Angers x Paris: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (17/08)

Angers x Paris: veja o palpite com odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade Jean Bouin, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.

O Angers, jogando em casa, busca uma vitória para começar o campeonato com o pé direito. Já o Paris, que fez uma campanha sólida no último ano, quer surpreender o adversário fora de casa e provar que está pronto para brigar por posições melhores na tabela.

Angers x Paris Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 2.09 na Betnacional



⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Empate 1-1 - odd pagando 5.40 na F12.Bet



💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.84 na Superbet



Para as apostas em Angers x Paris, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.

🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 2.09

Apesar da odd de 2.09, que indica um jogo com poucos gols, os amistosos e confrontos diretos recentes mostram o contrário. O Paris, por exemplo, teve jogos com 3-2, 4-2 e 2-0.

O Angers também mostrou sua força marcando em 4 dos 5 últimos jogos. A odd alta para esta aposta reflete o risco, mas o potencial de retorno é grande, considerando especialmente a postura ofensiva de ambas as equipes neste início de temporada.

⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Empate 1-1 - odd pagando 5.40

Apostar no placar exato de 1 a 1 pode ser um palpite de grande valor. Os confrontos diretos entre Angers e Paris são bem equilibrados, com uma vitória para cada lado nos últimos dois jogos.

A odd de 5.40 para este placar reflete a imprevisibilidade da partida e a possibilidade de um resultado de igualdade, com ambas as equipes mostrando força no ataque e defesa.

💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.84

O palpite de que ambas as equipes marcarão gols é um dos prováveis para esta partida. O Angers marcou em 4 de seus últimos 5 jogos, enquanto o Paris, em sua última temporada, marcou 9 dos últimos 10 jogos.

A odd de 1.84 para o "Sim" é bastante favorável e reflete a expectativa de um jogo aberto e com chances para os dois lados, conforme é comum em partidas de início de temporada.

Angers x Paris: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir Angers x Paris ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 12h15, neste domingo, no Stade Jean Bouin, em Angers.

Tudo o que você precisa saber:



Confronto: Angers x Paris - Ligue 1 2025/26

Data: 17/08/2025

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Stade Jean Bouin, Angers

Onde vai passar: Disney+ e ESPN



Angers x Paris: Últimos 2 jogos entre os times



27/04/2024 - Paris 3-1 Angers (Ligue 2)



02/09/2023 - Angers 2-0 Paris (Ligue 2)



Angers x Paris: Quem Ganha? Melhores Odds

O Paris tem cerca de 41,67% de chance de vitória, jogando fora de casa. O Angers corre por fora, com 33,33% de chances, enquanto o empate tem 31,25% de probabilidade.