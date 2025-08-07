Assine UOL
Anderlecht
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
UEFA Europa Conference League - World Wide
Sheriff Tiraspol
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.3
x
4.75
2
8.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.3
x
5.1
2
9.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.3
x
5.3
2
8.6
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 12:26

Anderlecht x Sheriff: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Anderlecht x Sheriff: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Anderlecht e Sheriff voltam a se encontrar em uma fase eliminatória da Liga Conferência, desta vez com o mando do time belga. O jogo está marcado para quinta-feira, 7 de agosto, às 15h (horário de Brasília), no Lotto Park, em Bruxelas.


Anderlecht x Sheriff Tiraspol Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Vitória do Anderlecht - odd 1.65 na Novibet




  • Palpite 2 - Total de gols abaixo de 2.5 - odd 1.72 na Novibet




  • Palpite 3 - Handicap asiático -1 Anderlecht - odd 2.00 na Novibet




Anderlecht com mais controle


Jogando em casa e com elenco superior, o Anderlecht tem todos os elementos para se impor e conduzir o jogo no seu ritmo. O Sheriff deve adotar uma postura reativa, apostando em contra-ataques.


Sheriff tem dificuldades fora


Historicamente, o Sheriff apresenta baixo rendimento como visitante, principalmente contra times que tocam bem a bola e conseguem controlar a posse. Isso pode pesar bastante no confronto.


Handicap asiático -1 Anderlecht


Se vencer por dois ou mais, a aposta é totalmente vencedora. Se for por um, o investimento é devolvido.


Anderlecht x Sheriff: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Anderlecht x Sheriff



  • ℹ️ Jogo: Anderlecht x Sheriff pela Liga Europa

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Lotto Park, Bélgica

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Anderlecht x Sheriff: Escalações prováveis


Anderlecht: Colin Coosemans; Ali Maamar, Lucas Hey, Marco Kana, Moussa N’Diaye; Enric Llansana, Nathan De Cat, Yari Verschaeren, Thorgan Hazard; Nilson Angulo, Luis Vázquez.


Sheriff: Victor Straistari; Soumaila Magassouba, Nana Kwame Boakye, Natus Jamel Swen, Alesio Mija; Raí, Elijah Odede, Peter Ademo, Cyrille Bayala; Veaceslav Cozma, Amarildo Gjoni.

Ver mais Ver menos

Anderlecht x Sheriff Tiraspol: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Gent - Union St. Gilloise
2
1.64
Altos - Independência
1
1.4
Aberdeen - Celtic
2
1.44
Múltipla
3.31
x
Aposta
20
=
Ganhos
66.12
Apostar agora

Anderlecht x Sheriff Tiraspol: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Anderlecht x Sheriff Tiraspol: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Sheriff Tiraspol
0 - 0
Anderlecht

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Anderlecht
Empate
Sheriff Tiraspol

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

FC Dallas
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
-
Portland Timbers
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D

Portland Timbers Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tigre
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Huracan
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico Tucuman
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Rosario Central
  • E
  • V
  • E
  • D
  • D

Rosario Central Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ituano
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V
-
Confiança
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites