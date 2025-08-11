Itabaiana x CSA: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Série C, 11/08

A noite de segunda-feira, 11 de agosto, traz um confronto de opostos pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Itabaiana, lutando para sair da zona de rebaixamento, recebe o CSA, que briga por uma vaga no G-8. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília) no Estádio Etelvino Mendonça, o Mendonção. Neste artigo, você encontra o melhor Itabaiana x CSA palpite e descubra onde assistir à partida.

Confira outros palpites de hoje.

Itabaiana x CSA Palpites

O fator casa dá força ao Itabaiana, mas o CSA possui um time mais qualificado e briga na parte de cima da tabela. Os palpites se baseiam neste equilíbrio de forças.

Dupla Chance | Itabaiana ou Empate: Odd 1.38 na Betnacional

O Itabaiana é extremamente forte em seus domínios, onde não perde há 7 jogos e vem de 3 vitórias consecutivas. Enfrentando um CSA que tem dificuldades fora de casa (não marcou em 4 de 7 jogos como visitante), a chance do time sergipano somar ao menos um ponto é muito grande.

Menos de 2.5 gols: Odd 1.49 na Betnacional

A partida tende a ser muito disputada e tática. O Itabaiana, apesar da força em casa, tem um ataque que não marca muitos gols, e o CSA tem dificuldades ofensivas como visitante. A expectativa é de um jogo com placar magro.

Mais de 9.5 escanteios: Odd 1.61 na Superbet

Espera-se que o Itabaiana, empurrado pela torcida, tome a iniciativa e pressione o CSA. Isso deve gerar um bom número de jogadas de linha de fundo. O CSA, por sua vez, pode explorar os contra-ataques e também contribuir para a contagem de cantos.

Como chegam os times

O Itabaiana chega para esta partida na 18ª posição, com 15 pontos, e precisa desesperadamente da vitória para respirar na luta contra o rebaixamento. A grande força da equipe é o seu desempenho no Mendonção, onde tem conseguido seus melhores resultados. O time vem de um empate sem gols contra o Brusque e aposta no fator casa para superar um adversário que briga na parte de cima da tabela.

O CSA ocupa a 8ª posição com 21 pontos, no limite da zona de classificação para a próxima fase. A equipe alagoana melhorou muito sua posição em relação ao ano anterior, mas ainda oscila, principalmente fora de casa. Em sua última partida pela Série C, empatou com o Botafogo-PB, e no meio de semana perdeu para o Vasco pela Copa do Brasil. Pontuar em Itabaiana é crucial para o Azulão se manter no G-8.

Onde Assistir Itabaiana x CSA

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelo serviço de streaming SportyNet, antigo Nosso Futebol. O canal costuma transmitir os jogos também em seu canal no YouTube.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Itabaiana x CSA

📅 Data: 11/08/2025

⏰ Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Etelvino Mendonça (Itabaiana, SE)

📺 Transmissão: SportyNet (Streaming e YouTube)

Palpite odd alta - Itabaiana x CSA

Para um palpite mais ousado, que busca um retorno maior combinando a força do mandante com a dificuldade do visitante, o mercado de resultado exato é uma boa pedida.

Resultado Correto | Itabaiana 1-0 CSA: Odd 6.65 na Betnacional

Este placar reflete o cenário mais provável: um jogo duro, com poucos gols, decidido nos detalhes a favor do time da casa. Uma vitória magra do Itabaiana é um resultado plausível, que premia sua força no Mendonção e oferece uma odd muito atrativa.

Conclusão

Este confronto da Série C coloca em campo a força do Itabaiana como mandante contra a necessidade do CSA de pontuar fora para se manter no G-8. A análise estatística e o momento das equipes sugerem uma partida equilibrada e com poucos gols, com um leve favoritismo para o time sergipano por jogar em seus domínios.

Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.