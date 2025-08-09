Assine UOL
Aparecidense
Serie D - Brazil
Estádio Annibal Batista de Toledo
CFRJ / Maricá
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 12:30

Aparecidense x Maricá: Palpite Odds Altas +14, Onde Assistir, Série D, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Aparecidense x Maricá: confira o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de volta do mata-mata da Série D promete decisão intensa neste sábado (09/08), às 16h, no estádio Annibal Batista de Toledo, em Goiânia. O time goiano venceu o primeiro confronto por 2 a 1 fora de casa e pode até empatar que garante a classificação para as oitavas.


Aqui você vai encontrar palpite para Aparecidense x Maricá, com opções em mercados principais e alternativos. Vamos destacar ainda dicas com odds acima de 7.00 e mostrar onde assistir ao vivo.


Aparecidense x Maricá Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final - Aparecidense vence - odd 1.59

  • 🎯 Palpite: Total de Gols Mais de 2.5 - odd 1.99

  • 🎯 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.60


Essas sugestões são baseadas no bom desempenho da Aparecidense jogando em casa (100% de vitórias nos últimos 5 jogos) e no aproveitamento ofensivo, com média de 3.4 gols por partida em Goiânia.


👉 Leia mais palpites dos jogos de hoje!


Palpites Alternativos Aparecidense x Maricá



  • 🎯 Palpite: Handicap Aparecidense -1 - odd 2.05

  • 🎯 Palpite: Total de Gols no 1º Tempo Mais de 1.5 - odd 2.75

  • 🎯 Palpite: Resultado Correto 2x0 Aparecidense - odd 6.67


Com base nas estatísticas, 80% dos jogos da Aparecidense tiveram mais de 2,5 gols e o time costuma abrir o placar cedo, com 80% de vitórias já no intervalo.


💰 Aparecidense x Maricá: Palpites de Odds Baixas



  • 🔸 Palpite: Dupla Hipótese Aparecidense ou Empate - odd 1.14

  • 🟢 Palpite: Aparecidense abre o placar - odd 1.30 (estimada)

  • 🟡 Palpite: Mais de 0.5 gol no 1º tempo - odd 1.40 (estimada)


⚖️ Aparecidense x Maricá: Palpites de Odds Médias



  • 🔸 Palpite: Empate no 1º tempo - odd 2.10

  • 🟢 Palpite: Total Exato de Gols: 3 - odd 3.40 (estimada)

  • 🟡 Palpite: Placar Exato 2x1 Aparecidense - odd 8.28


🚀 Aparecidense x Maricá: Palpites de Odds Altas



  • 🔸 Palpite: Placar Exato 3x1 Aparecidense - odd 14.27

  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final Aparecidense/Aparecidense - odd 2.23

  • 🟡 Palpite: Maricá vence e ambas marcam - odd 14.00 (estimada)


Informações do Jogo: Aparecidense x Maricá: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto decisivo entre goianos e fluminenses terá transmissão ao vivo no canal Metrópoles no YouTube, às 16h deste sábado (09/08). A Aparecidense tem a vantagem do empate, enquanto o Maricá precisa vencer por dois gols ou levar para os pênaltis com triunfo simples.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Aparecidense x Maricá - Série D

  • 🗓 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Annibal Batista de Toledo, Goiânia

  • 📺 Transmissão: YouTube (Canal Metrópoles)


Como Aparecidense e Maricá Chegam Para o Confronto


A Aparecidense chega embalada com cinco vitórias seguidas como mandante, desempenho ofensivo alto (média de 3.4 gols em casa) e invicta nos últimos sete jogos. O time mostrou força também no jogo de ida, com 2 a 1 fora.


O Maricá tem oscilações fora de casa, com apenas uma vitória nas últimas seis partidas como visitante. O ataque marcou apenas 0.9 gol por jogo, e a defesa sofreu em média o mesmo número.

Aparecidense x CFRJ / Maricá: Palpite do Dia

Aparecidense Vence
Superbet logo
1.56
Apostar agora

Aparecidense x CFRJ / Maricá: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Aparecidense x CFRJ / Maricá: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 Serie D
CFRJ / Maricá
1 - 2
Aparecidense

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Aparecidense
Empate
CFRJ / Maricá

Jogo Responsável


Lembre-se que apostas não são fonte de renda e envolvem riscos. Estude bem os mercados, estabeleça limites e não aposte em momentos de instabilidade emocional. Saiba mais sobre o Jogo Responsável.

