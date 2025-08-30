- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- E
- E
- V
Antalyaspor x Karagümrük: Palpite, Odds +8, +10, Onde Assistir, Liga Turca, 30/08
Antalyaspor x Karagümrük: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Antalyaspor e Karagümrük se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela 4ª rodada da Süper Lig 2025/26. A bola rola a partir das 15:30 no Estádio Antalya.
O Antalyaspor busca uma vitória em casa para se firmar na parte de cima da tabela. Já o Karagümrük chega em busca de pontuar fora de casa para melhorar sua posição.
O Antalyaspor chega com um leve favoritismo por jogar em casa. A equipe tem mostrado mais solidez nos primeiros jogos da temporada.
O Karagümrük precisa apresentar uma atuação diferente para surpreender. A expectativa é de um jogo mais fechado, com ambas as equipes buscando evitar erros.
Antalyaspor x Karagümrük Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Menos de 2.5 Gols na Partida - odd 1.75
- 🎯 Vitória do Antalyaspor - odd 2.10
- 🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.90
Antalyaspor x Karagümrük: Palpites Alternativos
- 🎯 Intervalo com Menos de 1.5 Gols - odd 2.20
- 🎯 Fatih Karagümrük Não Marca - odd 2.50
- 🎯 Resultado Correto 1-0 para Antalyaspor - odd 6.50
Antalyaspor x Karagümrük Super Palpite do Dia
- 🚀 Vitória do Antalyaspor e Menos de 2.5 Gols na Partida - odd 3.10
💰 Antalyaspor x Karagümrük Palpite com Odds Baixas
- 🔵 Antalyaspor com Dupla Chance (Vitória ou Empate) - odd 1.25
- 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.35
- 🟡 Antalyaspor para Marcar a Qualquer Momento - odd 1.40
⚖️ Antalyaspor x Karagümrük Palpite com Odds Médias
- 🔵 Placar Exato: 1-0 Antalyaspor - odd 6.50
- 🟢 Mais de 1.5 Gols na Partida - odd 1.45
- 🟡 Fatih Karagümrük com Handicap +1.0 - odd 1.80
🚀 Antalyaspor x Karagümrük Palpite com Odds Altas
- 🔵 Resultado Exato: 2-0 Antalyaspor - odd 8.00
- 🟢 Antalyaspor vence ambos os tempos - odd 10.00
- 🟡 Artilheiro: Jogador X do Antalyaspor - odd 5.50
Antalyaspor x Karagümrük: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Antalyaspor x Karagümrük - Liga Turca 2025/26
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 15:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Antalya, Antalya, Turquia
- 📺 Transmissão: Novibet
Antalyaspor x Karagümrük: Escalações prováveis
Antalyaspor: Abdullah Yigiter; Georgiy Dzhikiya, Kenneth Paal, Bunyamin Balci, Veysel Sari; Abdulkadir Omur, Sander van de Streek, Jesper Ceesay, Soner Dikmen; Tomás Cvancara, Nikola Storm.
Karagümrük: Ivo Grbic; Fatih Kurucuk, Jure Balkovec, Cagtay Kurukalip, Atakan Cankaya; Daniel Johnson, Alper Demirol, Baris Kalayci, Ahmet Sivri; Tiago Cukur, Andre Gray.
Antalyaspor x Karagümrük: Como chegam os times
Antalyaspor
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (67%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 1 Derrota (33%)
- 🥅 3 Gols marcados (1 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (0,67 G/J)
Karagümrük
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 2 Derrotas (100%)
- 🥅 0 Gols marcados (0 G/J)
- 🛡️ 5 Gols sofridos (2,5 G/J)
Antalyaspor x Karagümrük: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 10 vezes, com 6 vitórias do Antalyaspor, 2 empates e 2 triunfos do Karagumruk.
- 29/04/2024 – Karagumruk 4-1 Antalyaspor – Liga Turca 2023/24 (R34)
- 09/12/2023 – Antalyaspor 2-1 Karagumruk – Liga Turca 2023/24 (R15)
- 29/04/2023 – Karagumruk 0-1 Antalyaspor – Liga Turca 2022/23 (R32)
- 06/11/2022 – Antalyaspor 4-2 Karagumruk – Liga Turca 2022/23 (R13)
- 13/02/2022 – Antalyaspor 3-0 Karagumruk – Liga Turca 2021/22 (R25)
Antalyaspor x Fatih Karagümrük: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Antalyaspor x Fatih Karagümrük: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Antalyaspor x Fatih Karagümrük: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
Jogos do Dia
- E
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- V
AS Roma Vence
- E
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- D
- D
Leon Vence
- E
- D
- D
- E
- D
- E
- D
- V
- E
- V
ABC Vence
- E
- V
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
ASA Vence