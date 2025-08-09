Assine UOL
Antwerp
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
Jupiler Pro League - Belgium
Bosuilstadion
OH Leuven
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.83
x
3.6
2
4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.87
x
3.5
2
4.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.82
x
3.6
2
4.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 19:30

Antwerp x Leuven: Palpite Odd 7.00 e Onde Assistir, Campeonato Belga, 10/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

A bola rola para a terceira rodada do Campeonato Belga neste domingo, 10 de agosto. O Royal Antwerp, um dos gigantes do país, recebe o Oud-Heverlee Leuven em seu caldeirão, o Estádio Bosuilstadion. A partida começa às 14h15 (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes com ambições muito distintas na temporada. Confira a análise completa, o melhor Antwerp x Leuven palpite e saiba onde assistir ao confronto.


Confira outros palpites de hoje.


Antwerp x Leuven Palpites


O favoritismo para esta partida é todo do time da casa, que possui um elenco muito superior e joga com o apoio de sua fanática torcida.


Vitória do Antwerp: Odd 1.98 na Betnacional


Este é o palpite mais seguro. O Antwerp é um candidato ao título e costuma ser implacável em seus domínios contra equipes da parte de baixo da tabela, como o Leuven.


Handicap Asiático Antwerp -1.5: Odd 3.45 na Bet365


Para buscar odds mais atrativas, o handicap é a melhor opção. A aposta é vencedora se o Antwerp vencer por dois ou mais gols de diferença, um cenário bastante provável dada a disparidade técnica entre os times.


Antwerp para vencer e Mais de 2.5 gols: Odd 2.85 na Superbet


O Antwerp tem um ataque poderoso, e o Leuven uma defesa que costuma sofrer gols fora de casa. A combinação da vitória do time da casa com um placar movimentado é uma aposta de grande valor.


Como chegam os times


O Royal Antwerp começou a temporada buscando se firmar novamente como um postulante ao título da Jupiler Pro League. Após uma campanha sólida no ano anterior, onde brigou por vagas europeias, a equipe manteve sua base forte, liderada pelo experiente técnico e por jogadores de renome, como o atacante Vincent Janssen. Jogando em seu estádio, o "Inferno de Deurne", o Antwerp costuma impor um ritmo muito forte desde o início, e o objetivo é somar mais três pontos para não se desgarrar dos líderes.


O OH Leuven iniciou a temporada com o objetivo principal de se manter na primeira divisão sem sustos. A equipe sabe que somar pontos fora de casa contra os gigantes do país é uma tarefa quase impossível. Nas primeiras rodadas, o time mostrou um futebol de muita luta, mas com limitações técnicas evidentes, especialmente no setor defensivo. A estratégia para este jogo será, sem dúvida, uma retranca forte para tentar minimizar o prejuízo e, quem sabe, arrancar um improvável empate.


Onde Assistir Antwerp x Leuven


A transmissão do Campeonato Belga no Brasil é de exclusividade dos canais Disney. A partida entre Antwerp e Leuven poderá ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+.


Ficha de jogo


Confronto: Royal Antwerp x OH Leuven


📅 Data: 10/08/2025


Horário: 14h15 (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Estádio Bosuilstadion (Antuérpia, Bélgica)


📺 Transmissão: Star+


Palpite odd alta - Antwerp x Leuven


Para um palpite mais ousado e com odds elevadas, vamos focar no desempenho individual do principal jogador do time favorito.


Vincent Janssen para marcar 2 ou mais gols - Odd 7.00 na Bet365


O centroavante holandês é a principal referência ofensiva do Antwerp e o cobrador de pênaltis da equipe. Em um jogo de amplo domínio e com muitas chances de gol esperadas, a possibilidade de Janssen marcar mais de uma vez é real e oferece um retorno excelente.


Conclusão


O prognóstico para esta partida aponta para um domínio completo e uma vitória tranquila do Royal Antwerp. A diferença de qualidade técnica, o fator casa e as ambições distintas dos clubes na competição criam um cenário de claro favoritismo para a equipe da Antuérpia. As melhores opções de aposta se concentram em uma vitória com boa margem de gols para os mandantes.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

Ver mais Ver menos

Antwerp x OH Leuven: Palpite do Dia

Antwerp Vence
Superbet logo
1.82
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Cianorte - Joinville
1
1.63
Santa Cruz - Sergipe
1
1.47
Orlando City SC - Inter Miami
1
1.8
Múltipla
4.31
x
Aposta
20
=
Ganhos
86.26
Apostar agora

Antwerp x OH Leuven: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Antwerp x OH Leuven: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2024 Jupiler Pro League
Antwerp
2 - 2
OH Leuven
2024 Jupiler Pro League
OH Leuven
1 - 1
Antwerp
2023 Cup
OH Leuven
2 - 3
Antwerp
2023 Jupiler Pro League
Antwerp
1 - 0
OH Leuven
2023 Jupiler Pro League
OH Leuven
1 - 1
Antwerp

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Antwerp
Empate
OH Leuven

Apostar agora
