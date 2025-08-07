Araz x Omonia Nicosia: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência - 07/08

Araz x Omonia Nicosia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Omonia visita o Araz nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Nakchivan, no Azerbaijão. O duelo marca o jogo de ida de mais uma fase eliminatória da Liga Conferência da UEFA.

Araz x Omonia Nicosia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Vitória do Omonia Nicosia - odd 1.85 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.50 na Novibet







Palpite 3 - Primeiro a Marcar: Omonia - odd 1.72 na Novibet





Vitória do Omonia

Mesmo fora de casa, o Omonia aparece com mais consistência técnica e experiência para levar vantagem nesse confronto de ida.

Mais de 1.5 Gols

A tendência é de um jogo com algumas chances claras, especialmente se o Araz precisar correr atrás do placar.

Omonia marca primeiro

Com o costume de começar jogos pressionando, o time visitante tem boas chances de sair na frente ainda na etapa inicial.

Araz x Omonia Nicosia: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo que precisa saber do jogo Araz x Omonia Nicosia:



⚽️ Confronto: Araz x Omonia Nicosia - Liga Conferência



📅 Data: 07/08/2025



⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Nakchivan, Azerbaijão



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Araz x Omonia Nicosia: Escalações prováveis

Araz: Cristian Avram; Bakhtiyar Hasanalizada, Urfan Abbasov, Igor Ribeiro, Bruno Franco; Bar Cohen, Wanderson Maranhão, Patrick Andrade, Charles Boli; Felipe Santos, Ba-Muaka Simakala.

Omonia Nicosia: Fabiano Freitas; Giannis Masouras, Fotios Kitsos, Nikolas Panagiotou, Senou Coulibaly; Ewandro, Mateo Maric, Ioannis Kousoulos, Willy Semedo; Loizos Loizou, Stevan Jovetic.