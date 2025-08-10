- D
Anápolis x Brusque: Palpite - Odds 4+, 5+ - Onde Assistir, Série C (10/08)
Anápolis e Brusque se enfrentam neste domingo, 10/08, em partida válida pela 16ª rodada da Série C 2025. O apito inicial soará às 16:30 no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.
O duelo direto pela permanência coloca o time da casa em situação delicada na zona de rebaixamento. O Anápolis soma 16 pontos e precisa vencer para se afastar do Z-4.
O Brusque chega em posição confortável ocupando a sexta colocação com 22 pontos. A equipe catarinense está dentro da zona de classificação para o mata-mata da competição.
Confira nossos palpites de Anápolis x Brusque, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Anápolis x Brusque: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Anápolis - odd 2.50
- 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.41
- 🎯 Ambos os times NÃO marcam - odd 1.60
O contexto da tabela favorece o time da casa que joga por necessidade. O Anápolis não perde há seis jogos em casa e pode usar este fator para buscar os três pontos fundamentais.
A estatística mostra que ambos os times têm dificuldades ofensivas nos últimos confrontos. O Anápolis marca apenas um gol por jogo, enquanto o Brusque tem média similar como visitante.
Palpites Alternativos Anápolis x Brusque
Para apostadores que buscam retornos mais atrativos, selecionamos mercados que consideram o equilíbrio técnico entre as equipes. A pressão da zona de rebaixamento pode gerar um confronto cauteloso.
O histórico recente sugere jogos com poucos gols entre equipes deste nível técnico. A necessidade de pontuar pode resultar em um confronto mais estudado tacticamente.
- 🎯 Empate - odd 2.85
- 🎯 Primeiro tempo: empate - odd 1.85
- 🎯 Resultado exato 1-0 para Anápolis - odd 5.20
Super Palpites Anápolis x Brusque
- 🚀 Anápolis vence e ambos marcam - odd 6.60
💰 Palpites de Odds Baixas Anápolis x Brusque
- 🔵 Dupla chance: Anápolis ou empate - odd 1.34
- 🟢 Menos de 3.5 gols no jogo - odd 1.23
- 🟡 Mais de 0.5 gols no jogo - odd 1.55
⚖️ Palpites de Odds Médias Anápolis x Brusque
- 🔵 Vitória do Brusque - odd 3.00
- 🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.70
- 🟡 Resultado exato 0-0 - odd 5.00
🚀 Palpites de Odds Altas Anápolis x Brusque
- 🔵 Resultado exato 2-0 para Anápolis - odd 9.20
- 🟢 Mais de 3.5 gols no jogo - odd 8.80
- 🟡 Resultado exato 2-1 para Brusque - odd 11.00
Anápolis x Brusque: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Anápolis x Brusque - Série C 2025
- 📅 Data: 10/08/2025
- ⏰ Horário: 16:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Jonas Duarte, Anápolis
- 📺 Transmissão: DAZN
Anápolis x Brusque: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Anápolis x Brusque: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Como Anápolis e Brusque Chegam Para o Confronto
O Anápolis vive momento de recuperação após duas vitórias consecutivas fora de casa. O time goiano precisa manter este ritmo para se afastar da zona perigosa da tabela.
O Brusque apresenta campanha consistente e pode confirmar sua permanência no G-8. A equipe não perde há dois jogos e busca consolidar a classificação para a próxima fase.
Últimos Jogos do Anápolis
O Anápolis conseguiu reação importante nas últimas rodadas com vitórias expressivas. A equipe goiana não perde há quatro jogos, mostrando evolução no rendimento geral.
Em casa, o time tem aproveitamento superior e pode contar com o apoio da torcida. O Estádio Jonas Duarte costuma ser um ambiente favorável para o time local.
- ❌ Confiança 2x0 Anápolis - Série C
- ✅ Figueirense 1x2 Anápolis - Série C
- ✅ Anápolis 2x0 Guarani - Série C
- ❌ Caxias 1x0 Anápolis - Série C
- ✅ Anápolis 1x0 Itabaiana - Série C
Últimos Jogos do Brusque
O Brusque mantém sequência positiva e não perde há dois confrontos. A equipe catarinense tem mostrado equilíbrio entre defesa sólida e ataques eficientes quando necessário.
Como visitante, o time possui números satisfatórios para uma equipe da Série C. A experiência em jogos decisivos pode ser fundamental neste confronto direto.
- 🟡 Brusque 0x0 Itabaiana - Série C
- ✅ Botafogo-PB 1x3 Brusque - Série C
- ❌ Brusque 1x2 Retrô - Série C
- ✅ Maringá 0x2 Brusque - Série C
- ❌ Brusque 0x2 Figueirense - Série C
A necessidade do Anápolis é superior à do Brusque neste momento da competição. O time goiano joga por uma questão de sobrevivência na Série C.
O Brusque tem condições técnicas para pontuar fora de casa, mas enfrenta um adversário motivado pela luta contra o rebaixamento. O confronto promete equilíbrio até os minutos finais.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
