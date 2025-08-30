Assine UOL
Angers
Ligue 1 - France
Stade Raymond-Kopa
Rennes
  • D
  • V
  • V
  • E
  • E
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 23:31

Angers x Rennes: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Ligue 1 (31/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Angers x Rennes: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 31/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 10h00 (horário de Brasília), no Stade Jean Bouin, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O Angers, em 11º, joga em casa para se recuperar da derrota na última rodada. O Rennes, em 13º, vive situação idêntica e precisa de um bom resultado para apagar a imagem da goleada sofrida, mas conta com um retrospecto de amplo domínio sobre o rival.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Angers x Rennes Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Rennes vence, odd pagando 2.10 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.00 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.77 na Betnacional


Para as apostas em Angers x Rennes, indicamos esses três palpites com base no domínio histórico do Rennes no confronto e na necessidade de reação de ambas as equipes.


🔥 Palpite 1. Rennes vence, odd pagando 2.10


O fator decisivo para este palpite é o histórico do confronto. O Rennes venceu os últimos cinco jogos contra o Angers, um domínio absoluto. 


Mesmo vindo de uma derrota pesada, a equipe do Rennes possui um elenco superior e terá a motivação extra para dar uma resposta imediata, mantendo a freguesia do adversário.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.00


Os jogos entre estas duas equipes costumam ter muitos gols. O último confronto terminou 3 a 0, e o penúltimo foi 2 a 0. 


Com o Rennes vindo de uma derrota por 4 a 0 e precisando atacar, e o Angers jogando em casa para se recuperar, a tendência é de uma partida aberta e com um placar movimentado.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.77


A defesa do Rennes se mostrou extremamente vulnerável ao sofrer quatro gols na última rodada. 


O Angers, jogando em casa e sendo uma equipe defensivamente sólida, terá chances de marcar. Do outro lado, o poderoso ataque do Rennes dificilmente passará em branco pela segunda vez seguida.


Angers x Rennes: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Angers x Rennes ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 10h00, neste domingo.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Angers x Rennes - Ligue 1

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • ⏰ Horário: 10h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade Jean Bouin, Angers

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Angers x Rennes: Últimos 5 jogos entre os times



  • 30/03/2025 - Angers 0-3 Rennes

  • 15/02/2024 - Rennes 2-0 Angers

  • 27/07/2024 - Rennes 2-1 Angers

  • 30/04/2023 - Rennes 4-2 Angers

  • 23/10/2022 - Angers 1-2 Rennes


Angers x Rennes: Quem Ganha? Melhores Odds


O Rennes é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 47,6%. O Angers tem 29% de chances de quebrar o tabu em casa, enquanto o empate está cotado em 29%.



  • 🏆 Angers vence, odd 3.45 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.45 na Superbet

  • 👀 Rennes vence, odd 2.10 na F12.bet

Angers x Rennes: Palpite do Dia

Rennes Vence
2.02
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Angers x Rennes: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Angers x Rennes: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 Ligue 1
Angers
0 - 3
Rennes
2024 Ligue 1
Rennes
2 - 0
Angers
2024 Friendlies Clubs
Rennes
2 - 1
Angers
2022 Ligue 1
Rennes
4 - 2
Angers
2022 Friendlies Clubs
Rennes
0 - 0
Angers

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Angers
Empate
Rennes

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

