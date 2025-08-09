Angers x Lorient: Palpite de Odds Altas, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 09/08

Angers x Lorient: Confira os palpites para o jogo amistoso desse sábado

No coração do verão europeu, a pré-temporada de 2025 segue a todo vapor, com equipes francesas se preparando para a próxima edição da Ligue 1.

Neste sábado, dia 9 de agosto, teremos um amistoso interessante entre Angers e Lorient.

Angers x Lorient: Análise Recente das Equipes

O Angers, que passou por uma reformulação na última temporada, busca consolidar seu projeto sob a liderança do técnico Alexandre Dujeux.

A equipe tem mostrado um futebol sólido nos últimos amistosos, com destaque para a organização defensiva e transições rápidas. A pré-temporada tem servido para integrar novos reforços e dar ritmo aos jogadores-chave.

Já o Lorient terminou a última campanha em uma posição confortável na tabela, mas a diretoria e a comissão técnica buscam mais.

O time, conhecido por seu estilo de jogo ofensivo, tem focado em melhorar a consistência defensiva, um dos pontos fracos na temporada passada.

Os amistosos recentes mostraram um Lorient mais equilibrado, com o setor de ataque, comandado por Bamba Dieng, se mantendo como a principal força do elenco.

Angers x Lorient: Palpite de Apostas



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



Ambas as equipes marcam (BTTS): Ambos os times têm mostrado um bom poder ofensivo em seus amistosos, e a natureza descontraída de um amistoso pode levar a mais oportunidades de gol.



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



Mais de 2.5 gols na partida: Com o foco no ataque de ambas as equipes, é provável que a rede balance mais de duas vezes.



🔀 Vitória do Lorient



O Lorient tem um elenco mais experiente e que manteve a base da temporada passada, o que pode dar uma vantagem neste tipo de jogo.



🔄 Lorient para marcar primeiro gol



O estilo de jogo mais direto e ofensivo do Lorient pode resultar em um gol logo no início da partida.



SuperPalpite: Mais de 8.5 escanteios



Com equipes que atacam com frequência, as chances de lances de bola parada, como escanteios, aumentam consideravelmente.

Angers x Lorient: Onde Assistir

O jogo Angers x Lorient não vai ter transmissão para o Brasil. Mas pode passar em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo