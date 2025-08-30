- D
Angers x Rennes: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Ligue 1 (31/08)
Angers x Rennes: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 31/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 10h00 (horário de Brasília), no Stade Jean Bouin, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O Angers, em 11º, joga em casa para se recuperar da derrota na última rodada. O Rennes, em 13º, vive situação idêntica e precisa de um bom resultado para apagar a imagem da goleada sofrida, mas conta com um retrospecto de amplo domínio sobre o rival.
Angers x Rennes Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Rennes vence, odd pagando 2.10 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.00 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.77 na Betnacional
Para as apostas em Angers x Rennes, indicamos esses três palpites com base no domínio histórico do Rennes no confronto e na necessidade de reação de ambas as equipes.
🔥 Palpite 1. Rennes vence, odd pagando 2.10
O fator decisivo para este palpite é o histórico do confronto. O Rennes venceu os últimos cinco jogos contra o Angers, um domínio absoluto.
Mesmo vindo de uma derrota pesada, a equipe do Rennes possui um elenco superior e terá a motivação extra para dar uma resposta imediata, mantendo a freguesia do adversário.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.00
Os jogos entre estas duas equipes costumam ter muitos gols. O último confronto terminou 3 a 0, e o penúltimo foi 2 a 0.
Com o Rennes vindo de uma derrota por 4 a 0 e precisando atacar, e o Angers jogando em casa para se recuperar, a tendência é de uma partida aberta e com um placar movimentado.
💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.77
A defesa do Rennes se mostrou extremamente vulnerável ao sofrer quatro gols na última rodada.
O Angers, jogando em casa e sendo uma equipe defensivamente sólida, terá chances de marcar. Do outro lado, o poderoso ataque do Rennes dificilmente passará em branco pela segunda vez seguida.
Angers x Rennes: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Angers x Rennes ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 10h00, neste domingo.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Angers x Rennes - Ligue 1
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 10h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade Jean Bouin, Angers
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Angers x Rennes: Últimos 5 jogos entre os times
- 30/03/2025 - Angers 0-3 Rennes
- 15/02/2024 - Rennes 2-0 Angers
- 27/07/2024 - Rennes 2-1 Angers
- 30/04/2023 - Rennes 4-2 Angers
- 23/10/2022 - Angers 1-2 Rennes
Angers x Rennes: Quem Ganha? Melhores Odds
O Rennes é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 47,6%. O Angers tem 29% de chances de quebrar o tabu em casa, enquanto o empate está cotado em 29%.
- 🏆 Angers vence, odd 3.45 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.45 na Superbet
- 👀 Rennes vence, odd 2.10 na F12.bet
Angers x Rennes: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Angers x Rennes: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Angers x Rennes: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
