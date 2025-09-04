- D
- V
- V
- D
- V
- D
- E
- E
- V
- E
Angola x Líbia Palpite; Odds 10+, 12+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo 04/09
Angola e Líbia se enfrentam nesta quinta-feira, 4 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 13h (horário de Brasília). O duelo promete ser disputado, e você poderá acompanhar a transmissão pelo Disney+.
O confronto entre Angola e Líbia é crucial para as duas seleções. Angola busca se firmar na competição, enquanto a Líbia precisa somar pontos para subir na tabela.
Saiba tudo sobre o jogo e **os melhores palpites de hoje** em nossa seção especializada.
Confira agora mesmo nossas análises e dicas para você fazer suas apostas!
Palpites de Angola x Líbia: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Angola x Líbia, analisamos o desempenho recente das equipes e o histórico de confrontos. As estatísticas nos ajudam a identificar as melhores oportunidades de aposta.
- 🎯 **Angola vence** - odd 2.05
- 🎯 **Ambos marcam** - odd 2.20
- 🎯 **Mais de 2.5 gols** - odd 2.75
Palpites Alternativos Angola x Líbia
Para apostadores mais experientes, separamos **opções alternativas** que oferecem boas oportunidades. A análise dos jogos anteriores entre as equipes nos mostra que os ataques costumam se destacar. Os mercados alternativos podem trazer **retornos interessantes** para quem gosta de arriscar um pouco mais.
Vale a pena ficar de olho nesses mercados!
- 🎯 Angola marca no 1º tempo - odd 3.00
- 🎯 Empate anula aposta (Angola) - odd 2.10
- 🎯 Resultado correto: 2-1- odd 9.00
Super Palpites Angola x Líbia
🚀 Resultado correto: Angola 3x1 Líbia - odd 12.00 - Bet365
💰 Palpites de Odds Baixas Angola x Líbia
- 🔵 Angola para vencer qualquer tempo - odd 1.90
- 🟢 Total de gols: mais de 1.5 - odd 1.45
- 🟡 Angola ou empate - odd 1.35
⚖️ Palpites de Odds Médias Angola x Líbia
- 🔵 Total de escanteios: mais de 9.5 - odd 2.80
- 🟢 Angola marca em ambas as partes - odd 3.20
- 🟡 Libia para vencer ou empatar - odd 2.65
🚀 Palpites de Odds Altas Angola x Líbia
- 🔵 Angola vence e ambos marcam - odd 5.50
- 🟢 Placar exato: 3-2 para Angola - odd 10.00
- 🟡 Libia para vencer e ambos marcam - odd 8.00
Angola x Líbia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Angola x Líbia - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 04/09/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Nacional 11 de Novembro
- 📺 Transmissão: Disney+.
Como Angola e Líbia Chegam Para o Confronto
Angola tem mostrado um desempenho oscilante, mas com potencial ofensivo. A equipe busca se consolidar na competição, mostrando força em casa e buscar a classificação. A Líbia, por outro lado, precisa de pontos para avançar nas Eliminatórias, mostrando um futebol competitivo em busca de uma vaga.
Últimos Jogos de Angola
A seleção de Angola tem oscilado nos últimos jogos, mostrando um futebol com potencial, mas precisando de mais consistência. Os resultados demonstram a capacidade de marcar gols, mas também a necessidade de melhorar a defesa.
- ❌ Angola 0x1 Congo DR - Eliminatórias
- ✅ Angola 2x1 Zâmbia - Amistoso
- ✅ Angola 3x1 Quênia - Eliminatórias
- ❌ Angola 0x2 Marrocos - Amistoso
- ✅ Angola 1x0 África do Sul - Eliminatórias
Últimos Jogos da Líbia
A Líbia busca manter uma sequência positiva para somar pontos importantes nas Eliminatórias, demonstrando um futebol eficiente e competitivo. A equipe tem mostrado consistência, tanto no ataque quanto na defesa, buscando um bom ritmo de jogo.
- ❌ Camarões 2x1 Líbia - Eliminatórias
- 🟡 Líbia 1x1 Angola - Eliminatórias
- 🟡 Líbia 1x1 Benin - Amistoso
- ✅ Ruanda 0x1 Líbia - Amistoso
- 🟡 Líbia 0x0 Nigéria - Eliminatórias
Nossa Opinião para Angola x Líbia
A partida entre Angola e Líbia promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória. Acreditamos que Angola, jogando em casa, tem um ligeiro favoritismo, mas a Líbia pode surpreender. Para uma análise mais completa, fique de olho nos fatores decisivos, como o desempenho individual dos jogadores e as estratégias táticas de cada técnico. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.
Angola x Libya: Palpite do Dia
Angola x Libya: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Angola x Libya: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
O jogo entre Angola e Libya, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo da África, ocorrerá em 04 de setembro de 2025 às 13:00h.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- E
- V
- D
Uganda Vence
- V
- D
- D
- E
- V
- D
- E
- D
- V
- D
Nigeria Vence
- E
- D
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- E
- E
Northern Ireland Vence