Ararat-Armenia x Sparta Praga: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Ararat-Armenia e Sparta Praga: Confira palpites abaixo e todas as informações necessárias sobre o jogo, incluindo escalações e onde assistir ao vivo.

Ararat-Armenia e Sparta Praga se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 13h (horário de Brasília), no Yerevan Football Academy, em Yerevan, Armênia.

O Ararat-Armenia busca fazer valer o mando de campo para surpreender o favorito Sparta Praga, que chega com mais experiência e tradição em torneios continentais. E chega na frente da eliminatória.

Ararat-Armenia x Sparta Praga Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas

Palpite 1 – Vitória do Sparta Praga – odd pagando 1.55 na bet365

Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.80 na bet365

Palpite 3 – Sparta Praga vence sem sofrer gols – odd pagando 2.10 na bet365

Vitória do Sparta Praga - odd pagando 1.55

O Sparta Praga tem elenco mais qualificado e histórico recente positivo em competições europeias, o que aumenta as chances de vitória mesmo atuando fora de casa.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.80

Com o Sparta buscando impor seu ritmo e o Ararat-Armenia tentando responder no contra-ataque, há boa possibilidade de um jogo com placar movimentado.

Sparta Praga vence sem sofrer gols - odd pagando 2.10

A defesa do Sparta costuma ser consistente, especialmente contra adversários de menor expressão, o que pode resultar em vitória sem ser vazado.

Ararat-Armenia x Sparta Praga: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Ararat-Armenia x Sparta Praga pela Liga Conferência (Qualificação)



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Yerevan Football Academy, em Yerevan, Armênia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Ararat-Armenia x Sparta Praga: Escalações prováveis

Ararat-Armenia: Bruno Pinto; Kamo Hovhannisyan, Edgar Grigoryan, Junior Julio, João Queirós; Alexandros Malis, Karen Muradyan, Juan Balanta, Mathew Gbomadu; Zhirayr Shaghoyan, João Marcos.

Sparta Praga: Peter Vindahl; Emmanuel Uchenna, Adam Sevínsky, Asger Sorensen, Pavel Kaderábek; Patrik Vydra, Kaan Kairinen, Matej Rynes, Albion Rrahmani; Jan Kuchta, Veljko Birmancevic.