- V
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- E
- V
Anderlecht x Zulte Waregem: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga belga - 10/08
Anderlecht x Zulte Waregem: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Anderlecht e Zulte Waregem se enfrentam nesse dia 10 de agosto, pela Liga belga. A bola rola a partir das 11:00 no Estádio Lotto Park, Bruxelas, Bélgica.
Anderlecht x Zulte Waregem Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Anderlecht vence: odd pagando 1.42 na Esportes da Sorte
- Mais de 2.5 gols: odd pagando 1.48 na Esportes da Sorte
- Anderlecht marca no 1º tempo - Mais de 0.5 gols: odd pagando 1.43 na Esportes da Sorte
🎯 Anderlecht vence: o Anderlecht é o grande favorito para vencer a partida, o que é evidenciado pela odd baixa. É a aposta mais segura e provável.
🎯 Mais de 2.5 gols: a odd indica uma alta probabilidade de haver pelo menos 3 gols na partida. Isso sugere um jogo aberto, com chances para ambos os lados.
🎯 Anderlecht marca no 1º tempo - Mais de 0.5 gols: as odds indicam que há uma grande chance de o Anderlecht marcar pelo menos um gol na primeira etapa.
Anderlecht x Zulte Waregem: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Anderlecht x Zulte Waregem
- ℹ️ Jogo: Anderlecht x Zulte Waregem pela Liga belga
- 📅 Data: 10 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Lotto Park, Bruxelas, Bélgica
Anderlecht x Zulte Waregem: Escalações prováveis
Anderlecht: Colin Coosemans; Ilay Camara, Lucas Hey, Marco Kana, Ludwig Augustinsson; Yari Verschaeren, Enric Llansana, Nathan De Cat, Nilson Angulo; Thorgan Hazard, Kasper Dolberg.
Zulte Waregem: Brent Gabriel; Benoit Nyssen, Joseph Opoku, Anton Tanghe, Laurent Lemoine; Yannick Cappelle, Tochukwu Nadi, Thomas Claes, Abdoulaye Traoré; Jeppe Erenbjerg, Jelle Vossen.
Anderlecht x Zulte Waregem: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Anderlecht x Zulte Waregem: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Anderlecht x Zulte Waregem: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- D
- D
- D
- E
- V
- V
- V
- V
Empate
- D
- D
- V
- E
- V
- E
- D
- D
- D
- V
Blackpool Vence
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- V
FC Cincinnati Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
Tranmere Vence
- E
- V
- D
- D
- E
- D
- V
- V
- D
- D
Lincoln Vence
- D
- D
- V
- V
- E
- D
- E
- E
- V
- V
Twente Vence