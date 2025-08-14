- V
Angola x RD Congo: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, CHAN, 14/08
Angola x RD Congo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Angola e RD Congo se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pelo Campeonato Africano das Nações. A bola rola às 14h (horário de Brasília), no Moi International Sports Centre, em Nairobi, Quênia.
A seleção angolana aposta na consistência defensiva e em contra-ataques rápidos para buscar a vitória.
Já a RD Congo chega com força ofensiva e atletas experientes para tentar dominar o jogo.
Angola x RD Congo Palpite - Palpite do Dia
- ⚡ Resultado Final 1º Tempo Empate com odd pagando 1.95 na bet365 ⚡
Esse é um palpite interessante visto que o jogo deve ter uns primeiros 45 minutos menos movimentados com ambos mais preocupados com a linha defensiva.
Angola x RD Congo: Palpites Alternativos
- Palpite 1 – Vitória da RD Congo – odd pagando 2.00 na bet365
- Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365
- Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.10 na bet365
Vitória da RD Congo - odd pagando 2.00
Com elenco mais experiente, a RD Congo pode se impor e conquistar os três pontos.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85
As duas seleções têm boas peças ofensivas e tendem a criar oportunidades para balançar as redes.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.10
Se o jogo for aberto, há chance de um placar com mais de dois gols.
Angola x RD Congo: Como chegam os times
Angola nesta temporada
- ⚽ 17 jogos disputados
- ✅ 10 vitórias (59%)
- 🤝 5 empates (29%)
- ❌ 2 derrotas (12%)
- ⚽ 26 golos marcados (média de 1,53 por jogo)
- 🥅 10 golos sofridos (média de 0,59 por jogo)
RD Congo nesta temporada
- ⚽ 12 jogos disputados
- ✅ 8 vitórias (67%)
- 🤝 1 empate (8%)
- ❌ 3 derrotas (25%)
- ⚽ 17 golos marcados (média de 1,42 por jogo)
- 🥅 7 golos sofridos (média de 0,58 por jogo)
Angola x RD Congo: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Angola x RD Congo pelo Campeonato Africano das Nações
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:00 (horário Brasília)
- 🏟️ Local: Moi International Sports Centre, Nairobi, Quênia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Angola x RD Congo: Escalações prováveis
Angola: Neblú; Vidinho, António Hossi, Eddie Afonso, Anderson Cruz; Kinito, Beni Jetour, Além, Mafuta; Jó Paciência, Gilberto.
RD Congo: Brudel Efonge; Magloire Ntambwe, Heltone Kayembe, Lolendo Masanga, Papy Kokeleya; Osée Ndombele, Linda Mtange, Basiala Amongo, Ibrahim Matobo; Oscar Tshikomb, Japhte Kitambala.
Angola x Congo DR: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Angola x Congo DR: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Angola x Congo DR: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
