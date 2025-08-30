Antalyaspor x Karagümrük: Palpite, Odds +8, +10, Onde Assistir, Liga Turca, 30/08

Antalyaspor x Karagümrük: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Antalyaspor e Karagümrük se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela 4ª rodada da Süper Lig 2025/26. A bola rola a partir das 15:30 no Estádio Antalya.

O Antalyaspor busca uma vitória em casa para se firmar na parte de cima da tabela. Já o Karagümrük chega em busca de pontuar fora de casa para melhorar sua posição.

O Antalyaspor chega com um leve favoritismo por jogar em casa. A equipe tem mostrado mais solidez nos primeiros jogos da temporada.

O Karagümrük precisa apresentar uma atuação diferente para surpreender. A expectativa é de um jogo mais fechado, com ambas as equipes buscando evitar erros.

Antalyaspor x Karagümrük Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Menos de 2.5 Gols na Partida - odd 1.75

- odd 1.75

🎯 Vitória do Antalyaspor - odd 2.10

- odd 2.10

🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.90



Antalyaspor x Karagümrük: Palpites Alternativos



🎯 Intervalo com Menos de 1.5 Gols - odd 2.20

- odd 2.20

🎯 Fatih Karagümrük Não Marca - odd 2.50

- odd 2.50

🎯 Resultado Correto 1-0 para Antalyaspor - odd 6.50



Antalyaspor x Karagümrük Super Palpite do Dia



🚀 Vitória do Antalyaspor e Menos de 2.5 Gols na Partida - odd 3.10



💰 Antalyaspor x Karagümrük Palpite com Odds Baixas



🔵 Antalyaspor com Dupla Chance (Vitória ou Empate) - odd 1.25

- odd 1.25

🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.35

- odd 1.35

🟡 Antalyaspor para Marcar a Qualquer Momento - odd 1.40



⚖️ Antalyaspor x Karagümrük Palpite com Odds Médias



🔵 Placar Exato: 1-0 Antalyaspor - odd 6.50

- odd 6.50

🟢 Mais de 1.5 Gols na Partida - odd 1.45

- odd 1.45

🟡 Fatih Karagümrük com Handicap +1.0 - odd 1.80



🚀 Antalyaspor x Karagümrük Palpite com Odds Altas



🔵 Resultado Exato: 2-0 Antalyaspor - odd 8.00

- odd 8.00

🟢 Antalyaspor vence ambos os tempos - odd 10.00

- odd 10.00

🟡 Artilheiro: Jogador X do Antalyaspor - odd 5.50



Antalyaspor x Karagümrük: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Antalyaspor x Karagümrük - Liga Turca 2025/26

Antalyaspor x Karagümrük - Liga Turca 2025/26

📅 Data: 30/08/2025

30/08/2025

⏰ Horário: 15:30 (horário de Brasília)

15:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Antalya, Antalya, Turquia

Estádio Antalya, Antalya, Turquia

📺 Transmissão: Novibet



Antalyaspor x Karagümrük: Escalações prováveis

Antalyaspor: Abdullah Yigiter; Georgiy Dzhikiya, Kenneth Paal, Bunyamin Balci, Veysel Sari; Abdulkadir Omur, Sander van de Streek, Jesper Ceesay, Soner Dikmen; Tomás Cvancara, Nikola Storm.

Karagümrük: Ivo Grbic; Fatih Kurucuk, Jure Balkovec, Cagtay Kurukalip, Atakan Cankaya; Daniel Johnson, Alper Demirol, Baris Kalayci, Ahmet Sivri; Tiago Cukur, Andre Gray.

Antalyaspor x Karagümrük: Como chegam os times

Antalyaspor



⚽️ 3 Jogos



✅ 2 Vitórias (67%)

(67%)

🤝 0 Empates (0%)

(0%)

❌ 1 Derrota (33%)

(33%)

🥅 3 Gols marcados (1 G/J)

(1 G/J)

🛡️ 2 Gols sofridos (0,67 G/J)



Karagümrük



⚽️ 2 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

(0%)

🤝 0 Empates (0%)

(0%)

❌ 2 Derrotas (100%)

(100%)

🥅 0 Gols marcados (0 G/J)

(0 G/J)

🛡️ 5 Gols sofridos (2,5 G/J)



Antalyaspor x Karagümrük: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 10 vezes, com 6 vitórias do Antalyaspor, 2 empates e 2 triunfos do Karagumruk.