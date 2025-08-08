Assine UOL
Antalyaspor
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V
Süper Lig - Turkey
Corendon Airlines Park
Kasimpasa
  • D
  • E
  • D
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.62
x
3.4
2
2.35
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.72
x
3.48
2
2.41
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.75
x
3.45
2
2.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.7
x
3.4
2
2.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.72
x
3.45
2
2.42
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 12:13

Antalyaspor x Kasimpasa: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Süper Lig - 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Antalyaspor x Kasimpasa: Confira os palpites para o jogo da rodada inaugural da Super Liga da Turquia. O duelo acontece às 15:30 (horário de Brasília) de sábado, 9 de agosto, no estádio Corendon Airlines Park, em Antália, na Turquia.


O Antalyaspor quer evitar os problemas da temporada passada, quando terminou em 15º, escapando por pouco à relegação. Já o Kasimpasa fez um campeonato mais tranquilo, ficando no 10º lugar.


A análise das odds médias mostra que o Kasimpasa é considerado o favorito, mas com uma diferença pequena nas cotações é pequena, indicando que a partida pode ir para qualquer lado. E também se nota uma tendência de um jogo com um placar movimentado.


Confira nossos palpites para Antalyaspor x Kasimpasa e, para mais dicas de apostas, veja nossa página com melhores palpites para jogos de hoje.


Antalyaspor x Kasimpasa: Palpite do Dia


Vitória do Kasimpasa - Odd pagando 2.41 na Esportes da Sorte


As odds médias revelam que o Kasimpasa é o favorito das casas de apostas para vencer a partida. A Esportes da Sorte paga uma odd de 2.41, atraente para uma aposta com bom potencial de retorno.


Antalyaspor x Kasimpasa: Palpites Alternativos



  • Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd pagando 1.68 na Esportes da Sorte: o histórico e as estatísticas do Antalyaspor x Kasimpasa apontam para uma partida com gols

  • Ambas as equipes marcam: Sim - Odd pagando 1.57 na Esportes da Sorte: com a expectativa de um jogo com muitos gols, é bastante provável que os dois times balancem as redes.

  • 1º Tempo Total de Gols: Mais de 0.5 - Odd pagando 1.32 na Esportes da Sorte: é um palpite de risco baixo, pois a chance de sair pelo menos um gol na primeira etapa é alta, considerando a tendência do jogo.


Antalyaspor x Kasimpasa: Palpites com Odds Altas



  • Antalyaspor para vencer sem sofrer gol - Odd pagando 4.89 na Esportes da Sorte: é um palpite de alto risco, mas dá um excelente retorno se o Antalyaspor vencer mantendoa sua baliza inviolada.

  • Margem de ganho: Kasimpasa por 3+ gols - Odd pagando 11.15 na Esportes da Sorte: se conseguir um gol cedo, o Kasimpasa pode embalar para uma goleada.

  • 1º Marcador: Habib Gueye - Odd pagando 5.40 na Esportes da Sorte: as casas de apostas consideram que Habib Gueye é o destaque na ofensiva do Kasimpasa.


Antalyaspor x Kasimpasa: Onde Assistir


Os jogos da Super Liga da Turquia costumam ser transmitidos ao vivo no Brasil pela casa de apostas Stake, através de sua plataforma de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Antalyaspor x Kasimpasa

  • 🏆 Competição: Super Liga da Turquia, 1ª rodada

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Corendon Airlines Park

  • 📺 Onde Assistir: Stake (streaming)

Ver mais Ver menos

Antalyaspor x Kasimpasa: Palpite do Dia

Kasimpasa Vence
Superbet logo
2.42
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Santa Cruz - Sergipe
1
1.54
Atlas - Pachuca
2
2
PEC Zwolle - Twente
2
1.97
Múltipla
6.07
x
Aposta
20
=
Ganhos
121.35
Apostar agora

Antalyaspor x Kasimpasa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Antalyaspor x Kasimpasa: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Süper Lig
Antalyaspor
2 - 1
Kasimpasa
2024 Süper Lig
Kasimpasa
0 - 0
Antalyaspor
2023 Süper Lig
Kasimpasa
3 - 1
Antalyaspor
2023 Süper Lig
Antalyaspor
0 - 0
Kasimpasa
2022 Süper Lig
Kasimpasa
3 - 1
Antalyaspor

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Antalyaspor
Empate
Kasimpasa

Jogo Responsável


O jogo pode ser uma forma divertida de entretenimento, mas é essencial praticá-lo com responsabilidade. Antes de começar, defina limites claros para si mesmo. Decida quanto tempo e dinheiro você pode gastar e, o mais importante, nunca jogue mais do que você pode perder. O jogo deve ser encarado como uma diversão, e não como uma fonte de renda.


Reconheça os sinais de alerta. Se você sentir a necessidade de continuar jogando para recuperar perdas, se o jogo estiver afetando suas finanças, relacionamentos ou saúde mental, é hora de parar. A busca por vitórias passadas é um ciclo perigoso que pode levar a problemas sérios.


Lembre-se, a sorte é imprevisível. Não existe uma fórmula mágica para ganhar. O resultado de qualquer aposta é aleatório. Se você se encontrar em uma situação difícil, ou se o jogo deixar de ser uma diversão, procure ajuda. Existem organizações e profissionais que podem oferecer o apoio necessário.


Siga o Jogo Responsável, proteja-se e garanta que o jogo continue sendo apenas uma forma de entretenimento.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

NEC Nijmegen
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Excelsior
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V

NEC Nijmegen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Vasco DA Gama
  • V
  • D
  • E
  • V
  • E
-
Atletico-MG
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Vasco DA Gama Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tuna Luso
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Maranhão
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Tuna Luso Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lagarto
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Central SC
  • V
  • E
  • D
  • E
  • V

Lagarto Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Austin
  • V
  • V
  • E
  • V
  • D
-
Houston Dynamo
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Houston Dynamo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites