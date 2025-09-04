Assine UOL
Angola
World Cup - Qualification Africa
Libya
Angola x Líbia Palpite; Odds 10+, 12+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo 04/09

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Angola e Líbia se enfrentam nesta quinta-feira, 4 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 13h (horário de Brasília). O duelo promete ser disputado, e você poderá acompanhar a transmissão pelo Disney+.


O confronto entre Angola e Líbia é crucial para as duas seleções. Angola busca se firmar na competição, enquanto a Líbia precisa somar pontos para subir na tabela.


Saiba tudo sobre o jogo e **os melhores palpites de hoje** em nossa seção especializada.


Confira agora mesmo nossas análises e dicas para você fazer suas apostas!


Palpites de Angola x Líbia: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Angola x Líbia, analisamos o desempenho recente das equipes e o histórico de confrontos. As estatísticas nos ajudam a identificar as melhores oportunidades de aposta.



  • 🎯 **Angola vence** - odd 2.05

  • 🎯 **Ambos marcam** - odd 2.20

  • 🎯 **Mais de 2.5 gols** - odd 2.75


Palpites Alternativos Angola x Líbia


Para apostadores mais experientes, separamos **opções alternativas** que oferecem boas oportunidades. A análise dos jogos anteriores entre as equipes nos mostra que os ataques costumam se destacar. Os mercados alternativos podem trazer **retornos interessantes** para quem gosta de arriscar um pouco mais.


Vale a pena ficar de olho nesses mercados!



  • 🎯 Angola marca no 1º tempo - odd 3.00 

  • 🎯 Empate anula aposta (Angola) - odd 2.10

  • 🎯 Resultado correto: 2-1- odd 9.00 


Super Palpites Angola x Líbia


🚀 Resultado correto: Angola 3x1 Líbia - odd 12.00 - Bet365


💰 Palpites de Odds Baixas Angola x Líbia



  • 🔵 Angola para vencer qualquer tempo - odd 1.90

  • 🟢 Total de gols: mais de 1.5 - odd 1.45

  • 🟡 Angola ou empate - odd 1.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Angola x Líbia



  • 🔵 Total de escanteios: mais de 9.5 - odd 2.80

  • 🟢 Angola marca em ambas as partes - odd 3.20

  • 🟡 Libia para vencer ou empatar - odd 2.65


🚀 Palpites de Odds Altas Angola x Líbia



  • 🔵 Angola vence e ambos marcam - odd 5.50

  • 🟢 Placar exato: 3-2 para Angola - odd 10.00

  • 🟡 Libia para vencer e ambos marcam - odd 8.00


Angola x Líbia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Angola x Líbia - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional 11 de Novembro

  •  📺 Transmissão: Disney+.


Como Angola e Líbia Chegam Para o Confronto


Angola tem mostrado um desempenho oscilante, mas com potencial ofensivo. A equipe busca se consolidar na competição, mostrando força em casa e buscar a classificação. A Líbia, por outro lado, precisa de pontos para avançar nas Eliminatórias, mostrando um futebol competitivo em busca de uma vaga.


Últimos Jogos de Angola


 A seleção de Angola tem oscilado nos últimos jogos, mostrando um futebol com potencial, mas precisando de mais consistência. Os resultados demonstram a capacidade de marcar gols, mas também a necessidade de melhorar a defesa.



  • ❌ Angola 0x1 Congo DR - Eliminatórias

  • ✅ Angola 2x1 Zâmbia - Amistoso

  • ✅ Angola 3x1 Quênia - Eliminatórias

  • ❌ Angola 0x2 Marrocos - Amistoso 

  • ✅ Angola 1x0 África do Sul - Eliminatórias


Últimos Jogos da Líbia


A Líbia busca manter uma sequência positiva para somar pontos importantes nas Eliminatórias, demonstrando um futebol eficiente e competitivo. A equipe tem mostrado consistência, tanto no ataque quanto na defesa, buscando um bom ritmo de jogo.



  • ❌ Camarões 2x1 Líbia - Eliminatórias

  • 🟡 Líbia 1x1 Angola - Eliminatórias

  • 🟡 Líbia 1x1 Benin - Amistoso

  • ✅ Ruanda 0x1 Líbia - Amistoso

  • 🟡 Líbia 0x0 Nigéria - Eliminatórias


Nossa Opinião para Angola x Líbia


 A partida entre Angola e Líbia promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória. Acreditamos que Angola, jogando em casa, tem um ligeiro favoritismo, mas a Líbia pode surpreender. Para uma análise mais completa, fique de olho nos fatores decisivos, como o desempenho individual dos jogadores e as estratégias táticas de cada técnico. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.


 

Angola x Libya: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Australia - New Zealand
1
1.62
Uganda - Mozambique
1
1.85
Ivory Coast - Burundi
1
1.21
Múltipla
3.63
x
Aposta
20
=
Ganhos
72.53
Angola x Libya: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Angola x Libya: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Libya
1 - 1
Angola
2022 World Cup - Qualification Africa
Libya
1 - 1
Angola
2022 World Cup - Qualification Africa
Angola
0 - 1
Libya

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Angola
Empate
Libya

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


O jogo entre Angola e Libya, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo da África, ocorrerá em 04 de setembro de 2025 às 13:00h. 


Apostar agora
Apostar agora
Apostar agora
