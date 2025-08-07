Assine UOL
Angola
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
African Nations Championship - World Wide
Moi International Sports Centre
Kenya
  • V
  • E
  • E
  • E
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
2.88
2
3.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
2.85
2
3.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.26
x
2.85
2
3.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
2.87
2
3.45
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 12:24

Angola x Quênia: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, CHAN, 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Angola x Quênia: Palpite para o jogo da segunda rodada do Grupo A do Campeonato das Nações Africanas - CHAN 2025, nesse dia 7 de agosto de 2025, às 14:00 (horário de Brasília). A partida acontece no Estádio Kasarani, em Nairobi, no Quênia.


Atuando em casa, o Quênia vai se apresentar motivado pela vitória 1x0 sobre o Congo na rodada inaugural. Por seu turno, Angola perdeu 0x2 para Marrocos, estando assim pressionada para pontuar neste duelo.


Angola x Quênia: Palpite do Dia


⚽  Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd pagando 1.38 na Esportes da Sorte


Esse palpite antecipa uma partida com poucos gols. Tanto Angola quanto Quênia marcaram ou sofreram poucos gols na rodada inaugural, o que indica que as defesas estão bem postadas ou que os ataques ainda estão se ajustando. Além disso, jogos de torneios como a CHAN, especialmente na fase de grupos, costumam ser mais táticos e cautelosos, o que reforça a probabilidade de um placar baixo.


Angola x Quênia: Palpites Alternativos



  • ❌ Ambas as equipes marcam: Não - Odd pagando 1.57 na Esportes da Sorte: a probabilidade de pelo menos uma das equipes não marcar gol é consideravelmente alta.

  • 🤝 Dupla chance: Angola Ou Empate - Odd pagando 1.43 na Esportes da Sorte: Angola tem mais experiência internacional e este palpite é bastante seguro, pois cobre dois dos três resultados possíveis.

  • ⏱️ 1º Tempo: Empate - Odd pagando 1.84 na Esportes da Sorte: acreditamos que o jogo começará de forma cautelosa. Para um duelo com equipes tão parelhas, é comum que o primeiro tempo termine sem gols ou com um placar igual.


Angola x Quênia: Palpites com Odds Altas



  • ⚽️ Ambas as equipes marcam: Sim e Menos de 2.5 gols - Odd pagando 5.86 na Esportes da Sorte: este palpite é uma boa opção se você acredita em um jogo equilibrado e com poucos gols, mas com as duas equipes conseguindo balançar as redes.

  • ⏰ Intervalo/Final: Empate/Angola - Odd pagando 5.97 na Esportes da Sorte: esta dica sugere que o jogo estará empatado no intervalo, mas Angola vai conseguir a vitória no segundo tempo.

  • 🎯 Resultado Exato: 2x1 - Odd pagando 10.83 na Esportes da Sorte: a odd para esse palpite é alta, mas esse placar é muito comum em jogos como esse Angola x Quênia.


Angola x Quênia: Onde Assistir


Esse jogo da CHAN 2025 não tem transmissão confirmada para o Brasil. Porém, ele poderá ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.


Ficha Técnica



  • Jogo: Angola x Quênia

  • Competição: Campeonato das Nações Africanas (CHAN) 2025 - 2ª rodada do Grupo A

  • Data: 7 de agosto de 2025, quinta-feira

  • Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Kasarani, Nairobi, Quênia

Ver mais Ver menos

Angola x Kenya: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Barra - Cascavel
1
1.95
Philadelphia Union - Toronto FC
1
1.49
Sao Paulo - Vitoria
1
1.64
Múltipla
4.77
x
Aposta
20
=
Ganhos
95.30
Apostar agora

Angola x Kenya: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Angola x Kenya: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2017 Friendlies
Kenya
0 - 0
Angola

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Angola
Empate
Kenya

Jogo Responsável


Se você está pensando em apostar em Angola x Quênia, lembre-se da importância do Jogo Responsável. Apostar deve ser uma forma de entretenimento, e não uma fonte de renda ou uma maneira de resolver problemas financeiros.


Defina um limite de gastos e um tempo para apostar, e nunca o ultrapasse. Esteja ciente dos riscos e lembre-se de que a derrota faz parte do jogo. Se sentir que está perdendo o controle, procure ajuda profissional.


O objetivo é se divertir com o jogo, seja torcendo ou analisando a partida. Aposte com moderação e responsabilidade.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

San Jose Earthquakes
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
-
Vancouver Whitecaps
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

San Jose Earthquakes Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Manauara
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Sampaio Correa
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V

Sampaio Correa Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Independiente
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
-
River Plate
  • V
  • E
  • V
  • V
  • D

Independiente Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Chicago Fire
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
-
Los Angeles FC
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V

Chicago Fire Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sao Paulo
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Vitoria
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E

Sao Paulo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ajax
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Telstar
  • V
  • E
  • E
  • V
  • E

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites