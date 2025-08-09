Aparecidense x Maricá: Palpite Odds Altas +14, Onde Assistir, Série D, 09/08

Aparecidense x Maricá: confira o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de volta do mata-mata da Série D promete decisão intensa neste sábado (09/08), às 16h, no estádio Annibal Batista de Toledo, em Goiânia. O time goiano venceu o primeiro confronto por 2 a 1 fora de casa e pode até empatar que garante a classificação para as oitavas.

Aqui você vai encontrar palpite para Aparecidense x Maricá, com opções em mercados principais e alternativos. Vamos destacar ainda dicas com odds acima de 7.00 e mostrar onde assistir ao vivo.

Aparecidense x Maricá Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final - Aparecidense vence - odd 1.59



🎯 Palpite: Total de Gols Mais de 2.5 - odd 1.99



🎯 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.60



Essas sugestões são baseadas no bom desempenho da Aparecidense jogando em casa (100% de vitórias nos últimos 5 jogos) e no aproveitamento ofensivo, com média de 3.4 gols por partida em Goiânia.

Palpites Alternativos Aparecidense x Maricá



🎯 Palpite: Handicap Aparecidense -1 - odd 2.05



🎯 Palpite: Total de Gols no 1º Tempo Mais de 1.5 - odd 2.75



🎯 Palpite: Resultado Correto 2x0 Aparecidense - odd 6.67



Com base nas estatísticas, 80% dos jogos da Aparecidense tiveram mais de 2,5 gols e o time costuma abrir o placar cedo, com 80% de vitórias já no intervalo.

💰 Aparecidense x Maricá: Palpites de Odds Baixas



🔸 Palpite: Dupla Hipótese Aparecidense ou Empate - odd 1.14



🟢 Palpite: Aparecidense abre o placar - odd 1.30 (estimada)

🟡 Palpite: Mais de 0.5 gol no 1º tempo - odd 1.40 (estimada)



⚖️ Aparecidense x Maricá: Palpites de Odds Médias



🔸 Palpite: Empate no 1º tempo - odd 2.10



🟢 Palpite: Total Exato de Gols: 3 - odd 3.40 (estimada)

🟡 Palpite: Placar Exato 2x1 Aparecidense - odd 8.28



🚀 Aparecidense x Maricá: Palpites de Odds Altas



🔸 Palpite: Placar Exato 3x1 Aparecidense - odd 14.27



🟢 Palpite: Intervalo/Final Aparecidense/Aparecidense - odd 2.23



🟡 Palpite: Maricá vence e ambas marcam - odd 14.00 (estimada)



Informações do Jogo: Aparecidense x Maricá: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto decisivo entre goianos e fluminenses terá transmissão ao vivo no canal Metrópoles no YouTube, às 16h deste sábado (09/08). A Aparecidense tem a vantagem do empate, enquanto o Maricá precisa vencer por dois gols ou levar para os pênaltis com triunfo simples.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Aparecidense x Maricá - Série D



🗓 Data: 09/08/2025



⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Annibal Batista de Toledo, Goiânia



📺 Transmissão: YouTube (Canal Metrópoles)



Como Aparecidense e Maricá Chegam Para o Confronto

A Aparecidense chega embalada com cinco vitórias seguidas como mandante, desempenho ofensivo alto (média de 3.4 gols em casa) e invicta nos últimos sete jogos. O time mostrou força também no jogo de ida, com 2 a 1 fora.

O Maricá tem oscilações fora de casa, com apenas uma vitória nas últimas seis partidas como visitante. O ataque marcou apenas 0.9 gol por jogo, e a defesa sofreu em média o mesmo número.