Anderlecht x Sheriff: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 07/08
Anderlecht x Sheriff: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Anderlecht e Sheriff voltam a se encontrar em uma fase eliminatória da Liga Conferência, desta vez com o mando do time belga. O jogo está marcado para quinta-feira, 7 de agosto, às 15h (horário de Brasília), no Lotto Park, em Bruxelas.
Anderlecht x Sheriff Tiraspol Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 - Vitória do Anderlecht - odd 1.65 na Novibet
Palpite 2 - Total de gols abaixo de 2.5 - odd 1.72 na Novibet
Palpite 3 - Handicap asiático -1 Anderlecht - odd 2.00 na Novibet
Anderlecht com mais controle
Jogando em casa e com elenco superior, o Anderlecht tem todos os elementos para se impor e conduzir o jogo no seu ritmo. O Sheriff deve adotar uma postura reativa, apostando em contra-ataques.
Sheriff tem dificuldades fora
Historicamente, o Sheriff apresenta baixo rendimento como visitante, principalmente contra times que tocam bem a bola e conseguem controlar a posse. Isso pode pesar bastante no confronto.
Handicap asiático -1 Anderlecht
Se vencer por dois ou mais, a aposta é totalmente vencedora. Se for por um, o investimento é devolvido.
Anderlecht x Sheriff: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Anderlecht x Sheriff
- ℹ️ Jogo: Anderlecht x Sheriff pela Liga Europa
- 📅 Data: 7 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Lotto Park, Bélgica
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Anderlecht x Sheriff: Escalações prováveis
Anderlecht: Colin Coosemans; Ali Maamar, Lucas Hey, Marco Kana, Moussa N’Diaye; Enric Llansana, Nathan De Cat, Yari Verschaeren, Thorgan Hazard; Nilson Angulo, Luis Vázquez.
Sheriff: Victor Straistari; Soumaila Magassouba, Nana Kwame Boakye, Natus Jamel Swen, Alesio Mija; Raí, Elijah Odede, Peter Ademo, Cyrille Bayala; Veaceslav Cozma, Amarildo Gjoni.
Anderlecht x Sheriff Tiraspol: Palpite do Dia
Anderlecht x Sheriff Tiraspol: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Anderlecht x Sheriff Tiraspol: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
