- D
- V
- V
- V
- V
- V
- E
- E
- E
- E
Angola x Quênia: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, CHAN, 07/08
Angola x Quênia: Palpite para o jogo da segunda rodada do Grupo A do Campeonato das Nações Africanas - CHAN 2025, nesse dia 7 de agosto de 2025, às 14:00 (horário de Brasília). A partida acontece no Estádio Kasarani, em Nairobi, no Quênia.
Atuando em casa, o Quênia vai se apresentar motivado pela vitória 1x0 sobre o Congo na rodada inaugural. Por seu turno, Angola perdeu 0x2 para Marrocos, estando assim pressionada para pontuar neste duelo.
Angola x Quênia: Palpite do Dia
⚽ Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd pagando 1.38 na Esportes da Sorte
Esse palpite antecipa uma partida com poucos gols. Tanto Angola quanto Quênia marcaram ou sofreram poucos gols na rodada inaugural, o que indica que as defesas estão bem postadas ou que os ataques ainda estão se ajustando. Além disso, jogos de torneios como a CHAN, especialmente na fase de grupos, costumam ser mais táticos e cautelosos, o que reforça a probabilidade de um placar baixo.
Angola x Quênia: Palpites Alternativos
- ❌ Ambas as equipes marcam: Não - Odd pagando 1.57 na Esportes da Sorte: a probabilidade de pelo menos uma das equipes não marcar gol é consideravelmente alta.
- 🤝 Dupla chance: Angola Ou Empate - Odd pagando 1.43 na Esportes da Sorte: Angola tem mais experiência internacional e este palpite é bastante seguro, pois cobre dois dos três resultados possíveis.
- ⏱️ 1º Tempo: Empate - Odd pagando 1.84 na Esportes da Sorte: acreditamos que o jogo começará de forma cautelosa. Para um duelo com equipes tão parelhas, é comum que o primeiro tempo termine sem gols ou com um placar igual.
Angola x Quênia: Palpites com Odds Altas
- ⚽️ Ambas as equipes marcam: Sim e Menos de 2.5 gols - Odd pagando 5.86 na Esportes da Sorte: este palpite é uma boa opção se você acredita em um jogo equilibrado e com poucos gols, mas com as duas equipes conseguindo balançar as redes.
- ⏰ Intervalo/Final: Empate/Angola - Odd pagando 5.97 na Esportes da Sorte: esta dica sugere que o jogo estará empatado no intervalo, mas Angola vai conseguir a vitória no segundo tempo.
- 🎯 Resultado Exato: 2x1 - Odd pagando 10.83 na Esportes da Sorte: a odd para esse palpite é alta, mas esse placar é muito comum em jogos como esse Angola x Quênia.
Angola x Quênia: Onde Assistir
Esse jogo da CHAN 2025 não tem transmissão confirmada para o Brasil. Porém, ele poderá ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.
Ficha Técnica
- Jogo: Angola x Quênia
- Competição: Campeonato das Nações Africanas (CHAN) 2025 - 2ª rodada do Grupo A
- Data: 7 de agosto de 2025, quinta-feira
- Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Kasarani, Nairobi, Quênia
Angola x Kenya: Palpite do Dia
Angola x Kenya: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Angola x Kenya: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Se você está pensando em apostar em Angola x Quênia, lembre-se da importância do Jogo Responsável. Apostar deve ser uma forma de entretenimento, e não uma fonte de renda ou uma maneira de resolver problemas financeiros.
Defina um limite de gastos e um tempo para apostar, e nunca o ultrapasse. Esteja ciente dos riscos e lembre-se de que a derrota faz parte do jogo. Se sentir que está perdendo o controle, procure ajuda profissional.
O objetivo é se divertir com o jogo, seja torcendo ou analisando a partida. Aposte com moderação e responsabilidade.
Jogos do Dia
- D
- D
- E
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- V
San Jose Earthquakes Vence
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
Sampaio Correa Vence
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- D
Independiente Vence
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- V
Chicago Fire Vence
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- E
Sao Paulo Vence
- E
- V
- V
- V
- E
- V
- E
- E
- V
- E
Ajax Vence