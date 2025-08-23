Assine UOL
Antwerp
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
Jupiler Pro League - Belgium
Bosuilstadion
KV Mechelen
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3.5
2
3.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.55
2
3.55
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.55
2
3.55
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 23:01

Antuérpia x Mechelen: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 24/08

Alex Alves
Autor
Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Antuérpia x Mechelen: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Antuérpia e Mechelen se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Liga Belga. A partida acontece às 08:30 (horário de Brasília), no Estádio Bosuilstadion, em Antuérpia, em confronto que promete intensidade desde o início.


O Antuérpia chega com favoritismo por atuar em casa e contar com elenco mais qualificado, enquanto o Mechelen aposta em organização defensiva e contra-ataques para tentar surpreender.


Antuérpia x Mechelen Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Antuérpia vence




  • Ambas equipes marcam (sim)




  • Mais de 2.5 gols na partida




Esses palpites refletem o favoritismo da equipe mandante e a tendência ofensiva dos jogos da competição.


Resultado Final: Antuérpia vence


Com elenco mais forte e jogando em casa, o Antuérpia entra como favorito natural. O mercado de vitória do Antuérpia no resultado final é uma das opções mais seguras.


Ambas equipes marcam (sim)


Apesar do favoritismo do Antuérpia, o Mechelen tem peças capazes de explorar contra-ataques. Por isso, o mercado de ambas equipes marcam pode ser interessante.


Mais de 2.5 gols na partida


A expectativa é de um jogo movimentado, com boas chances de gols. O mercado de mais de 2.5 gols costuma ser atrativo na Jupiler Pro League, e aqui também faz sentido.


Antuérpia x Mechelen: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Antuérpia x Mechelen pela Jupiler Pro League

  • 📅 Data: 24 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 08:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Bosuilstadion, Antuérpia, Bélgica 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Antuérpia x Mechelen: Escalações prováveis


Antuérpia: Senne Lammens; Yuto Tsunashima, Rosen Bozhinov, Zeno van den Bosch, Thibo Somers; Michel Balikwisha, Mahamadou Doumbia, Daam Foulon, Dennis Praet; Vincent Janssen, Farouck Adekami.


Mechelen: Nacho Miras; Redouane Halhal, José Marsà, Tommy St. Jago, Thérence Koudou; Bilal Bafdili, Rob Schoofs, Fredrik Hammar, Benito Raman; Lion Lauberbach, Patrick Pflucke.

Ver mais Ver menos

Antwerp x KV Mechelen: Palpite do Dia

Antwerp Vence
Superbet logo
2.05
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Columbus Crew - New England Revolution
1
1.56
Utrecht - Excelsior
1
1.41
Oviedo - Real Madrid
2
1.32
Múltipla
2.90
x
Aposta
20
=
Ganhos
58.07
Apostar agora

Antwerp x KV Mechelen: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Antwerp x KV Mechelen: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Jupiler Pro League
KV Mechelen
1 - 1
Antwerp
2024 Jupiler Pro League
Antwerp
0 - 1
KV Mechelen
2024 Friendlies Clubs
Antwerp
2 - 1
KV Mechelen
2023 Jupiler Pro League
Antwerp
0 - 1
KV Mechelen
2023 Jupiler Pro League
KV Mechelen
0 - 0
Antwerp

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Antwerp
Empate
KV Mechelen

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

NEC Nijmegen
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
NAC Breda
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V

NEC Nijmegen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Real Salt Lake
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Minnesota United FC
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Real Salt Lake Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
DC United
  • E
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Inter Miami
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Inter Miami Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lorient
  • D
  • D
  • V
  • D
  • E
-
Rennes
  • V
  • V
  • E
  • E
  • D

Lorient Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Houston Dynamo
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
San Jose Earthquakes
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E

Houston Dynamo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
RAAL La Louvière
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Union St. Gilloise
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Union St. Gilloise Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Juventus
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Parma
  • E
  • D
  • V
  • D
  • E

Juventus Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Monterrey
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Necaxa
  • D
  • E
  • D
  • D
  • V

Monterrey Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte