Assine UOL
Araz
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
UEFA Europa Conference League - World Wide
Omonia Nicosia
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.6
x
3.25
2
1.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.75
x
3.45
2
1.99
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.6
x
3.3
2
2.02
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 12:22

Araz x Omonia Nicosia: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência - 07/08

Alex Alves
Autor
Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Araz x Omonia Nicosia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O Omonia visita o Araz nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Nakchivan, no Azerbaijão. O duelo marca o jogo de ida de mais uma fase eliminatória da Liga Conferência da UEFA.


Araz x Omonia Nicosia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Vitória do Omonia Nicosia - odd 1.85 na Novibet




  • Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.50 na Novibet




  • Palpite 3 - Primeiro a Marcar: Omonia - odd 1.72 na Novibet




Vitória do Omonia


Mesmo fora de casa, o Omonia aparece com mais consistência técnica e experiência para levar vantagem nesse confronto de ida.


Mais de 1.5 Gols


A tendência é de um jogo com algumas chances claras, especialmente se o Araz precisar correr atrás do placar.


Omonia marca primeiro


Com o costume de começar jogos pressionando, o time visitante tem boas chances de sair na frente ainda na etapa inicial.


Araz x Omonia Nicosia: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Tudo que precisa saber do jogo Araz x Omonia Nicosia:



  • ⚽️ Confronto: Araz x Omonia Nicosia - Liga Conferência

  • 📅 Data: 07/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nakchivan, Azerbaijão

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Araz x Omonia Nicosia: Escalações prováveis


Araz: Cristian Avram; Bakhtiyar Hasanalizada, Urfan Abbasov, Igor Ribeiro, Bruno Franco; Bar Cohen, Wanderson Maranhão, Patrick Andrade, Charles Boli; Felipe Santos, Ba-Muaka Simakala.


Omonia Nicosia: Fabiano Freitas; Giannis Masouras, Fotios Kitsos, Nikolas Panagiotou, Senou Coulibaly; Ewandro, Mateo Maric, Ioannis Kousoulos, Willy Semedo; Loizos Loizou, Stevan Jovetic.

Ver mais Ver menos

Araz x Omonia Nicosia: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Guarani Campinas - Ypiranga-RS
1
1.85
AZ Alkmaar - Groningen
1
1.55
Botafogo PB - Ponte Preta
1
1.97
Múltipla
5.65
x
Aposta
20
=
Ganhos
112.98
Apostar agora

Araz x Omonia Nicosia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Araz x Omonia Nicosia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Omonia Nicosia
0 - 0
Araz

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Araz
Empate
Omonia Nicosia

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Arouca
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
AVS
  • E
  • E
  • E
  • E
  • V

Arouca Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
CRB
  • D
  • E
  • V
  • D
  • E
-
Cruzeiro
  • V
  • E
  • D
  • E
  • V

Cruzeiro Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Anderlecht
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Zulte Waregem
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V

Anderlecht Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ferroviária
  • V
  • E
  • E
  • D
  • D
-
Amazonas
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D

Ferroviária Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Santa Cruz
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E
-
Sergipe
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V

Santa Cruz Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites