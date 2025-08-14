Angola x RD Congo: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, CHAN, 14/08

Angola x RD Congo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Angola e RD Congo se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pelo Campeonato Africano das Nações. A bola rola às 14h (horário de Brasília), no Moi International Sports Centre, em Nairobi, Quênia.

A seleção angolana aposta na consistência defensiva e em contra-ataques rápidos para buscar a vitória.

Já a RD Congo chega com força ofensiva e atletas experientes para tentar dominar o jogo.

Angola x RD Congo Palpite - Palpite do Dia



⚡ Resultado Final 1º Tempo Empate com odd pagando 1.95 na bet365 ⚡



Esse é um palpite interessante visto que o jogo deve ter uns primeiros 45 minutos menos movimentados com ambos mais preocupados com a linha defensiva.

Angola x RD Congo: Palpites Alternativos



Palpite 1 – Vitória da RD Congo – odd pagando 2.00 na bet365

Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.10 na bet365



Vitória da RD Congo - odd pagando 2.00

Com elenco mais experiente, a RD Congo pode se impor e conquistar os três pontos.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85

As duas seleções têm boas peças ofensivas e tendem a criar oportunidades para balançar as redes.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.10

Se o jogo for aberto, há chance de um placar com mais de dois gols.

Angola x RD Congo: Como chegam os times

Angola nesta temporada



⚽ 17 jogos disputados

✅ 10 vitórias (59%)

🤝 5 empates (29%)

❌ 2 derrotas (12%)

⚽ 26 golos marcados (média de 1,53 por jogo)

🥅 10 golos sofridos (média de 0,59 por jogo)



RD Congo nesta temporada



⚽ 12 jogos disputados

✅ 8 vitórias (67%)

🤝 1 empate (8%)

❌ 3 derrotas (25%)

⚽ 17 golos marcados (média de 1,42 por jogo)

🥅 7 golos sofridos (média de 0,58 por jogo)



Angola x RD Congo: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Angola x RD Congo pelo Campeonato Africano das Nações



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14:00 (horário Brasília)



🏟️ Local: Moi International Sports Centre, Nairobi, Quênia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Angola x RD Congo: Escalações prováveis

Angola: Neblú; Vidinho, António Hossi, Eddie Afonso, Anderson Cruz; Kinito, Beni Jetour, Além, Mafuta; Jó Paciência, Gilberto.

RD Congo: Brudel Efonge; Magloire Ntambwe, Heltone Kayembe, Lolendo Masanga, Papy Kokeleya; Osée Ndombele, Linda Mtange, Basiala Amongo, Ibrahim Matobo; Oscar Tshikomb, Japhte Kitambala.