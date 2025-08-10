Assine UOL
Anápolis
Serie C - Brazil
Estádio Municipal Jonas Duarte
Brusque
  • E
  • V
  • D
  • V
  • D
Anápolis x Brusque: Palpite - Odds 4+, 5+ - Onde Assistir, Série C (10/08)

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Anápolis e Brusque se enfrentam neste domingo, 10/08, em partida válida pela 16ª rodada da Série C 2025. O apito inicial soará às 16:30 no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.


O duelo direto pela permanência coloca o time da casa em situação delicada na zona de rebaixamento. O Anápolis soma 16 pontos e precisa vencer para se afastar do Z-4.


O Brusque chega em posição confortável ocupando a sexta colocação com 22 pontos. A equipe catarinense está dentro da zona de classificação para o mata-mata da competição.


Confira nossos palpites de Anápolis x Brusque, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Anápolis x Brusque: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Anápolis - odd 2.50

  • 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.41

  • 🎯 Ambos os times NÃO marcam - odd 1.60


O contexto da tabela favorece o time da casa que joga por necessidade. O Anápolis não perde há seis jogos em casa e pode usar este fator para buscar os três pontos fundamentais.


A estatística mostra que ambos os times têm dificuldades ofensivas nos últimos confrontos. O Anápolis marca apenas um gol por jogo, enquanto o Brusque tem média similar como visitante.


Palpites Alternativos Anápolis x Brusque


Para apostadores que buscam retornos mais atrativos, selecionamos mercados que consideram o equilíbrio técnico entre as equipes. A pressão da zona de rebaixamento pode gerar um confronto cauteloso.


O histórico recente sugere jogos com poucos gols entre equipes deste nível técnico. A necessidade de pontuar pode resultar em um confronto mais estudado tacticamente.



  • 🎯 Empate - odd 2.85

  • 🎯 Primeiro tempo: empate - odd 1.85

  • 🎯 Resultado exato 1-0 para Anápolis - odd 5.20


Super Palpites Anápolis x Brusque



  • 🚀 Anápolis vence e ambos marcam - odd 6.60


💰 Palpites de Odds Baixas Anápolis x Brusque



  • 🔵 Dupla chance: Anápolis ou empate - odd 1.34

  • 🟢 Menos de 3.5 gols no jogo - odd 1.23

  • 🟡 Mais de 0.5 gols no jogo - odd 1.55


⚖️ Palpites de Odds Médias Anápolis x Brusque



  • 🔵 Vitória do Brusque - odd 3.00

  • 🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.70

  • 🟡 Resultado exato 0-0 - odd 5.00


🚀 Palpites de Odds Altas Anápolis x Brusque



  • 🔵 Resultado exato 2-0 para Anápolis - odd 9.20

  • 🟢 Mais de 3.5 gols no jogo - odd 8.80

  • 🟡 Resultado exato 2-1 para Brusque - odd 11.00


Anápolis x Brusque: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Anápolis x Brusque - Série C 2025

  • 📅 Data: 10/08/2025

  • Horário: 16:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Jonas Duarte, Anápolis

  • 📺 Transmissão: DAZN


 

Anápolis x Brusque: Palpite do Dia

Anápolis Vence
2.52
Apostar agora

Anápolis x Brusque: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Anápolis
Empate
Brusque

Como Anápolis e Brusque Chegam Para o Confronto


O Anápolis vive momento de recuperação após duas vitórias consecutivas fora de casa. O time goiano precisa manter este ritmo para se afastar da zona perigosa da tabela.


O Brusque apresenta campanha consistente e pode confirmar sua permanência no G-8. A equipe não perde há dois jogos e busca consolidar a classificação para a próxima fase.


Últimos Jogos do Anápolis


O Anápolis conseguiu reação importante nas últimas rodadas com vitórias expressivas. A equipe goiana não perde há quatro jogos, mostrando evolução no rendimento geral.


Em casa, o time tem aproveitamento superior e pode contar com o apoio da torcida. O Estádio Jonas Duarte costuma ser um ambiente favorável para o time local.



  • ❌ Confiança 2x0 Anápolis - Série C

  • ✅ Figueirense 1x2 Anápolis - Série C

  • ✅ Anápolis 2x0 Guarani - Série C

  • ❌ Caxias 1x0 Anápolis - Série C

  • ✅ Anápolis 1x0 Itabaiana - Série C


Últimos Jogos do Brusque


O Brusque mantém sequência positiva e não perde há dois confrontos. A equipe catarinense tem mostrado equilíbrio entre defesa sólida e ataques eficientes quando necessário.


Como visitante, o time possui números satisfatórios para uma equipe da Série C. A experiência em jogos decisivos pode ser fundamental neste confronto direto.



  • 🟡 Brusque 0x0 Itabaiana - Série C

  • ✅ Botafogo-PB 1x3 Brusque - Série C

  • ❌ Brusque 1x2 Retrô - Série C

  • ✅ Maringá 0x2 Brusque - Série C

  • ❌ Brusque 0x2 Figueirense - Série C


A necessidade do Anápolis é superior à do Brusque neste momento da competição. O time goiano joga por uma questão de sobrevivência na Série C.


O Brusque tem condições técnicas para pontuar fora de casa, mas enfrenta um adversário motivado pela luta contra o rebaixamento. O confronto promete equilíbrio até os minutos finais.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

