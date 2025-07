Araz Nakhchivan x Aris Thessaloniki: Palpite, Onde Assistir - Liga Conferência 24/07

Araz Nakhchivan e Aris Thessaloniki medem forças nesta quinta-feira, 24 de julho de 2025, em jogo válido pela segunda rodada eliminatória da Liga Conferência. O embate começará às 13h00 (horário de Brasília) no Liv Bona Dea Arena, em Baku, Azerbaijão. Você pode acompanhar na sequência nossas odds e previsões para este duelo, que não terá transmissão oficial confirmada, mas poderá ser assistida pelo streaming de casas de apostas.

O Araz Nakhchivan vai a campo buscando uma vantagem em casa nesta fase eliminatória da UEFA Europa Conference League. A equipe azeri terminou em terceiro lugar na liga nacional, o que mostra uma boa consistência defensiva. Em amistosos recentes, o Araz PFK conseguiu uma vitória importante por 3 a 2 sobre o Trabzonspor.

Já o Aris Thessaloniki, vice-campeão cipriota, também luta para avançar na competição. O elenco grego tem mais experiência internacional, apesar de ter tido resultados irregulares em amistosos de pré-temporada.

Confira nosso palpite de Araz Nakhchivan x Aris Thessaloniki, saiba onde assistir ao vivo.

Araz Nakhchivan x Aris Thessaloniki Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Araz Nakhchivan x Aris Thessaloniki, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na Liga Conferência.



Aris Thessaloniki para vencer - odd pagando 2.01 - Esportes da Sorte

Total de Gols (Mais de 2.5) - odd pagando 1.95 - Esportes da Sorte

Ambas Equipes Marcam (Sim) - odd pagando 1.95 - Esportes da Sorte



Aris Thessaloniki para vencer - odd pagando 2.01

Embora o Araz Nakhchivan jogue em casa e tenha tido uma temporada sólida na liga azeri, o Aris Thessaloniki apresenta um elenco com mais experiência internacional e qualidade técnica. A equipe grega buscará impor seu ritmo de jogo e, mesmo fora de casa, tem a capacidade de conseguir a vitória neste primeiro confronto. A odd de 2.01 para a vitória do Aris Thessaloniki reflete essa vantagem, sendo um bom indicativo para a aposta.

As odds do mercado de resultado final, que indicam a vitória para o Aris Thessaloniki, reforçam essa percepção. Eles são favoritos e devem tentar construir uma vantagem para o jogo de volta.

Total de Gols (Mais de 2.5) - odd pagando 1.95

Considerando que ambos os times buscam uma vantagem neste jogo de ida, é provável que a partida seja mais aberta. O Araz Nakhchivan, jogando em casa, deve buscar o ataque para tentar um bom resultado.

Enquanto isso, o Aris Thessaloniki, mesmo com resultados irregulares em amistosos, possui jogadores talentosos capazes de criar boas chances de gol. A odd de 1.95 para Mais de 2.5 gols indica que é um cenário com potencial para pelo menos três gols na partida.

Ambas Equipes Marcam (Sim) - odd pagando 1.95

Mesmo com a consistência defensiva do Araz Nakhchivan na liga nacional, o Aris Thessaloniki tem a capacidade de vazar a defesa adversária com seus jogadores experientes. Por outro lado, o Araz, jogando em casa e com o apoio da torcida, também deve ir para cima. A odd de 1.95 para Ambas Equipes Marcam indica que as casas de apostas veem boas chances para os dois times balançarem as redes.

Este será o primeiro confronto oficial entre as equipes, o que pode gerar uma partida com mais chances para ambos os lados. Dessa forma, a probabilidade de ambos os times marcarem é bem alta neste duelo.

Araz Nakhchivan x Aris Thessaloniki - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Araz Nakhchivan x Aris Thessaloniki pelo streaming de casas de apostas. A partida está marcada para às 13h00 (horário de Brasília), desta quinta-feira, no Liv Bona Dea Arena, em Baku, Azerbaijão.

Muitas plataformas de apostas oferecem transmissões ao vivo de jogos, especialmente para competições como a Liga Conferência.

Verifique em casas como Superbet, Bet365 ou Novibet se há a opção de acompanhar a partida diretamente pelo site ou aplicativo.

Tudo o que você precisa saber de Araz Nakhchivan x Aris Thessaloniki:



⚽️ Confronto: Araz Nakhchivan x Aris Thessaloniki - Liga Conferência



? Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)



?️ Local: Liv Bona Dea Arena, Baku, Azerbaijão



? Onde vai passar Araz Nakhchivan x Aris Thessaloniki: Streaming de casas de apostas



divulgadas mais perto do horário do jogo. Fique atento às informações divulgadas pelos clubes.

Araz Nakhchivan x Aris Thessaloniki: quem ganha? - Melhores odds

O Aris Thessaloniki tem uma probabilidade maior de ganhar o jogo desta quinta-feira, 24 de julho. Isso porque, apesar de jogar fora de casa, o time grego tem um elenco mais experiente e com um nível de competitividade demonstrado na liga nacional superior ao do Araz Nakhchivan.

Confira as odds para o resultado final:



Araz Nakhchivan ganha - Odd de @3.37 - Esportes da Sorte



Empate - Odd de @3.26 - - Esportes da Sorte



Aris Thessaloniki ganha - Odd de @2.01 - Esportes da Sorte



Lembre-se sempre que as apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.