Royal Antwerp x Union St. Gilloise: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Belga

Royal Antwerp e Union St. Gilloise medem forças nesta sexta-feira, 25 de julho, em jogo válido pela primeira rodada da Liga Belga 2025/26. O embate começará às 15h45 (horário de Brasília) no Bosuil Stadium, em Antuérpia, na Bélgica. Veja abaixo todas as cotações e palpites para esta partida, que poderá ser assistida pelo Disney+.

O início da Pro League belga na temporada 2025/26 já nos reserva um clássico com bastante história: Royal Antwerp contra Union St. Gilloise. Este confronto promete emoções, dado o retrospecto equilibrado e a rivalidade entre as equipes. O Royal Antwerp buscará começar com o pé direito diante de sua torcida e reverter o placar do último jogo da liga. Já o Union St. Gilloise tentará manter o bom momento e começar a campanha com uma vitória fora de casa.

Em 40 jogos disputados em todas as competições, o Royal Antwerp leva uma ligeira vantagem, com 18 vitórias, contra 12 triunfos do Union St. Gilloise e 10 empates. No entanto, quando olhamos para os jogos em casa, o Antwerp se mostra dominante, vencendo 11 dos 20 confrontos no seu estádio, com apenas três derrotas.

Por outro lado, o Union St. Gilloise tem um bom histórico em seus domínios, com nove vitórias em 20 jogos.

Confira nosso palpite de Royal Antwerp x Union St. Gilloise, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Royal Antwerp x Union St. Gilloise Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Royal Antwerp x Union St. Gilloise nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos parecidos na Liga Belga.



Palpite 1 - Resultado Final: Union St. Gilloise para vencer - odd pagando 2.04 na Betnacional

Palpite 2 - Total de Gols (Mais/Menos): Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.73 na Superbet

Palpite 3 - Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd pagando 1.63 na Esportes da Sorte



Resultado Final: Union St. Gilloise para vencer - odd pagando 2.04

Nossa primeira sugestão é a vitória do Union St. Gilloise.

O último confronto entre as equipes na Liga Belga, com vitória do Union St. Gilloise por 4 a 0. Começar a nova temporada com um triunfo em um clássico é fundamental para as ambições do time e para ganhar confiança.

Total de Gols (Mais/Menos): Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.73

O segundo palpite é que a partida terá mais de 2.5 gols. O último jogo entre Royal Antwerp e Union St. Gilloise, pela Liga Belga, terminou com um placar de 4 a 0. No geral, os jogos entre as duas equipes tendem a ter gols, com o Royal Antwerp marcando, em média, 1.48 gols por jogo, e o Union St. Gilloise, 1.15 gols por jogo.

Nos confrontos diretos, vimos resultados como 5 a 1 para o Union St. Gilloise em março de 2025, e 5 a 1 para o Royal Antwerp em janeiro de 2025 pela Taça da Bélgica. Isso sugere que ambas as equipes têm capacidade ofensiva e podem proporcionar um jogo com muitas oportunidades de gol.

Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd pagando 1.63

Nossa terceira dica é para ambas as equipes marcarem. O histórico recente mostra que os confrontos entre Royal Antwerp e Union St. Gilloise costumam ter gols dos dois lados. .

Embora o último jogo tenha sido 4 a 0, o histórico geral e a capacidade de ataque de ambos os times sugerem que é provável que os dois balancem as redes. O Royal Antwerp marcou em 73% de seus jogos, e o Union St. Gilloise em 68%.

Royal Antwerp x Union St. Gilloise - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Royal Antwerp x Union St. Gilloise no Disney+. A partida está marcada para às 15h45, desta sexta-feira, no Bosuil Stadium.

Tudo o que você precisa saber de Royal Antwerp x Union St. Gilloise:



Confronto: Royal Antwerp x Union St. Gilloise - Liga Belga



Data: 25/07/2025



Horário: 15:45 (horário de Brasília)



Local: Bosuil Stadium, Antuérpia, Bélgica



Onde vai passar Royal Antwerp x Union St. Gilloise: Disney+ (streaming)



Royal Antwerp x Union St. Gilloise: Escalações

No momento, não temos as prováveis escalações oficiais para a partida, pois os times ainda não as divulgaram.

Royal Antwerp x Union St. Gilloise - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Para entender melhor o histórico recente entre Royal Antwerp e Union St. Gilloise, observe os resultados dos últimos cinco confrontos diretos:



17/05/2025 - Royal Antwerp 0x4 Union St. Gilloise (Liga Belga 2024/25)



29/03/2025 - Union St. Gilloise 5x1 Royal Antwerp (Liga Belga 2024/25)



08/01/2025 - Royal Antwerp 5x1 Union St. Gilloise (Taça da Bélgica 2024/25)



01/12/2024 - Union St. Gilloise 2x1 Royal Antwerp (Liga Belga 2024/25)



15/09/2024 - Royal Antwerp 2x0 Union St. Gilloise (Liga Belga 2024/25)



Royal Antwerp x Union St. Gilloise: quem ganha? - Melhores odds

Com base na nossa análise, o Royal Antwerp tem uma boa chance de vitória neste confronto. [cite_start]Isso porque o time tem um histórico dominante jogando em casa contra o Union St. Gilloise, vencendo 11 dos 20 jogos disputados em seus domínios[cite: 146, 151]. A força da torcida e o desejo de começar a temporada com o pé direito devem impulsionar o Royal Antwerp.



Royal Antwerp ganha - Odd de 3.41 - Betnacional



Empate - Odd de 3.49 - Betnacional



Union St. Gilloise ganha - Odd de 2.04 - Betnacional



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.