Friendlies Clubs - World Wide
Angers x Lorient: Palpite de Odds Altas, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Angers x Lorient: Confira os palpites para o jogo amistoso desse sábado


No coração do verão europeu, a pré-temporada de 2025 segue a todo vapor, com equipes francesas se preparando para a próxima edição da Ligue 1.


Neste sábado, dia 9 de agosto, teremos um amistoso interessante entre Angers e Lorient.


Angers x Lorient: Análise Recente das Equipes


O Angers, que passou por uma reformulação na última temporada, busca consolidar seu projeto sob a liderança do técnico Alexandre Dujeux.


A equipe tem mostrado um futebol sólido nos últimos amistosos, com destaque para a organização defensiva e transições rápidas. A pré-temporada tem servido para integrar novos reforços e dar ritmo aos jogadores-chave.


Já o Lorient terminou a última campanha em uma posição confortável na tabela, mas a diretoria e a comissão técnica buscam mais.


O time, conhecido por seu estilo de jogo ofensivo, tem focado em melhorar a consistência defensiva, um dos pontos fracos na temporada passada.


Os amistosos recentes mostraram um Lorient mais equilibrado, com o setor de ataque, comandado por Bamba Dieng, se mantendo como a principal força do elenco.


Angers x Lorient: Palpite de Apostas



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim


Ambas as equipes marcam (BTTS): Ambos os times têm mostrado um bom poder ofensivo em seus amistosos, e a natureza descontraída de um amistoso pode levar a mais oportunidades de gol.



  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols


Mais de 2.5 gols na partida: Com o foco no ataque de ambas as equipes, é provável que a rede balance mais de duas vezes.



  • 🔀 Vitória do Lorient


O Lorient tem um elenco mais experiente e que manteve a base da temporada passada, o que pode dar uma vantagem neste tipo de jogo.



  • 🔄 Lorient para marcar primeiro gol


O estilo de jogo mais direto e ofensivo do Lorient pode resultar em um gol logo no início da partida.



  • SuperPalpite: Mais de 8.5 escanteios


Com equipes que atacam com frequência, as chances de lances de bola parada, como escanteios, aumentam consideravelmente.


Angers x Lorient: Onde Assistir


O jogo Angers x Lorient não vai ter transmissão para o Brasil. Mas pode passar em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Angers x Lorient

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 12h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade Jean Bouin

Angers x Lorient: Palpite do Dia

Lorient Vence
Superbet logo
2.37
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Angers x Lorient: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Angers x Lorient: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2025 Ligue 1
Angers
0 - 0
Lorient
2024 Friendlies Clubs
Lorient
2 - 1
Angers
2022 Ligue 1
Lorient
0 - 0
Angers
2022 Ligue 1
Angers
1 - 2
Lorient
2021 Ligue 1
Lorient
0 - 0
Angers

Apelo ao Jogo Responsável


É fundamental promover o Jogo Responsável para garantir que a experiência de apostar em eventos esportivos permaneça divertida e segura para todos os envolvidos.


Ao apostar de forma responsável, você está protegendo não apenas a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor.


Abaixo, alguns dos tópicos importantes a serem considerados:


- Estabeleça limites de tempo e de dinheiro para suas apostas


- Não persiga perdas - Mantenha-se informado sobre as probabilidades e regras dos jogos


- Esteja ciente de seus padrões de comportamento enquanto aposta


Lembre-se de que o Jogo Responsável é essencial para manter a diversão e a segurança nas apostas esportivas. Jogue com responsabilidade e aproveite o emocionante evento esportivo entre Angers e Lorient.

