Antalyaspor x Kasimpasa: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Süper Lig - 09/08

Antalyaspor x Kasimpasa: Confira os palpites para o jogo da rodada inaugural da Super Liga da Turquia. O duelo acontece às 15:30 (horário de Brasília) de sábado, 9 de agosto, no estádio Corendon Airlines Park, em Antália, na Turquia.

O Antalyaspor quer evitar os problemas da temporada passada, quando terminou em 15º, escapando por pouco à relegação. Já o Kasimpasa fez um campeonato mais tranquilo, ficando no 10º lugar.

A análise das odds médias mostra que o Kasimpasa é considerado o favorito, mas com uma diferença pequena nas cotações é pequena, indicando que a partida pode ir para qualquer lado. E também se nota uma tendência de um jogo com um placar movimentado.

Confira nossos palpites para Antalyaspor x Kasimpasa e, para mais dicas de apostas, veja nossa página com melhores palpites para jogos de hoje.

Antalyaspor x Kasimpasa: Palpite do Dia

Vitória do Kasimpasa - Odd pagando 2.41 na Esportes da Sorte

As odds médias revelam que o Kasimpasa é o favorito das casas de apostas para vencer a partida. A Esportes da Sorte paga uma odd de 2.41, atraente para uma aposta com bom potencial de retorno.

Antalyaspor x Kasimpasa: Palpites Alternativos



Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd pagando 1.68 na Esportes da Sorte : o histórico e as estatísticas do Antalyaspor x Kasimpasa apontam para uma partida com gols

Ambas as equipes marcam: Sim - Odd pagando 1.57 na Esportes da Sorte : com a expectativa de um jogo com muitos gols, é bastante provável que os dois times balancem as redes.

1º Tempo Total de Gols: Mais de 0.5 - Odd pagando 1.32 na Esportes da Sorte: é um palpite de risco baixo, pois a chance de sair pelo menos um gol na primeira etapa é alta, considerando a tendência do jogo.



Antalyaspor x Kasimpasa: Palpites com Odds Altas



Antalyaspor para vencer sem sofrer gol - Odd pagando 4.89 na Esportes da Sorte : é um palpite de alto risco, mas dá um excelente retorno se o Antalyaspor vencer mantendoa sua baliza inviolada.

Margem de ganho: Kasimpasa por 3+ gols - Odd pagando 11.15 na Esportes da Sorte : se conseguir um gol cedo, o Kasimpasa pode embalar para uma goleada.

1º Marcador: Habib Gueye - Odd pagando 5.40 na Esportes da Sorte: as casas de apostas consideram que Habib Gueye é o destaque na ofensiva do Kasimpasa.



Antalyaspor x Kasimpasa: Onde Assistir

Os jogos da Super Liga da Turquia costumam ser transmitidos ao vivo no Brasil pela casa de apostas Stake, através de sua plataforma de streaming.

Ficha de Jogo