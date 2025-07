Ararat-Armenia x Universitatea Cluj: Palpite, Onde Assistir - Liga Conferência 24/07

Ararat-Armenia x Universitatea Cluj: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Universitatea Cluj quer adiantar a eliminatória para resolver na Romênia e parte como favorito para a eliminatória.

Já o Ararat precisa vencer em casa para forçar o adversário a uma eliminatória com dificuldades superiores às que o Universitatea Cluj tem na teoria.

Ararat-Armenia x Universitatea Cluj Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Resultado Final: Vitória do Ararat-Armenia - odd pagando 2.40 na Novibet







Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.90 na Superbet







Palpite 3 - Total de Gols Mais de 2.5 - odd pagando 2.10 na bet365





O Ararat joga em casa e precisa da vitória. Mesmo sem ser favorito no agregado, quer mostrar competitividade no jogo e depois na Romênia. Diante da sua torcida e com o Cluj podendo administrar o placar, há margem para um triunfo dos armênios mas difícil.

Os dois times têm vulnerabilidades defensivas e capacidade de ataque. Com o Ararat precisando se expor, por jogar em casa, a tendência é que a partida tenha espaços para os dois lados finalizarem com perigo.

O Ararat precisa fazer gols para seguir com chances, e isso tende a elevar o ritmo da partida. A média de gols neste confronto tende a ser elevada.

Ararat-Armenia x Universitatea Cluj: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo o que você precisa saber:



ℹ️ Jogo: Ararat-Armenia x Universitatea Cluj pela Liga Conferência



? Data: 24 de julho de 2025



? Horário: 13:00 (horário de Brasília)



?️ Local: Estádio Vazgen Sargsyan Republican



? Onde vai passar Novibet (streaming)



Ararat-Armenia x Universitatea Cluj: Escalações

Provável escalação do Ararat-Armenia: Bruno Pinto; Hugo Oliveira, Junior Bueno, João Queirós, Hakob Hakobyan; Kamo Hovhannisyan, Juan Balanta, Welton, João Marcos; Zhirayr Shaghoyan, Paul Ayongo.

Provável escalação do Universitatea Cluj: Stefan Lefter; Elio Capradossi, Alexandru Chipciu, Iulian Cristea, Dan Nistor; Alessandro Murgia, Andrei Artean, Ovidiu Bic, Jovo Lukic; Issouf Macalou, Mamadou Thiam.

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.