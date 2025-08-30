Assine UOL
Antalyaspor
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
Süper Lig - Turkey
Corendon Airlines Park
Fatih Karagümrük
  • D
  • D
  • E
  • E
  • V
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 01:31

Antalyaspor x Karagümrük: Palpite, Odds +8, +10, Onde Assistir, Liga Turca, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Antalyaspor x Karagümrük: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais. 


Antalyaspor e Karagümrük se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela 4ª rodada da Süper Lig 2025/26. A bola rola a partir das 15:30 no Estádio Antalya. 


O Antalyaspor busca uma vitória em casa para se firmar na parte de cima da tabela. Já o Karagümrük chega em busca de pontuar fora de casa para melhorar sua posição.


O Antalyaspor chega com um leve favoritismo por jogar em casa. A equipe tem mostrado mais solidez nos primeiros jogos da temporada.


O Karagümrük precisa apresentar uma atuação diferente para surpreender. A expectativa é de um jogo mais fechado, com ambas as equipes buscando evitar erros.


Antalyaspor x Karagümrük Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Menos de 2.5 Gols na Partida - odd 1.75

  • 🎯 Vitória do Antalyaspor - odd 2.10

  • 🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.90


Antalyaspor x Karagümrük: Palpites Alternativos



  • 🎯 Intervalo com Menos de 1.5 Gols - odd 2.20

  • 🎯 Fatih Karagümrük Não Marca - odd 2.50

  • 🎯 Resultado Correto 1-0 para Antalyaspor - odd 6.50


Antalyaspor x Karagümrük Super Palpite do Dia



  • 🚀 Vitória do Antalyaspor e Menos de 2.5 Gols na Partida - odd 3.10


💰 Antalyaspor x Karagümrük Palpite com Odds Baixas



  • 🔵 Antalyaspor com Dupla Chance (Vitória ou Empate) - odd 1.25

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.35

  • 🟡 Antalyaspor para Marcar a Qualquer Momento - odd 1.40


⚖️ Antalyaspor x Karagümrük Palpite com Odds Médias



  • 🔵 Placar Exato: 1-0 Antalyaspor - odd 6.50

  • 🟢 Mais de 1.5 Gols na Partida - odd 1.45

  • 🟡 Fatih Karagümrük com Handicap +1.0 - odd 1.80


🚀 Antalyaspor x Karagümrük Palpite com Odds Altas



  • 🔵 Resultado Exato: 2-0 Antalyaspor - odd 8.00

  • 🟢 Antalyaspor vence ambos os tempos - odd 10.00

  • 🟡 Artilheiro: Jogador X do Antalyaspor - odd 5.50


Antalyaspor x Karagümrük: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Antalyaspor x Karagümrük - Liga Turca 2025/26

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Antalya, Antalya, Turquia

  • 📺 Transmissão: Novibet


Antalyaspor x Karagümrük: Escalações prováveis


Antalyaspor: Abdullah Yigiter; Georgiy Dzhikiya, Kenneth Paal, Bunyamin Balci, Veysel Sari; Abdulkadir Omur, Sander van de Streek, Jesper Ceesay, Soner Dikmen; Tomás Cvancara, Nikola Storm.


Karagümrük: Ivo Grbic; Fatih Kurucuk, Jure Balkovec, Cagtay Kurukalip, Atakan Cankaya; Daniel Johnson, Alper Demirol, Baris Kalayci, Ahmet Sivri; Tiago Cukur, Andre Gray.


Antalyaspor x Karagümrük: Como chegam os times


Antalyaspor



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 2 Vitórias (67%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 1 Derrota (33%)

  • 🥅 3 Gols marcados (1 G/J)

  • 🛡️ 2 Gols sofridos (0,67 G/J)


Karagümrük



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 2 Derrotas (100%)

  • 🥅 0 Gols marcados (0 G/J)

  • 🛡️ 5 Gols sofridos (2,5 G/J)


Antalyaspor x Karagümrük: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 10 vezes, com 6 vitórias do Antalyaspor, 2 empates e 2 triunfos do Karagumruk.



  • 29/04/2024 – Karagumruk 4-1 Antalyaspor – Liga Turca 2023/24 (R34)

  • 09/12/2023 – Antalyaspor 2-1 Karagumruk – Liga Turca 2023/24 (R15)

  • 29/04/2023 – Karagumruk 0-1 Antalyaspor – Liga Turca 2022/23 (R32)

  • 06/11/2022 – Antalyaspor 4-2 Karagumruk – Liga Turca 2022/23 (R13)

  • 13/02/2022 – Antalyaspor 3-0 Karagumruk – Liga Turca 2021/22 (R25)

Antalyaspor x Fatih Karagümrük: Palpite do Dia

Antalyaspor Vence

Antalyaspor Vence
Superbet logo
1.92
Antalyaspor x Fatih Karagümrük: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Antalyaspor x Fatih Karagümrük: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2023 Süper Lig
Fatih Karagümrük
4 - 1
Antalyaspor
2023 Süper Lig
Antalyaspor
2 - 1
Fatih Karagümrük
2022 Süper Lig
Fatih Karagümrük
0 - 1
Antalyaspor
2022 Friendlies Clubs
Antalyaspor
2 - 3
Fatih Karagümrük
2022 Süper Lig
Antalyaspor
4 - 2
Fatih Karagümrük

