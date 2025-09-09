Angola x Maurício, Palpite; Odds 3+, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (09/09)

Buscando palpite para Angola x Maurício? Está no lugar certo! O confronto desta terça-feira (09), às 16h00, no Estádio Nacional 11 de Novembro, é de vital importância para as pretensões da equipe da casa nas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo 2026.

De um lado, Angola, na 4ª posição, precisa desesperadamente da vitória em casa para se manter na briga por uma vaga na próxima fase. Do outro, Maurício, em 5º, busca seus primeiros pontos como visitante e tentará surpreender o favorito.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Angola x Maurício, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir.

Angola x Maurício Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🟢 Baixo Risco: Angola vence - Odd 1.16 na Superbet . A aposta mais segura do confronto. Angola é muito superior tecnicamente, joga em casa e precisa vencer.

🟡 Médio Risco: Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd 1.32 na Bet365 . A seleção de Maurício não marcou gols em 57% de seus últimos jogos e enfrenta uma defesa sólida. A chance de apenas Angola marcar é altíssima.

🔴 Alto Risco: Resultado Correto: Angola 2 a 0 - Odd 3.85 na Betnacional. Para quem busca um retorno maior, este placar reflete um domínio completo da equipe da casa, que vence com uma margem segura e sem sofrer gols.



Palpites Alternativos Angola x Maurício



Angola Total de Gols: Mais de 1.5 - Com odd de 1.38 , é uma ótima alternativa, apostando que o time da casa marcará pelo menos duas vezes.

Menos de 2.5 gols - Com odd de 1.88, esta aposta se baseia no primeiro jogo, que foi 0 a 0, e na dificuldade de Angola em aplicar goleadas.



Super Palpites Angola x Maurício



Intervalo/Final: Angola/Angola. Esta aposta combinada, que prevê a vitória de Angola tanto no primeiro tempo quanto no final do jogo, é uma ótima opção para um retorno alto, confiando no domínio total do favorito desde o início.



💰 Palpites de Odds Baixas Angola x Maurício



🟢 Angola vence - Odd 1.16 Risco: Baixo Justificativa: Angola joga em casa, precisa da vitória para se manter viva na competição e enfrenta um dos adversários mais frágeis do grupo. A superioridade técnica e a motivação são fatores decisivos para a vitória dos mandantes.



👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.

⚖️ Palpites de Odds Médias Angola x Maurício



🟡 Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd 1.32 Risco: Médio Justificativa: A seleção de Maurício tem um ataque muito ineficiente, não conseguindo marcar gols em mais da metade de seus jogos recentes. O primeiro confronto entre eles foi 0 a 0, e a tendência é que a defesa de Angola não seja vazada em casa.



🚀 Palpites de Odds Altas Angola x Maurício



🔴 Resultado Correto: Angola 2 a 0 - Odd 3.85. Este placar é um dos mais prováveis segundo as casas de apostas. Ele representa um triunfo seguro e controlado de Angola, que deve se impor, marcar seus gols e garantir a vitória sem sofrer, um resultado perfeito para suas ambições no grupo.



Angola x Maurício: Onde Assistir e Ficha do Jogo



Confronto: Angola x Maurício - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data: 09/09/2025

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional 11 de Novembro, Luanda

Transmissão: FIFA+



Como Angola e Maurício Chegam Para o Confronto

Angola chega pressionada após uma derrota em casa na última rodada e precisa urgentemente dos três pontos para não se distanciar dos líderes do grupo. A equipe tem se mostrado sólida na defesa, mas o ataque tem sido o ponto fraco, marcando poucos gols.

Maurício é o azarão do grupo e vem de uma derrota em casa. A equipe tem enormes dificuldades ofensivas e uma defesa que sofre muitos gols, especialmente quando joga fora de seus domínios. O objetivo principal será tentar um empate histórico.

Últimos 5 jogos de Angola:



❌ Angola 0-1 Líbia

❌ Angola 0-2 RD Congo

✅ Zâmbia 1-2 Angola



🟡 Angola 1-1 Quênia

❌ Marrocos 2-0 Angola



Aproveitamento: 27% (4 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 4 gols (média de 0,8 por jogo) Gols sofridos: 7 gols (média de 1,4 por jogo)

Últimos 5 jogos de Maurício:



❌ Maurício 0-2 Cabo Verde

0-2 Cabo Verde

🟡 Suazilândia 3-3 Maurício



❌ Cabo Verde 1-0 Maurício



❌ Hong Kong 1-0 Maurício



🟡 Índia 0-0 Maurício



Aproveitamento: 13% (2 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 3 gols (média de 0,6 por jogo) Gols sofridos: 7 gols (média de 1,4 por jogo)

Nossa Opinião para Angola x Maurício

Apesar da má fase recente, a seleção de Angola é muito superior e tem a obrigação de vencer em casa. O jogo deve ser de ataque contra defesa, mas o fraco poder ofensivo de Angola pode resultar em um placar mais magro do que o esperado. Ainda assim, a vitória dos mandantes é o resultado mais provável.

Prováveis Escalações Angola x Maurício

Escalação Provável Angola: Neblú; Jonathan Buatu, Kialonda Gaspar, David Carmo; Gelson Dala, Fredy, Show, To Carneiro; Mabululu, Zito Luvumbo, Felício Milson.

Escalação Provável Maurício: Kévin Jean-Louis; Lindsay Rose, Dylan Collignon, Pascal Balisson; Kévin Bru, Ovidy Karuru, Adrien François, Adel Langue; Aurélien François, Ashley Nazira, Yannick Aristide.

Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.