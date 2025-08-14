- E
Ararat-Armenia x Sparta Praga: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08
Ararat-Armenia e Sparta Praga: Confira palpites abaixo e todas as informações necessárias sobre o jogo, incluindo escalações e onde assistir ao vivo.
Ararat-Armenia e Sparta Praga se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 13h (horário de Brasília), no Yerevan Football Academy, em Yerevan, Armênia.
O Ararat-Armenia busca fazer valer o mando de campo para surpreender o favorito Sparta Praga, que chega com mais experiência e tradição em torneios continentais. E chega na frente da eliminatória.
Ararat-Armenia x Sparta Praga Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 – Vitória do Sparta Praga – odd pagando 1.55 na bet365
Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.80 na bet365
Palpite 3 – Sparta Praga vence sem sofrer gols – odd pagando 2.10 na bet365
Vitória do Sparta Praga - odd pagando 1.55
O Sparta Praga tem elenco mais qualificado e histórico recente positivo em competições europeias, o que aumenta as chances de vitória mesmo atuando fora de casa.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.80
Com o Sparta buscando impor seu ritmo e o Ararat-Armenia tentando responder no contra-ataque, há boa possibilidade de um jogo com placar movimentado.
Sparta Praga vence sem sofrer gols - odd pagando 2.10
A defesa do Sparta costuma ser consistente, especialmente contra adversários de menor expressão, o que pode resultar em vitória sem ser vazado.
Ararat-Armenia x Sparta Praga: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Ararat-Armenia x Sparta Praga pela Liga Conferência (Qualificação)
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Yerevan Football Academy, em Yerevan, Armênia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Ararat-Armenia x Sparta Praga: Escalações prováveis
Ararat-Armenia: Bruno Pinto; Kamo Hovhannisyan, Edgar Grigoryan, Junior Julio, João Queirós; Alexandros Malis, Karen Muradyan, Juan Balanta, Mathew Gbomadu; Zhirayr Shaghoyan, João Marcos.
Sparta Praga: Peter Vindahl; Emmanuel Uchenna, Adam Sevínsky, Asger Sorensen, Pavel Kaderábek; Patrik Vydra, Kaan Kairinen, Matej Rynes, Albion Rrahmani; Jan Kuchta, Veljko Birmancevic.
Ararat-Armenia x Sparta Praha: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Ararat-Armenia x Sparta Praha: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ararat-Armenia x Sparta Praha: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
