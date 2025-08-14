Assine UOL
Angola
African Nations Championship - World Wide
Moi International Sports Centre
Congo DR
Angola x RD Congo: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, CHAN, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Angola x RD Congo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Angola e RD Congo se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pelo Campeonato Africano das Nações. A bola rola às 14h (horário de Brasília), no Moi International Sports Centre, em Nairobi, Quênia.


A seleção angolana aposta na consistência defensiva e em contra-ataques rápidos para buscar a vitória.


Já a RD Congo chega com força ofensiva e atletas experientes para tentar dominar o jogo.


Angola x RD Congo Palpite - Palpite do Dia



  • ⚡ Resultado Final 1º Tempo Empate com odd pagando 1.95 na bet365 ⚡


Esse é um palpite interessante visto que o jogo deve ter uns primeiros 45 minutos menos movimentados com ambos mais preocupados com a linha defensiva.


Angola x RD Congo: Palpites Alternativos



  • Palpite 1 – Vitória da RD Congo – odd pagando 2.00 na bet365

  • Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365

  • Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.10 na bet365


Vitória da RD Congo - odd pagando 2.00


Com elenco mais experiente, a RD Congo pode se impor e conquistar os três pontos.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85


As duas seleções têm boas peças ofensivas e tendem a criar oportunidades para balançar as redes.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.10


Se o jogo for aberto, há chance de um placar com mais de dois gols.


Angola x RD Congo: Como chegam os times


Angola nesta temporada



  • 17 jogos disputados

  • 10 vitórias (59%)

  • 🤝 5 empates (29%)

  • 2 derrotas (12%)

  • 26 golos marcados (média de 1,53 por jogo)

  • 🥅 10 golos sofridos (média de 0,59 por jogo)


RD Congo nesta temporada



  • 12 jogos disputados

  • 8 vitórias (67%)

  • 🤝 1 empate (8%)

  • 3 derrotas (25%)

  • 17 golos marcados (média de 1,42 por jogo)

  • 🥅 7 golos sofridos (média de 0,58 por jogo)


Angola x RD Congo: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Angola x RD Congo pelo Campeonato Africano das Nações

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: Moi International Sports Centre, Nairobi, Quênia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Angola x RD Congo: Escalações prováveis


Angola: Neblú; Vidinho, António Hossi, Eddie Afonso, Anderson Cruz; Kinito, Beni Jetour, Além, Mafuta; Jó Paciência, Gilberto.


RD Congo: Brudel Efonge; Magloire Ntambwe, Heltone Kayembe, Lolendo Masanga, Papy Kokeleya; Osée Ndombele, Linda Mtange, Basiala Amongo, Ibrahim Matobo; Oscar Tshikomb, Japhte Kitambala.

Angola x Congo DR: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Angola x Congo DR: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2024 Friendlies
Congo DR
0 - 0
Angola
2023 Friendlies
Angola
0 - 0
Congo DR
2021 Africa Cup of Nations - Qualification
Angola
0 - 1
Congo DR
2021 Africa Cup of Nations - Qualification
Congo DR
0 - 0
Angola
2016 African Nations Championship
Congo DR
4 - 2
Angola

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

