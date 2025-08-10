Assine UOL
Anderlecht
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
Jupiler Pro League - Belgium
Zulte Waregem
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.7
x
4.1
2
4.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.67
x
4.15
2
4.75
Apostar agora
Odds atualizadas a 10.08.2025 às 10:00

Anderlecht x Zulte Waregem: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga belga - 10/08

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Anderlecht x Zulte Waregem: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Anderlecht e Zulte Waregem se enfrentam nesse dia 10 de agosto, pela Liga belga. A bola rola a partir das 11:00 no Estádio Lotto Park, Bruxelas, Bélgica.


Anderlecht x Zulte Waregem Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Anderlecht vence: odd pagando 1.42 na Esportes da Sorte

  • Mais de 2.5 gols: odd pagando 1.48 na Esportes da Sorte

  • Anderlecht marca no 1º tempo - Mais de 0.5 gols: odd pagando 1.43 na Esportes da Sorte


🎯 Anderlecht vence: o Anderlecht é o grande favorito para vencer a partida, o que é evidenciado pela odd baixa. É a aposta mais segura e provável.


🎯 Mais de 2.5 gols: a odd indica uma alta probabilidade de haver pelo menos 3 gols na partida. Isso sugere um jogo aberto, com chances para ambos os lados.


🎯 Anderlecht marca no 1º tempo - Mais de 0.5 gols: as odds indicam que há uma grande chance de o Anderlecht marcar pelo menos um gol na primeira etapa.


Anderlecht x Zulte Waregem: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Anderlecht x Zulte Waregem



  • ℹ️ Jogo: Anderlecht x Zulte Waregem pela Liga belga

  • 📅 Data: 10 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Lotto Park, Bruxelas, Bélgica


Anderlecht x Zulte Waregem: Escalações prováveis


Anderlecht: Colin Coosemans; Ilay Camara, Lucas Hey, Marco Kana, Ludwig Augustinsson; Yari Verschaeren, Enric Llansana, Nathan De Cat, Nilson Angulo; Thorgan Hazard, Kasper Dolberg.


Zulte Waregem: Brent Gabriel; Benoit Nyssen, Joseph Opoku, Anton Tanghe, Laurent Lemoine; Yannick Cappelle, Tochukwu Nadi, Thomas Claes, Abdoulaye Traoré; Jeppe Erenbjerg, Jelle Vossen.

Ver mais Ver menos

Anderlecht x Zulte Waregem: Palpite do Dia

Anderlecht Vence
Superbet logo
1.67
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Portsmouth - Reading
1
1.85
Fenerbahce - Feyenoord
1
1.67
FC Copenhagen - Malmo FF
1
1.63
Múltipla
5.04
x
Aposta
20
=
Ganhos
100.72
Apostar agora

Anderlecht x Zulte Waregem: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Anderlecht x Zulte Waregem: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2022 Jupiler Pro League
Anderlecht
2 - 3
Zulte Waregem
2022 Jupiler Pro League
Zulte Waregem
3 - 2
Anderlecht
2021 Jupiler Pro League
Zulte Waregem
1 - 2
Anderlecht
2021 Jupiler Pro League
Anderlecht
3 - 2
Zulte Waregem
2020 Jupiler Pro League
Anderlecht
4 - 1
Zulte Waregem

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Anderlecht
Empate
Zulte Waregem

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Santos Laguna
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Guadalajara Chivas
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Blackpool
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Port Vale
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V

Blackpool Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Cincinnati
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Charlotte
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

FC Cincinnati Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tranmere
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Burton Albion
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Tranmere Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Harrogate Town
  • E
  • V
  • D
  • D
  • E
-
Lincoln
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D

Lincoln Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
PEC Zwolle
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Twente
  • D
  • E
  • E
  • V
  • V

Twente Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites