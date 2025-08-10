Anápolis x Brusque: Palpite - Odds 4+, 5+ - Onde Assistir, Série C (10/08)

Anápolis e Brusque se enfrentam neste domingo, 10/08, em partida válida pela 16ª rodada da Série C 2025. O apito inicial soará às 16:30 no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.

O duelo direto pela permanência coloca o time da casa em situação delicada na zona de rebaixamento. O Anápolis soma 16 pontos e precisa vencer para se afastar do Z-4.

O Brusque chega em posição confortável ocupando a sexta colocação com 22 pontos. A equipe catarinense está dentro da zona de classificação para o mata-mata da competição.

Confira nossos palpites de Anápolis x Brusque, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Anápolis x Brusque: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Anápolis - odd 2.50

🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.41

🎯 Ambos os times NÃO marcam - odd 1.60



O contexto da tabela favorece o time da casa que joga por necessidade. O Anápolis não perde há seis jogos em casa e pode usar este fator para buscar os três pontos fundamentais.

A estatística mostra que ambos os times têm dificuldades ofensivas nos últimos confrontos. O Anápolis marca apenas um gol por jogo, enquanto o Brusque tem média similar como visitante.

Palpites Alternativos Anápolis x Brusque

Para apostadores que buscam retornos mais atrativos, selecionamos mercados que consideram o equilíbrio técnico entre as equipes. A pressão da zona de rebaixamento pode gerar um confronto cauteloso.

O histórico recente sugere jogos com poucos gols entre equipes deste nível técnico. A necessidade de pontuar pode resultar em um confronto mais estudado tacticamente.



🎯 Empate - odd 2.85

🎯 Primeiro tempo: empate - odd 1.85

🎯 Resultado exato 1-0 para Anápolis - odd 5.20



Super Palpites Anápolis x Brusque



🚀 Anápolis vence e ambos marcam - odd 6.60



💰 Palpites de Odds Baixas Anápolis x Brusque



🔵 Dupla chance: Anápolis ou empate - odd 1.34

🟢 Menos de 3.5 gols no jogo - odd 1.23

🟡 Mais de 0.5 gols no jogo - odd 1.55



⚖️ Palpites de Odds Médias Anápolis x Brusque



🔵 Vitória do Brusque - odd 3.00

🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.70

🟡 Resultado exato 0-0 - odd 5.00



🚀 Palpites de Odds Altas Anápolis x Brusque



🔵 Resultado exato 2-0 para Anápolis - odd 9.20

🟢 Mais de 3.5 gols no jogo - odd 8.80

🟡 Resultado exato 2-1 para Brusque - odd 11.00



Anápolis x Brusque: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida