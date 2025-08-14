Assine UOL
Ararat-Armenia
  • E
  • D
  • E
  • V
  • E
UEFA Europa Conference League - World Wide
Yerevan Football Academy
Sparta Praha
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5
x
4
2
1.55
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.21
x
4.05
2
1.54
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.2
x
4.1
2
1.56
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.2
x
4.15
2
1.57
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 09:30

Ararat-Armenia x Sparta Praga: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Ararat-Armenia e Sparta Praga: Confira palpites abaixo e todas as informações necessárias sobre o jogo, incluindo escalações e onde assistir ao vivo.


Ararat-Armenia e Sparta Praga se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 13h (horário de Brasília), no Yerevan Football Academy, em Yerevan, Armênia.


O Ararat-Armenia busca fazer valer o mando de campo para surpreender o favorito Sparta Praga, que chega com mais experiência e tradição em torneios continentais. E chega na frente da eliminatória.


Ararat-Armenia x Sparta Praga Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas


Palpite 1 – Vitória do Sparta Praga – odd pagando 1.55 na bet365
Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.80 na bet365
Palpite 3 – Sparta Praga vence sem sofrer gols – odd pagando 2.10 na bet365


Vitória do Sparta Praga - odd pagando 1.55


O Sparta Praga tem elenco mais qualificado e histórico recente positivo em competições europeias, o que aumenta as chances de vitória mesmo atuando fora de casa.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.80


Com o Sparta buscando impor seu ritmo e o Ararat-Armenia tentando responder no contra-ataque, há boa possibilidade de um jogo com placar movimentado.


Sparta Praga vence sem sofrer gols - odd pagando 2.10


A defesa do Sparta costuma ser consistente, especialmente contra adversários de menor expressão, o que pode resultar em vitória sem ser vazado.


Ararat-Armenia x Sparta Praga: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Ararat-Armenia x Sparta Praga pela Liga Conferência (Qualificação)

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Yerevan Football Academy, em Yerevan, Armênia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Ararat-Armenia x Sparta Praga: Escalações prováveis


Ararat-Armenia: Bruno Pinto; Kamo Hovhannisyan, Edgar Grigoryan, Junior Julio, João Queirós; Alexandros Malis, Karen Muradyan, Juan Balanta, Mathew Gbomadu; Zhirayr Shaghoyan, João Marcos.


Sparta Praga: Peter Vindahl; Emmanuel Uchenna, Adam Sevínsky, Asger Sorensen, Pavel Kaderábek; Patrik Vydra, Kaan Kairinen, Matej Rynes, Albion Rrahmani; Jan Kuchta, Veljko Birmancevic.

Ver mais Ver menos

Ararat-Armenia x Sparta Praha: Palpite do Dia

Sparta Praha Vence
Superbet logo
1.57
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Drita - FCSB
2
1.92
Pachuca - Club Tijuana
1
1.39
Rennes - Marseille
2
1.95
Múltipla
5.20
x
Aposta
20
=
Ganhos
104.08
Apostar agora

Ararat-Armenia x Sparta Praha: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ararat-Armenia x Sparta Praha: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Sparta Praha
4 - 1
Ararat-Armenia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ararat-Armenia
Empate
Sparta Praha

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Vitoria
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Juventude
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

Vitoria Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Heracles
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
-
NEC Nijmegen
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

NEC Nijmegen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Alaves
  • E
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Levante
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Alaves Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Maringá
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Retrô
  • D
  • E
  • D
  • D
  • E

Maringá Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Shakhtar Donetsk
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Panathinaikos
  • E
  • E
  • D
  • V
  • D

Panathinaikos Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
CF Montreal
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V
-
DC United
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

CF Montreal Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Hammarby FF
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E
-
Rosenborg
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V

Hammarby FF Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Charlotte
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Real Salt Lake
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Charlotte Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites