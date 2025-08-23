- V
Aparecidense x Goiatuba: Palpite Odds +6, +7, Onde Assistir, Série D, 23/08
Aparecidense x Goiatuba: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de sábado (23/08), às 16h (horário de Brasília), válido pelas oitavas de final da Série D do Brasileirão, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, com transmissão no Canal Metrópoles no YouTube. A partida é o jogo de volta do confronto e pode ser decisiva para as pretensões de ambos os times.
O Aparecidense ganhou o primeiro jogo por 3 a 2 na casa do Goiatuba. Agora, o time alagoano tem a chance de avançar de fase com um empate simples, jogando em casa. O Goiatuba terá que reverter o placar fora de casa para continuar na competição.
Aparecidense x Goiatuba Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Aparecidense) - odd 1.80
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.90
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (Aparecidense) - odd 1.22
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Aparecidense tem um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco confrontos diretos contra o Goiatuba. A equipe também está invicta em seus últimos nove jogos globalmente e tem um retrospecto de 80% de jogos com mais de 2.5 gols em casa. O Goiatuba, que marcou dois gols no primeiro jogo, deve se abrir para o ataque, o que torna a aposta em que ambos marcam uma boa pedida.
Palpites Alternativos Aparecidense x Goiatuba
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático Aparecidense (-0.5) - odd 1.80
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.05
- 🎯 Palpite: Primeiro Gol (Aparecidense) - odd 1.57
Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. A vitória do Aparecidense é a mais provável, já que o time abriu o placar em 100% de seus últimos cinco jogos em casa e venceu em 80% das vezes em que o fez. O placar de Mais de 2.5 gols também se encaixa na tendência do jogo, já que os jogos em casa do Aparecidense têm uma média de 3.8 gols no total.
💰 Aparecidense x Goiatuba: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Aparecidense Ou Empate) - odd 1.10
- • 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.32
- • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.90
⚖️ Aparecidense x Goiatuba: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Aparecidense E Não - odd 2.75
- • 🟢 Palpite: Aparecidense (-1.5) - odd 3.00
- • 🟡 Palpite: Aparecidense - Gols Exatos (2) - odd 3.45
🚀 Aparecidense x Goiatuba: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 6.00
- • 🟢 Palpite: Placar Exato (2:0) - odd 7.25
- • 🟡 Palpite: Empate E Não - odd 7.50
Aparecidense x Goiatuba: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Aparecidense e Goiatuba será no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. A partida acontece no sábado, dia 23 de agosto, às 16h (horário de Brasília) e é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão exclusiva no Canal Metrópoles no YouTube.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: Aparecidense x Goiatuba - Série D
- • 📅 Data: 23/08/25
- • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia
- • 📺 Transmissão: Canal Metrópoles no YouTube
Como Aparecidense e Goiatuba Chegam Para o Confronto
O Aparecidense vive uma temporada de grande sucesso em 2025. O time tem uma média de 2.4 gols marcados por jogo e sofreu uma média de 1 gol por jogo. A equipe tem uma sequência de nove jogos sem perder globalmente, com seis vitórias e três empates. Em casa, o time tem um retrospecto de seis jogos sem perder. O Aparecidense também tem um bom desempenho em abrir o placar em seus jogos em casa, com 100% de aproveitamento em seus últimos cinco jogos, e venceu 80% das vezes em que abriu o placar.
O Goiatuba chega para a partida de volta com uma derrota para o Aparecidense no placar agregado. O time tem um retrospecto de uma derrota e três jogos sem vencer. Em seus jogos fora de casa, o Goiatuba tem uma média de 1.17 gols marcados por jogo e 1 gol sofrido por jogo. O time tem um retrospecto de 40% de jogos com mais de 2.5 gols. O Goiatuba também tem um retrospecto de não marcar gols em 17% de seus jogos fora de casa.
Aparecidense x Goiatuba EC: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Aparecidense x Goiatuba EC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Aparecidense x Goiatuba EC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O Jogo Responsável é um princípio fundamental para que a experiência de aposta seja sempre positiva. É vital que você encare as apostas como um lazer, e não como uma fonte de renda. A gestão de risco é o ponto de partida para a diversão: estabeleça limites claros para o seu dinheiro e jamais aposte mais do que pode perder. Em caso de sinais de jogo problemático, busque ajuda profissional. Sua saúde e bem-estar são a maior prioridade. Para mais informações, acesse a página sobre Jogo Responsável.
