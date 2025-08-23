- V
Antuérpia x Mechelen: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 24/08
Antuérpia x Mechelen: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Antuérpia e Mechelen se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Liga Belga. A partida acontece às 08:30 (horário de Brasília), no Estádio Bosuilstadion, em Antuérpia, em confronto que promete intensidade desde o início.
O Antuérpia chega com favoritismo por atuar em casa e contar com elenco mais qualificado, enquanto o Mechelen aposta em organização defensiva e contra-ataques para tentar surpreender.
Antuérpia x Mechelen Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: Antuérpia vence
Ambas equipes marcam (sim)
Mais de 2.5 gols na partida
Esses palpites refletem o favoritismo da equipe mandante e a tendência ofensiva dos jogos da competição.
Resultado Final: Antuérpia vence
Com elenco mais forte e jogando em casa, o Antuérpia entra como favorito natural. O mercado de vitória do Antuérpia no resultado final é uma das opções mais seguras.
Ambas equipes marcam (sim)
Apesar do favoritismo do Antuérpia, o Mechelen tem peças capazes de explorar contra-ataques. Por isso, o mercado de ambas equipes marcam pode ser interessante.
Mais de 2.5 gols na partida
A expectativa é de um jogo movimentado, com boas chances de gols. O mercado de mais de 2.5 gols costuma ser atrativo na Jupiler Pro League, e aqui também faz sentido.
Antuérpia x Mechelen: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Antuérpia x Mechelen pela Jupiler Pro League
- 📅 Data: 24 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 08:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Bosuilstadion, Antuérpia, Bélgica
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Antuérpia x Mechelen: Escalações prováveis
Antuérpia: Senne Lammens; Yuto Tsunashima, Rosen Bozhinov, Zeno van den Bosch, Thibo Somers; Michel Balikwisha, Mahamadou Doumbia, Daam Foulon, Dennis Praet; Vincent Janssen, Farouck Adekami.
Mechelen: Nacho Miras; Redouane Halhal, José Marsà, Tommy St. Jago, Thérence Koudou; Bilal Bafdili, Rob Schoofs, Fredrik Hammar, Benito Raman; Lion Lauberbach, Patrick Pflucke.
Antwerp x KV Mechelen: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Antwerp x KV Mechelen: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Antwerp x KV Mechelen: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
