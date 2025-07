Aparecidense x Goianésia: Palpites e Onde Assistir - Série D (12/07)

Aparecidense x Goianésia Palpites - Série D

Palpite 1 - Handicap Asiático -1.5: Aparecidense

- Handicap Asiático -1.5: Aparecidense Palpite 2 - Total de Gols no 1º Tempo: Mais de 1.5

- Total de Gols no 1º Tempo: Mais de 1.5 Palpite 3 - Aparecidense marca em Ambos os Tempos

O palpite de Aparecidense x Goianésia favorece os líderes isolados do Grupo 5 com margem de segurança superior. A diferença na tabela é gritante: 25 pontos contra apenas 6 do lanterna Goianésia.

Os mandantes demonstram superioridade técnica com média de 2.8 gols marcados por jogo contra 0.8 dos visitantes. O aproveitamento de 75.8% da Aparecidense contrasta com os 18% do Goianésia na competição.