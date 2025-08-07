Angola x Quênia: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, CHAN, 07/08

Angola x Quênia: Palpite para o jogo da segunda rodada do Grupo A do Campeonato das Nações Africanas - CHAN 2025, nesse dia 7 de agosto de 2025, às 14:00 (horário de Brasília). A partida acontece no Estádio Kasarani, em Nairobi, no Quênia.

Atuando em casa, o Quênia vai se apresentar motivado pela vitória 1x0 sobre o Congo na rodada inaugural. Por seu turno, Angola perdeu 0x2 para Marrocos, estando assim pressionada para pontuar neste duelo.

Angola x Quênia: Palpite do Dia

⚽ Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd pagando 1.38 na Esportes da Sorte

Esse palpite antecipa uma partida com poucos gols. Tanto Angola quanto Quênia marcaram ou sofreram poucos gols na rodada inaugural, o que indica que as defesas estão bem postadas ou que os ataques ainda estão se ajustando. Além disso, jogos de torneios como a CHAN, especialmente na fase de grupos, costumam ser mais táticos e cautelosos, o que reforça a probabilidade de um placar baixo.

Angola x Quênia: Palpites Alternativos



❌ Ambas as equipes marcam: Não - Odd pagando 1.57 na Esportes da Sorte: a probabilidade de pelo menos uma das equipes não marcar gol é consideravelmente alta.

🤝 Dupla chance: Angola Ou Empate - Odd pagando 1.43 na Esportes da Sorte: Angola tem mais experiência internacional e este palpite é bastante seguro, pois cobre dois dos três resultados possíveis.

⏱️ 1º Tempo: Empate - Odd pagando 1.84 na Esportes da Sorte: acreditamos que o jogo começará de forma cautelosa. Para um duelo com equipes tão parelhas, é comum que o primeiro tempo termine sem gols ou com um placar igual.



Angola x Quênia: Palpites com Odds Altas



⚽️ Ambas as equipes marcam: Sim e Menos de 2.5 gols - Odd pagando 5.86 na Esportes da Sorte: e ste palpite é uma boa opção se você acredita em um jogo equilibrado e com poucos gols, mas com as duas equipes conseguindo balançar as redes.

⏰ Intervalo/Final: Empate/Angola - Odd pagando 5.97 na Esportes da Sorte: esta dica sugere que o jogo estará empatado no intervalo, mas Angola vai conseguir a vitória no segundo tempo.

🎯 Resultado Exato: 2x1 - Odd pagando 10.83 na Esportes da Sorte: a odd para esse palpite é alta, mas esse placar é muito comum em jogos como esse Angola x Quênia.



Angola x Quênia: Onde Assistir

Esse jogo da CHAN 2025 não tem transmissão confirmada para o Brasil. Porém, ele poderá ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.

Ficha Técnica