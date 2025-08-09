Aparecidense x Maricá: Palpite Odd Alta, Onde Assistir, Série D, 09/08

Seguindo a lógica de que o time da casa vai pressionar para construir um placar elástico, a aposta em pelo menos dois gols da Aparecidense é muito forte. A equipe teve uma das melhores médias de gols como mandante na primeira fase.

Como chegam os times

A Aparecidense entra no mata-mata como uma das grandes favoritas ao acesso. Após ser rebaixada da Série C no ano anterior, a equipe montou um projeto forte e dominou seu grupo na primeira fase, terminando na liderança com uma campanha quase perfeita no Aníbal Toledo. O time goiano aposta na força de seu ataque e na pressão exercida diante de sua torcida para abrir uma boa vantagem já neste primeiro confronto.

O Maricá chega a esta fase como uma das surpresas da competição. A equipe do Rio de Janeiro fez uma campanha segura na fase de grupos, garantindo a classificação, mas mostrou certa irregularidade, especialmente nos jogos fora de casa. Chegar ao mata-mata já é uma grande conquista para o clube, que agora enfrenta seu maior desafio na competição. A estratégia deve ser puramente defensiva, tentando levar um resultado "vivo" para o jogo da volta.

Onde Assistir Aparecidense x Maricá

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens no canal da TV Metrópoles no YouTube. A emissora tem realizado a cobertura dos jogos dos times de Goiás na competição.