Anderlecht x Westerlo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga - 27/07

Anderlecht x Westerlo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Anderlecht estreia em casa com boas expectativas. Depois de uma campanha de altos e baixos na temporada passada, a equipe tenta retomar o protagonismo no campeonato nacional. O Westerlo, por outro lado, chega com um elenco competitivo e a missão de pontuar logo na largada.

Anderlecht x Westerlo Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Vitória do Anderlecht - odd pagando 1.70 na Novibet







Palpite 2 - Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.80 na Novibet







Palpite 3 - Anderlecht marca primeiro - odd pagando 1.65 na Novibet





A força do Anderlecht em casa, somada ao estilo ofensivo das duas equipes, abre espaço para apostas em vitória e gols.

Vitória do Anderlecht - odd pagando 1.70

O fator local pesa, especialmente na estreia. O Anderlecht costuma começar bem o campeonato, e deve ter o controle da posse e das principais chances de gol.

Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.80

Ambas as equipes têm transições rápidas e setores ofensivos bem montados. Se o jogo encaixar cedo, essa linha de gols pode ser ultrapassada ainda no segundo tempo.

Anderlecht marca primeiro - odd pagando 1.65

Começar pressionando é parte da estratégia do Anderlecht no Lotto Park. Esse mercado costuma funcionar bem em jogos contra adversários que se fecham nos primeiros minutos.

Anderlecht x Westerlo: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo que precisa saber do jogo Anderlecht x Westerlo: