem agregada, o fator casa, o valor superior do plantel, a disciplina tática e as ausências-chave do Kauno Zalgiris, o Arda está bem posicionado para garantir mais uma vitória na segunda mão. As odds de +100 (2,00 decimal) para uma vitória do Arda  oferecem um valor razoável, considerando todos os fatores.




  • Total de Golos: Abaixo de 2.5 Golos. A primeira mão foi um jogo apertado, com o resultado de 1-0 , e o registo defensivo do Arda é consistentemente forte (0,33 golos sofridos por jogo nos seus últimos três ). Embora o Kauno Žalgiris precise de atacar, a defesa disciplinada do Arda e a pressão da situação provavelmente limitarão as oportunidades claras de golo. A aposta em "Menos de 2.5 Golos" é também explicitamente apoiada por análises externas.




  • Ambas as Equipas Marcam (BTTS): Não. Com base na robusta força defensiva do Arda e na potencial dificuldade do Kauno Zalgiris em quebrar a sua defesa, especialmente sem jogadores-chave criativos e do meio-campo, uma aposta em "Ambas as Equipas Marcam - Não" apresenta um forte apelo. O Arda estará satisfeito em defender a sua vantagem, e o Kauno Zalgiris poderá ter dificuldades em encontrar o caminho para o golo.




  • Resultado Correto: Arda Kardzhali 1-0 ou 2-0. Dada a solidez defensiva do Arda e a probabilidade de um jogo com poucos golos, uma vitória por 1-0 ou 2-0 para a equipa da casa parece plausível. Isto alinha-se com a sua abordagem tática e os desafios enfrentados pelo Kauno Zalgiris.




Arda Kardzhali x Kauno Zalgiris: Onde Assistir


O jogo Arda Kardzhali x Kauno Zalgirispode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Arda Kardzhali x Kauno Zalgiris pela Liga Conferência da UEFA

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14h30 (horário de Brasília)

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)

  • 🏟️ Local: Estádio Arena Arda, em Kardzhali, Bulgária

Arda Kardzhali x Kauno Žalgiris: Palpite do Dia

Arda Kardzhali Vence
Superbet logo
2.15
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Villarreal - Oviedo
1
1.39
Brann - BK Hacken
1
1.53
FC Vaduz - AZ Alkmaar
2
1.35
Múltipla
2.87
x
Aposta
20
=
Ganhos
57.42
Apostar agora

Arda Kardzhali x Kauno Žalgiris: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Arda Kardzhali x Kauno Žalgiris: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Kauno Žalgiris
0 - 1
Arda Kardzhali

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Arda Kardzhali
Empate
Kauno Žalgiris

Apelo ao Jogo Responsável


As apostas esportivas são uma atividade que devem ser desfrutadas com responsabilidade.


Por isso, é essencial praticar o Jogo Responsável. Alguns tópicos do Jogo Responsável incluem:


- Estabelecer limites de tempo e dinheiro para o jogo


- Nunca perseguir perdas


- Manter o jogo como uma forma de entretenimento, não uma fonte de renda


Se você ou alguém que você conhece está lutando com o jogo compulsivo, não hesite em procurar ajuda. Há recursos disponíveis para apoiá-lo nesse desafio.

UOL - Admin

Palpites