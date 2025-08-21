Assine UOL
Anderlecht
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V
UEFA Europa Conference League - World Wide
AEK Athens FC
  • V
  • E
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.4
2
3.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.11
x
3.57
2
3.51
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.6
2
3.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.08
x
3.45
2
3.45
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.07
x
3.45
2
3.45
Apostar agora
Odds atualizadas a 21.08.2025 às 11:44

Anderlecht x AEK Atenas: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Liga Conferência (21/08)

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Anderlecht x AEK Atenas, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Anderlecht e AEK Atenas se enfrentam pela pré-eliminatória da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 21 de agosto, às 15h (horário de Brasília), no Lotto Park. Anderlecht x AEK Atenas terá transmissão ao vivo com vídeo e de graça da Novibet. 


Palpites de Anderlecht x AEK Atenas: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26, analisamos o desempenho de Anderlecht e AEK Atenas para trazer as melhores dicas de apostas. O Anderlecht, jogando em casa, tem um ataque mais forte (2.0 gols marcados) e uma defesa mais sólida (0.5 gols sofridos) que o AEK Atenas (1.5 gols marcados e 0.8 gols sofridos). Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida.



  • ⚽ Resultado Final: Anderlecht - Odd de 2.15 na Novibet

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 2.10 na Superbet

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.83 na Betnacional


Palpites Alternativos Anderlecht x AEK Atenas


Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



  • ⚽ Anderlecht vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 3.50 na Novibet

  • ⚽ Handicap Asiático: Anderlecht -1.5 - Odd de 2.80 na Superbet

  • ⚽ Total de Escanteios do Anderlecht - Acima de 5.5: Acima - Odd de 2.00 na Stake


Palpites de Odds Baixas Anderlecht x AEK Atenas


Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.



  • ⚽ Dupla Chance: Anderlecht ou Empate - Odd de 1.22 na Superbet

  • ⚽ Anderlecht marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.25 na Superbet


Palpites de Odds Médias Anderlecht x AEK Atenas



  • ⚽ Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.75 na Novibet

  • ⚽ Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 3.75 na Superbet

  • ⚽ Anderlecht vence e ambos marcam - Odd de 4.10 na Stake


Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.


Palpites de Odds Altas Anderlecht x AEK Atenas



  • ⚽ Intervalo/Final do Jogo - Empate/Anderlecht - Odd de 5.25 na Betnacional

  • ⚽ Marcar o 1º Gol - Luis Vázquez - Odd de 7.50 na Superbet

  • ⚽ Resultado Exato - 3x1 - Odd de 16.80 na Esportes da Sorte


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do AEK Atenas.


Informações do Jogo: Anderlecht x AEK Atenas: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Anderlecht x AEK Atenas - Liga Conferência (pré-eliminatória)

  • Data: 21/08/2025

  • Horário: 15h (horário de Brasília)

  • Local: Lotto Park, Bruxelas (Bélgica)

  • Transmissão: Novibet


Como assistir Anderlecht x AEK Atenas


É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.


Você pode acompanhar outros jogos da Liga dos Campeões Ao Vivo e de graça.


Como Anderlecht e AEK Atenas Chegam Para o Confronto


O Anderlecht, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe belga tem uma média de 2.0 gols marcados e 0.5 gols sofridos na competição. A média de 5.0 escanteios sugere que o time busca o ataque com frequência. O Anderlecht buscará impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar.


O AEK Atenas, por sua vez, tem um ataque com uma média de 1.5 gols marcados, mas uma defesa mais vulnerável, com 0.8 gols sofridos em média. A equipe grega registrou uma média de 5.3 escanteios, o que aponta para um volume ofensivo considerável. O AEK Atenas buscará um bom resultado fora de casa para levar a decisão para o seu estádio.


* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.

Anderlecht x AEK Athens FC: Palpite do Dia

Anderlecht Vence
Superbet logo
2.07
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
San Diego - Portland Timbers
1
1.61
Utrecht - Excelsior
1
1.39
DC United - Inter Miami
2
1.97
Múltipla
4.41
x
Aposta
20
=
Ganhos
88.17
Apostar agora

Anderlecht x AEK Athens FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Anderlecht x AEK Athens FC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
AEK Athens FC
0 - 0
Anderlecht

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Anderlecht
Empate
AEK Athens FC

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

