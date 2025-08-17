Assine UOL
Angers
  • V
  • V
  • E
  • E
  • V
Ligue 1 - France
Stade Raymond-Kopa
Paris FC
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V
Odds atualizadas a 17.08.2025 às 10:00

Angers x Paris: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (17/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Angers x Paris: veja o palpite com odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade Jean Bouin, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.


O Angers, jogando em casa, busca uma vitória para começar o campeonato com o pé direito. Já o Paris, que fez uma campanha sólida no último ano, quer surpreender o adversário fora de casa e provar que está pronto para brigar por posições melhores na tabela.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Angers x Paris Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 2.09 na Betnacional 

  • Palpite 2. Resultado Correto: Empate 1-1 - odd pagando 5.40 na F12.Bet 

  • 💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.84 na Superbet


Para as apostas em Angers x Paris, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.


🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 2.09


Apesar da odd de 2.09, que indica um jogo com poucos gols, os amistosos e confrontos diretos recentes mostram o contrário. O Paris, por exemplo, teve jogos com 3-2, 4-2 e 2-0. 


O Angers também mostrou sua força marcando em 4 dos 5 últimos jogos. A odd alta para esta aposta reflete o risco, mas o potencial de retorno é grande, considerando especialmente a postura ofensiva de ambas as equipes neste início de temporada.


⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Empate 1-1 - odd pagando 5.40


Apostar no placar exato de 1 a 1 pode ser um palpite de grande valor. Os confrontos diretos entre Angers e Paris são bem equilibrados, com uma vitória para cada lado nos últimos dois jogos. 


A odd de 5.40 para este placar reflete a imprevisibilidade da partida e a possibilidade de um resultado de igualdade, com ambas as equipes mostrando força no ataque e defesa.


💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.84


O palpite de que ambas as equipes marcarão gols é um dos prováveis para esta partida. O Angers marcou em 4 de seus últimos 5 jogos, enquanto o Paris, em sua última temporada, marcou 9 dos últimos 10 jogos. 


A odd de 1.84 para o "Sim" é bastante favorável e reflete a expectativa de um jogo aberto e com chances para os dois lados, conforme é comum em partidas de início de temporada.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


Angers x Paris: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir Angers x Paris ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 12h15, neste domingo, no Stade Jean Bouin, em Angers.


Tudo o que você precisa saber:



  • Confronto: Angers x Paris - Ligue 1 2025/26

  • Data: 17/08/2025

  • Horário: 12h15 (horário de Brasília)

  • Local: Stade Jean Bouin, Angers

  • Onde vai passar: Disney+ e ESPN


Angers x Paris: Últimos 2 jogos entre os times



  • 27/04/2024 - Paris 3-1 Angers (Ligue 2)

  • 02/09/2023 - Angers 2-0 Paris (Ligue 2)


Angers x Paris: Quem Ganha? Melhores Odds


O Paris tem cerca de 41,67% de chance de vitória, jogando fora de casa. O Angers corre por fora, com 33,33% de chances, enquanto o empate tem 31,25% de probabilidade.



  • 🏆 Paris vence - odd 2.40 na F12.Bet

  • ⚖️ Empate - odd 3.20 na F12.Bet

  • 👀 Angers vence - odd 3.00 na F12.Bet

Angers x Paris FC: Palpite do Dia

Paris FC Vence
2.3
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

Angers x Paris FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Angers x Paris FC: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 Ligue 2
Paris FC
3 - 1
Angers
2023 Ligue 2
Angers
2 - 0
Paris FC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Angers
Empate
Paris FC

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

