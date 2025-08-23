Aparecidense x Goiatuba: Palpite Odds +6, +7, Onde Assistir, Série D, 23/08

Aparecidense x Goiatuba: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de sábado (23/08), às 16h (horário de Brasília), válido pelas oitavas de final da Série D do Brasileirão, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, com transmissão no Canal Metrópoles no YouTube. A partida é o jogo de volta do confronto e pode ser decisiva para as pretensões de ambos os times.

O Aparecidense ganhou o primeiro jogo por 3 a 2 na casa do Goiatuba. Agora, o time alagoano tem a chance de avançar de fase com um empate simples, jogando em casa. O Goiatuba terá que reverter o placar fora de casa para continuar na competição.

Aparecidense x Goiatuba Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (Aparecidense) - odd 1.80

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.90

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (Aparecidense) - odd 1.22



As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Aparecidense tem um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco confrontos diretos contra o Goiatuba. A equipe também está invicta em seus últimos nove jogos globalmente e tem um retrospecto de 80% de jogos com mais de 2.5 gols em casa. O Goiatuba, que marcou dois gols no primeiro jogo, deve se abrir para o ataque, o que torna a aposta em que ambos marcam uma boa pedida.

Palpites Alternativos Aparecidense x Goiatuba



🎯 Palpite: Handicap Asiático Aparecidense (-0.5) - odd 1.80

🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.05

🎯 Palpite: Primeiro Gol (Aparecidense) - odd 1.57



Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. A vitória do Aparecidense é a mais provável, já que o time abriu o placar em 100% de seus últimos cinco jogos em casa e venceu em 80% das vezes em que o fez. O placar de Mais de 2.5 gols também se encaixa na tendência do jogo, já que os jogos em casa do Aparecidense têm uma média de 3.8 gols no total.

💰 Aparecidense x Goiatuba: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Aparecidense Ou Empate) - odd 1.10

• 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.32

• 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.90



⚖️ Aparecidense x Goiatuba: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Aparecidense E Não - odd 2.75

• 🟢 Palpite: Aparecidense (-1.5) - odd 3.00

• 🟡 Palpite: Aparecidense - Gols Exatos (2) - odd 3.45



🚀 Aparecidense x Goiatuba: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 6.00

• 🟢 Palpite: Placar Exato (2:0) - odd 7.25

• 🟡 Palpite: Empate E Não - odd 7.50



Aparecidense x Goiatuba: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Aparecidense e Goiatuba será no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. A partida acontece no sábado, dia 23 de agosto, às 16h (horário de Brasília) e é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão exclusiva no Canal Metrópoles no YouTube.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: Aparecidense x Goiatuba - Série D

• 📅 Data: 23/08/25

• ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia

• 📺 Transmissão: Canal Metrópoles no YouTube



Como Aparecidense e Goiatuba Chegam Para o Confronto

O Aparecidense vive uma temporada de grande sucesso em 2025. O time tem uma média de 2.4 gols marcados por jogo e sofreu uma média de 1 gol por jogo. A equipe tem uma sequência de nove jogos sem perder globalmente, com seis vitórias e três empates. Em casa, o time tem um retrospecto de seis jogos sem perder. O Aparecidense também tem um bom desempenho em abrir o placar em seus jogos em casa, com 100% de aproveitamento em seus últimos cinco jogos, e venceu 80% das vezes em que abriu o placar.

O Goiatuba chega para a partida de volta com uma derrota para o Aparecidense no placar agregado. O time tem um retrospecto de uma derrota e três jogos sem vencer. Em seus jogos fora de casa, o Goiatuba tem uma média de 1.17 gols marcados por jogo e 1 gol sofrido por jogo. O time tem um retrospecto de 40% de jogos com mais de 2.5 gols. O Goiatuba também tem um retrospecto de não marcar gols em 17% de seus jogos fora de casa.