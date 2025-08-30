Angers x Rennes: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Ligue 1 (31/08)

Angers x Rennes: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 31/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 10h00 (horário de Brasília), no Stade Jean Bouin, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.

O Angers, em 11º, joga em casa para se recuperar da derrota na última rodada. O Rennes, em 13º, vive situação idêntica e precisa de um bom resultado para apagar a imagem da goleada sofrida, mas conta com um retrospecto de amplo domínio sobre o rival.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Angers x Rennes Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Rennes vence, odd pagando 2.10 na Superbet



⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.00 na Bet365



💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.77 na Betnacional



Para as apostas em Angers x Rennes, indicamos esses três palpites com base no domínio histórico do Rennes no confronto e na necessidade de reação de ambas as equipes.

🔥 Palpite 1. Rennes vence, odd pagando 2.10

O fator decisivo para este palpite é o histórico do confronto. O Rennes venceu os últimos cinco jogos contra o Angers, um domínio absoluto.

Mesmo vindo de uma derrota pesada, a equipe do Rennes possui um elenco superior e terá a motivação extra para dar uma resposta imediata, mantendo a freguesia do adversário.

⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.00

Os jogos entre estas duas equipes costumam ter muitos gols. O último confronto terminou 3 a 0, e o penúltimo foi 2 a 0.

Com o Rennes vindo de uma derrota por 4 a 0 e precisando atacar, e o Angers jogando em casa para se recuperar, a tendência é de uma partida aberta e com um placar movimentado.

👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.

💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.77

A defesa do Rennes se mostrou extremamente vulnerável ao sofrer quatro gols na última rodada.

O Angers, jogando em casa e sendo uma equipe defensivamente sólida, terá chances de marcar. Do outro lado, o poderoso ataque do Rennes dificilmente passará em branco pela segunda vez seguida.

Angers x Rennes: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Angers x Rennes ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 10h00, neste domingo.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Angers x Rennes - Ligue 1

Angers x Rennes - Ligue 1

📅 Data: 31/08/2025

31/08/2025

⏰ Horário: 10h00 (horário de Brasília)

10h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stade Jean Bouin, Angers

Stade Jean Bouin, Angers

📺 Onde vai passar: Cazé TV



Angers x Rennes: Últimos 5 jogos entre os times



30/03/2025 - Angers 0-3 Rennes



15/02/2024 - Rennes 2-0 Angers



27/07/2024 - Rennes 2-1 Angers



30/04/2023 - Rennes 4-2 Angers



23/10/2022 - Angers 1-2 Rennes



Angers x Rennes: Quem Ganha? Melhores Odds

O Rennes é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 47,6%. O Angers tem 29% de chances de quebrar o tabu em casa, enquanto o empate está cotado em 29%.